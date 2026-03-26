Để lá cờ Trường ĐH Thủy lợi bay cao ở sân chơi quốc tế

Hồng Nam
26/03/2026 10:49 GMT+7

Chức vô địch giải trong nước đã mang đến cho Trường ĐH Thủy lợi tấm vé thông hành dự giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO

Thử thách mới cho nhà vô địch Trường ĐH Thủy lợi

Trường ĐH Thủy lợi đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối trong làng bóng đá sinh viên, khi vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để vô địch giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần IV - 2026 cúp THACO. 

Trên đường chạm vào ngôi cao, học trò HLV Vũ Văn Trung đã thắng đậm đương kim vô địch Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa 4 bàn không gỡ tại tứ kết, thắng "hiện tượng" Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (3-0) tại bán kết, rồi tạo nên kỷ lục thắng cách biệt nhất tại một trận chung kết khi hạ Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM (4-0). 

14 bàn thắng, 0 bàn thua, "cỗ máy" Trường ĐH Thủy lợi đã quét sạch mọi chướng ngại trên đường đua. 

Nhìn rộng ra, với chức vô địch năm 2026 cùng ngôi á quân 2023, 2024, Trường ĐH Thủy lợi là đội bóng ổn định và mạnh mẽ bậc nhất TNSV THACO cup, xứng đáng đại diện cho bóng đá học đường Việt Nam bước đến đấu trường giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO, diễn ra từ ngày 28.3 đến 5.4 trên sân vận động Trường ĐH Nha Trang. 

Tuy nhiên, thử thách ở giải đấu quốc tế sẽ rất khác biệt, khi Trường ĐH Thủy lợi phải đương đầu những đối thủ "sừng sỏ" và cứng cựa hơn nhiều đến từ Đông Nam Á. 

Mùa trước, Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã chơi rất cố gắng, đồng thời cần đến vận may cùng màn tỏa sáng của thủ môn người Lào Thatsaphone Xaiyasone, mới có thể bước lên đỉnh vinh quang bằng những chiến thắng nghẹt thở. 

Sau tiếng vang của sân chơi TNSV quốc tế mùa trước, các đội bóng nước ngoài sẽ mang tới lực lượng đồng đều, mạnh mẽ và thiện chiến hơn nhiều ở giải năm nay. 

"Tôi đã theo dõi các đội quốc tế thi đấu mùa trước. Họ đều sở hữu lực lượng rất mạnh, với các cầu thủ giàu kỹ thuật và ý chí, chơi bóng đẹp mắt, tốc độ. 

Dù vậy, Trường ĐH Thủy lợi cũng có thế mạnh của riêng mình. Ý thức được niềm vinh dự, tự hào khi là 1 trong 2 đại diện Việt Nam dự sân chơi TNSV quốc tế 2026, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất để trình làng lối chơi đậm chất Thủy lợi, mang đến niềm vui cho khán giả cả nước", HLV Vũ Văn Trung cho biết.

Có bao nhiêu, dùng bấy nhiêu 

Dù gặp đối thủ với độ khó lớn hơn nhiều so với TNSV THACO cup 2026, nhưng Trường ĐH Thủy lợi quyết định không bổ sung lực lượng. 

"Các sinh viên đã vô địch giải trong nước hoàn toàn đủ khả năng đá giải quốc tế. Chúng tôi tin tưởng vào thực lực các em. Đưa ra quyết định loại ai để thêm ai cũng đều là điều không cần thiết. Trường ĐH Thủy lợi sẽ chiến đấu với tất cả những gì mình có", HLV Vũ Văn Trung trải lòng.

Sau chức vô địch TNSV THACO cup 2026, HLV Vũ Văn Trung chỉ cho học trò 1 ngày nghỉ xả hơi. Guồng tập luyện đã trở lại từ ngày 24.3, với yêu cầu rõ ràng từ vị "tướng": quên đi men say chiến thắng, để tập trung vào mục tiêu khẳng định tên tuổi tại đấu trường quốc tế.

Ngày 25.3, Trường ĐH Thủy lợi đã đá giao hữu với Trường ĐH Nha Trang (đại diện Việt Nam còn lại dự giải TNSV quốc tế 2026) để tổng duyệt lực lượng. Điều hài lòng với HLV Vũ Văn Trung không chỉ là chiến thắng, mà còn là lối đá thanh thoát, tốc độ. Ông Trung cùng học trò đang rèn những bài đánh mới mẻ hơn, để tránh bị đối thủ bắt bài, đồng thời nạp đầy bình nhiên liệu động lực để sẵn sàng cho hành trình mới. 

Với ngai vàng có được, Trường ĐH Thủy lợi đã sẵn sàng chứng tỏ cho Đông Nam Á thấy rằng thực lực bóng đá học đường Việt Nam mạnh mẽ và đáng gờm đến đâu. 

