14 giờ hôm nay: U.23 Việt Nam quyết chơi hay khi đấu U.23 Thái Lan

N HÂN TỐ TRẺ ĐƯỢC TẠO CƠ HỘI

U.23 VN đã đánh dấu màn ra mắt của lứa cầu thủ trẻ với trận hòa 1-1 trước U.23 Triều Tiên. Mặc dù đối thủ khá già dặn (7 cầu thủ 23 tuổi, 3 cầu thủ 22 tuổi và chỉ 1 người 21 tuổi) nhưng U.23 VN đã tổ chức lối chơi rất tốt. Bàn thắng sớm ở phút thứ 6 của Minh Tâm đến từ pha dàn xếp bài bản, tốc độ khiến U.23 Triều Tiên bất ngờ. U.23 VN đã phòng ngự tương đối ăn ý và hiệu quả trước những pha tấn công dồn dập của đối thủ. Chỉ tiếc là vì thiếu kinh nghiệm nên U.23 VN đã để gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, kết quả không quá quan trọng ở giải giao hữu lần này, bởi nhiệm vụ lớn nhất của HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh là rèn giũa thêm kỹ năng, làm dày thêm kinh nghiệm trận mạc cho các học trò. Cũng giống hành trình của lứa U.23 VN trước đây, các cầu thủ trẻ của lứa hiện tại luôn được tạo cơ hội, để dần chơi tốt lên, tiến bộ cả về tư duy chiến thuật cũng như khả năng phối hợp giữa các vị trí, các tuyến, tạo thành một tập thể gắn kết và hiệu quả.

Cầu thủ U.23 VN (trái) sẽ nỗ lực hết sức khi gặp U.23 Thái Lan ẢNH: VFF

S ẴN SÀNG ĐƯƠNG ĐẦU

Có được 1 điểm sau trận hòa U.23 Triều Tiên, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tập trung chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Nếu VN chọn lứa U.21 (lấy tên là U.23) dự ASIAD 20 vào tháng 9 thì U.23 Thái Lan hầu như giữ nguyên đội hình đã thi đấu ở VCK U.23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Trong trận ra quân giải giao hữu tại Trung Quốc, U.23 Thái Lan đã dẫn trước đội chủ nhà U.23 Trung Quốc 2-0 nhưng lại để đối thủ gỡ hòa. Ở trận đấu với U.23 VN, đội U.23 Thái Lan sẽ vắng Usamma Thiengkham do nhận thẻ đỏ sau vụ xô xát vào những phút bù giờ cuối trận hòa Trung Quốc. Xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu, các học trò của HLV Thawatchai vẫn ở cửa trên so với VN.

HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá U.23 Thái Lan là đối thủ rất đáng gờm, nhưng U.23 VN sẽ chơi một trận thật hay để lấy trọn 3 điểm. Ông Vinh chia sẻ: "Đa phần các cầu thủ U.23 Thái Lan đều từng tham dự SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á tại Ả Rập Xê Út vừa qua, cho thấy họ có bề dày kinh nghiệm và sự gắn kết nhất định. U.23 Thái Lan nhập cuộc rất tốt khi gặp chủ nhà U.23 Trung Quốc. Điểm mạnh của Thái Lan là thi đấu đầy tự tin và tổ chức phòng ngự kỷ luật, đặc biệt rất sắc bén trong các pha phản công. Hai bàn thắng trong hiệp 1 trước U.23 Trung Quốc đến từ những tình huống tận dụng tốt sai lầm của hàng thủ đối phương, cho thấy sự lợi hại trong khâu kết thúc. Nhưng mục tiêu của U.23 VN là giành chiến thắng. Dù sử dụng lực lượng trẻ và đối thủ rất mạnh, nhưng toàn đội sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, quyết tâm thể hiện tốt khả năng của mình. Chúng tôi hướng đến chiến thắng. Các cầu thủ đều hiểu rõ trách nhiệm và sẽ nỗ lực hết sức vì màu cờ sắc áo. Tất nhiên thành tích không phải là mục tiêu sống còn ở một giải giao hữu nhưng thắng Thái Lan luôn đem lại cảm giác dễ chịu. Vì thế chúng tôi sẽ cố gắng".