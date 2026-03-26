Trường ĐH Lào mang lối đá lôi cuốn đến sân chơi TNSV quốc tế 2026

Đẳng cấp của Trường ĐH Lào

Lần đầu bước đến giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế mùa trước, Trường ĐH Lào đã tạo nên kỳ tích với ngôi á quân.

Đội bóng xứ triệu voi đã vượt qua chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng (2-0) và Trường ĐH Malaysia (hòa 1-1, thắng luân lưu) để đi đến trận đấu cuối cùng. Dù thua 1-2 trước Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa ở chung kết, nhưng Trường ĐH Lào đã để lại hình ảnh rất đẹp, với lối đá tấn công lôi cuốn, ban bật "tí tách" đẹp mắt, cống hiến, cùng tinh thần thượng võ, không tiểu xảo, chỉ tập trung chơi bóng để mang lại những khoảnh khắc đẹp cho khán giả.

Thành công của Trường ĐH Lào tại giải TNSV quốc tế 2025 - cúp THACO mang đến niềm vui cho quê hương, bởi lâu nay, bóng đá Lào hiếm khi tiến xa tại một giải đấu dù ở cấp độ nào.

Trường ĐH Lào đoạt ngôi á quân mùa trước ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù vậy, hành trình quật khởi của các sinh viên Lào không đến từ may mắn, mà được tạo thành nhờ quá trình xây dựng bóng đá học đường bài bản, quy mô, phổ cập bóng đá ở mọi cấp học để tạo nên những cầu thủ học sinh, sinh viên kiệt xuất. Bóng đá học đường Lào là cái nôi của nhiều tuyển thủ tài năng từng khoác áo đội tuyển quốc gia, U.23, U.19. Trong môi trường bóng đá sinh viên giàu tính cạnh tranh, những nhân tài đã được ươm mầm, tạo nên đội Trường ĐH Lào bài bản và xuất sắc.

Đặc biệt, các đội tuyển thể thao sinh viên của Lào còn được quản lý bởi Liên đoàn Bóng đá Đại học Lào. Liên đoàn này đóng vai trò phát triển bóng đá sinh viên, tổ chức giải đấu, đồng thời xây dựng đội tuyển chinh chiến các giải quốc tế.

Đến để chinh phục

Ngày 25.3, đội Trường ĐH Lào đã đến TP.HCM trên chuyến bay VN921 của Vietnam Airlines, sau đó di chuyển tới Nha Trang chuẩn bị cho giải TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO.



Trưởng đoàn Chaylasy Gnophanxay cùng các cầu thủ được phục vụ chu đáo trong suốt chuyến bay. Hiện đội đã ổn định nơi lưu trú để hướng tới giải đấu quan trọng này.



Đến với sân chơi TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO, Liên đoàn Bóng đá Đại học Lào đã cử đội hình rất mạnh. Trường ĐH Lào đã có mặt tại Việt Nam vào ngày 25.3 để bắt đầu hành trình chinh phục giấc mơ vô địch còn dang dở.

Thứ bóng đá mà ĐH Lào mang lại, cũng thể hiện sự chân chất và cống hiến của bóng đá Lào, luôn chơi với triết lý thượng võ, trái tim rộng mở và thể hiện sức trẻ cuồn cuộn trong từng đường bóng.

Chào giải bóng đá TNSV quốc tế 2026, Trường ĐH Lào đã đến ẢNH: LAO UNIVERSITY

Mùa này, ĐH Lào tiếp tục mang tới lực lượng trẻ trung, sung mãn, chủ yếu sinh năm 2005 - 2006. Thể hình của ĐH Lào cũng được cải thiện, với những nhân tố cao trên 1,8 m như Nung Duangvixay, Ketsada Detkoummane, Phudthachak Vongsili, Souksavanh Hopchakkavan… Nhờ vậy, đội bóng của HLV Amphaivanh Chanthalavong không còn thuần túy lấy kỹ thuật đấu thể hình, mà sẵn sàng chơi sòng phẳng trong cuộc đua sức vóc với các ứng viên vô địch.

Đặc biệt, đội hình Trường ĐH Lào còn có ngôi sao Oun Phetvongsa. Cầu thủ sinh năm 2003 đang khoác áo Erza FC, đá ở giải vô địch quốc gia Lào. Phetvongsa từng khoác áo U.23 Lào đá SEA Games và giải U.23 Đông Nam Á, sau đó được HLV Ha Hyeok-jun triệu tập lên đội tuyển Lào. Duyên nợ của Phetvongsa với bóng đá Việt Nam bắt đầu khi anh cùng U.23 Lào đấu U.23 Việt Nam tại vòng bảng U.23 Đông Nam Á 2025. Dù thua 0-3, nhưng Phetvongsa (chơi 59 phút) và đội trẻ Lào đã có trận đấu đầy cố gắng, thể hiện được sức chiến đấu và cá tính gai góc trước đội quân thiện chiến của HLV Kim Sang-sik.

Với lối chơi nhuần nhuyễn, ban bật đẹp mắt cùng đấu pháp thiên về tấn công, Trường ĐH Lào hứa hẹn mang tới những trận cầu rực lửa, xứng đáng với tầm vóc giải bóng đá TNSV quốc tế - 2026 cúp THACO.

Sau khi đã đoạt ngôi á quân, đội trẻ xứ triệu voi có thể nhắm đến danh hiệu vô địch, dù khó khăn, nhưng hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu Trường ĐH Lào chuẩn bị kỹ càng.

Và không chỉ có Oun Phetvongsa, lực lượng Trường ĐH Lào còn rất nhiều hảo thủ để mang đến giải đấu đáng nhớ.