Chàng đội trưởng 'thời vụ' và quyết định đắc nhân tâm của HLV Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Chiều 20.3, khi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM và Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai bước ra sân làm thủ tục thi đấu, nhiều người không khỏi bất ngờ khi tấm băng đội trưởng của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nằm trên tay Nguyễn Đức Huy. Trước đó, chủ nhân của tấm băng này luôn thuộc về "nhạc trưởng" Thạch Tuấn Tường.

Nhưng ở trận đấu mang tính quyết định, HLV Trần Văn Dũng lại chọn Đức Huy, cầu thủ lớn tuổi nhất đội. Tiền vệ số 8 chia sẻ: "Đây là quyết định của HLV vì tôi là thành viên lớn nhất đội. Có thể hôm nay là trận đấu cuối cùng của tôi trong màu áo sinh viên, nên anh em cũng tán thành để tôi mang băng đội trưởng".

Đức Huy sở hữu kèo trái cực ngoan ẢNH: ĐỘC LẬP

HLV Trần Văn Dũng quyết định sáng suốt ẢNH: ĐỘC LẬP

Dù không đạt thể trạng tốt nhất, Đức Huy vẫn chơi lăn xả, không ngại va chạm để giúp Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đứng vững trước áp lực ẢNH: ĐỘC LẬP

Đây là quyết định mang nhiều ý nghĩa tinh thần hơn là chuyên môn. Nó là sự ghi nhận, là niềm tin, và cũng là cách để khơi dậy tinh thần chiến đấu của cả tập thể. Trong bối cảnh toàn đội không đạt thể trạng tốt nhất sau chuỗi trận căng thẳng, yếu tố tinh thần trở thành điểm tựa cực kỳ quan trọng.

Và Đức Huy đã không khiến HLV Trần Văn Dũng và các đồng đội phải thất vọng. Dù bị căng cơ, anh vẫn thi đấu ấn tượng, luôn đeo bám một cách lì lợm, góp công giúp Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cắt đứt nhiều đường lên bóng của Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ngay từ sớm. Ngoài ra, khi có bóng, anh "chia bài" hợp lý, mở ra nhiều đường tấn công nguy hiểm cho đội nhà. Phần thưởng của Đức Huy là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Điều đáng nói, chính Đức Huy lại không xem chiếc băng đội trưởng là điều gì quá khác biệt. Anh khẳng đinh: "Ai mang băng đội trưởng cũng như nhau thôi. Quan trọng là anh em đồng lòng". Một câu trả lời giản dị, nhưng phản ánh đúng tinh thần tập thể của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.

Quyết định của HLV Trần Văn Dũng vì thế không chỉ đúng ở khía cạnh cảm xúc, mà còn tạo ra sự lan tỏa tích cực. Tập thể Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã chiến đấu như một khối thống nhất, vượt qua đối thủ mạnh hơn để giành vé vào chung kết. Các ứng viên vô địch như Trường ĐH TDTT Đà Nẵng, Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đã bị quật ngã. Và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã sẵn sàng làm điều tương tự trước ứng viên vô địch khác: Trường ĐH Thủy lợi.

