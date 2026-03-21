Xác định 'chung kết trong mơ'

Lần thứ 3 cho đội Trường ĐH Thủy lợi…

Đội Trường ĐH Thủy lợi tạo dấu ấn đậm nét ở TNSV THACO cup khi lần thứ 3 giành quyền vào chung kết sau 4 mùa giải. Thành tích này khẳng định vị thế của đội bóng đến từ Hà Nội ở sân chơi đỉnh cao của bóng đá sinh viên VN.

Đội Trường ĐH Thủy lợi (trái) có chiến thắng dễ để góp mặt ở trận chung kết TNSV THACO cup 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Sức mạnh của đội Trường ĐH Thủy lợi được thể hiện qua chiến thắng thuyết phục 3-0 trước đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM ở bán kết. Ngay ở giây thứ 54, đội trưởng Nguyễn Hoàng Danh tỏa sáng với cú đá phạt "thần sầu", ghi bàn thắng tuyệt đẹp cho đội Trường ĐH Thủy lợi. HLV Vũ Văn Trung chia sẻ sau trận đấu: "Ngay từ lần đầu xem Hoàng Danh chơi bóng, tôi đã cảm nhận được em là của hiếm của bóng đá sinh viên VN. Quả không sai khi Hoàng Danh với khả năng đá phạt tốt, nhạy bén chiến thuật, là trụ cột không thể thay thế ở đội Trường ĐH Thủy lợi".

Không chỉ tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số trận đấu, Hoàng Danh có mặt ở hầu hết các điểm nóng trên sân. Pha đi bóng khéo léo bên cánh phải sau đó kiến tạo cho đồng đội Bùi Xuân Trường ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 49 cho thấy sự đa dạng, hiệu quả của tiền vệ tài năng này. Sự xuất sắc của Hoàng Danh cũng khiến các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ TP.HCM không thể triển khai lối chơi phòng ngự như mong muốn. Nỗ lực của đội bóng đến từ TP.HCM giúp họ tạo thế trận tốt hơn, có một số cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Pha dứt điểm khéo léo của tiền đạo Đức Hoan ở phút 66 giúp đội Trường ĐH Thủy lợi ấn định thắng lợi chung cuộc 3-0 cùng tấm vé vào chơi trận chung kết. Lần đầu Trường ĐH Thủy lợi giành quyền vào chung kết TNSV THACO cup là vào năm 2023 và lần 2 vào năm 2024.

"Với TNSV THACO cup, chúng tôi có hành trình không thể quên. 2 lần trước vào chung kết nhưng chưa chạm tay vào danh hiệu vô địch, vì thế lần này đội Trường ĐH Thủy lợi rất khát khao. Tôi luôn căn dặn các học trò phải giữ vững tinh thần, đôi chân trên mặt đất để thi đấu từng trận một. Nhiều cầu thủ đội Trường ĐH Thủy lợi góp mặt từ mùa giải đầu tiên và cũng có những nhân tố lần đầu góp mặt, chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ càng cho trận chung kết", HLV Vũ Văn Trung thổ lộ.

Lần đầu cho đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Ở trận bán kết 2, đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai và đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cống hiến cho người xem nhiều pha bóng chất lượng. Đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai với khả năng tấn công sắc bén, tạo ra nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đối thủ. Trong đó, tiền đạo "nhỏ mà có võ" Nguyễn Phú Hồng Phúc với những pha xử lý bóng nhanh nhạy, kỹ thuật cá nhân tốt khiến hàng phòng ngự đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM phải theo kèm kỹ. Lối chơi chặt chẽ được các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM phát huy hiệu quả. Ngoài hóa giải được hàng công đối thủ, các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM còn tổ chức tấn công đa dạng khiến đối thủ phải dè chừng. Thế bế tắc được phá vỡ ngay đầu hiệp 2 khi Nguyễn Lê Trực đánh đầu chuẩn xác sau tình huống đá phạt góc từ đồng đội Nguyễn Đức Huy giúp đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM vượt lên dẫn bàn.

Các cầu thủ đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai tấn công dồn ép, tạo ra rất nhiều cơ hội ở cuối hiệp 2 nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, vì thế chấp nhận thua chung cuộc 0-1 và nhận đồng hạng ba. Đáng tiếc cho đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai khi chơi rất hay ở các trận đấu trước đó khi không thủng lưới bàn nào nhưng phải dừng bước trước đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Trái lại thầy trò HLV Trần Văn Dũng vỡ òa niềm vui khi lần đầu tiên giành quyền vào chung kết TNSV THACO cup. HLV Trần Văn Dũng chia sẻ: "Ban huấn luyện rất hạnh phúc và tự hào khi các học trò đã thể hiện được bản lĩnh, tự tin trước từng đối thủ để vượt qua đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng ở tứ kết rồi đội Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai ở bán kết".

Như vậy đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sẽ chạm trán với đội Trường ĐH Thủy lợi ở trận chung kết TNSV THACO cup 2026 diễn ra lúc 15 giờ 15 ngày mai (22.3).