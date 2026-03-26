Trường ĐH Quốc gia Malaysia sẵn sàng chinh phục TNSV quốc tế THACO cup 2026

Hành trình nhanh chóng, thuận lợi

Đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia (UKM) khởi hành từ Kuala Lumpur trên chuyến bay VN 678 của Vietnam Airlines vào tối 25.3. Dù phải di chuyển xuyên đêm, các thành viên vẫn giữ được sự thoải mái và tinh thần tích cực ngay từ khi đặt chân đến Việt Nam để chuẩn bị tham gia giải TNSV quốc tế THACO cup 2026.

Một điểm đáng chú ý là đoàn gồm 28 thành viên đã nhận được sự hỗ trợ tối đa từ Báo Thanh Niên trong khâu làm thủ tục nhập cảnh. Nhờ đó, toàn bộ quá trình từ lúc hạ cánh, hoàn tất thủ tục cho đến khi lên xe buýt chỉ diễn ra trong khoảng 20 phút. Sự chuyên nghiệp và chu đáo trong công tác đón tiếp đã để lại ấn tượng tốt đẹp với đội bóng đến từ Malaysia, giúp họ tiết kiệm đáng kể thời gian và năng lượng trước khi bước vào hành trình tiếp theo.

Ngay sau khi rời sân bay, toàn đội tiếp tục di chuyển đến Nha Trang bằng xe do nhà tài trợ Phương Trang chuẩn bị. Hành trình xuyên đêm kéo dài nhiều giờ nhưng diễn ra thuận lợi, đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho các thành viên.

Các thành viên UKM rạng rỡ lên đường ẢNH: UKM

Các cầu thủ tỏ ra hào hứng khi chuẩn bị được giao lưu với đối thủ trong khu vực ẢNH: UKM

Các cầu thủ UKM được ưu tiên nhập cảnh và nhận hành lý sớm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Toàn đội được chào đón ở sân bay, chuẩn bị di chuyển đến Nha Trang ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bắt đầu hành trình chinh đến Nha Trang ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ấn tượng đầu tiên về Nha Trang

Khoảng 5 giờ sáng 26.3, đội bóng UKM có mặt tại khách sạn ở Nha Trang. Dù vừa trải qua chuyến đi dài, nhiều thành viên vẫn tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc bình minh trên biển một trong những trải nghiệm đầu tiên tại thành phố du lịch xinh đẹp.

Không khí trong lành buổi sáng sớm, khoảnh khắc mặt trời dần ló rạng trên mặt biển mang đến cảm giác thoải mái, thư thái cho các cầu thủ cũng như ban huấn luyện. Cả đội cảm nhận rõ sự khác biệt so với thủ đô Kuala Lumpur và tận hưởng điều này.

Khung cảnh khiến các thành viên UKM thích thú ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đặc biệt, 2 thành viên nữ quản lý trong đoàn là Yusoff và Bakar tỏ ra thích thú với hình ảnh người dân địa phương dậy sớm tập thể dục ven biển. Những nhóm người tập aerobic sôi động ngay từ sáng sớm đã tạo nên một bầu không khí đầy năng lượng. Thậm chí, họ còn hào hứng cho biết sẽ thử tham gia tập aerobic cùng người dân trong những ngày lưu lại Nha Trang. Những ấn tượng ban đầu tích cực không chỉ giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới mà còn tạo tâm lý thoải mái, hứa hẹn mang đến sự bùng nổ khi chính thức bước vào giải.