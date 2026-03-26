'Sao' Thái Lan lên tiếng vụ xô xát U.23 Trung Quốc, HLV Thawatchai đau đầu lo đấu U.23 Việt Nam

U.23 Thái Lan không có 2 'ngoại binh' cho trận gặp U.23 Việt Nam

Ở trận đấu diễn ra vào tối 25.3, U.23 Thái Lan có trận hòa 2-2 với U.23 Trung Quốc. Các cầu thủ trẻ của xứ chùa vàng là đội nhập cuộc tốt hơn, dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 sau các bàn thắng của Chehanafi Mama ở phút 23 và Chawalwit Saeleow ở phút 36. Tuy nhiên, U.23 Thái Lan đã không thể giữ được thành quả, để U.23 Trung Quốc ghi 2 bàn trong đầu hiệp hai và chấp nhận khép lại trận ra quân với 1 điểm.

Ngoài diễn biến căng thẳng của trận đấu, ở những phút bù giờ của hiệp 2, màn so tài giữa hai đội “nóng lên" khi Xuan Zhijian xô xát với Usamma Thiengkham phía U.23 Thái Lan. Trận đấu phải gián đoạn và cả 2 phải nhận thẻ đỏ ngay sau đó.

Trong sáng 26.3, trên trang Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, Usamma Thiengkham bất ngờ lên tiếng về tình huống dẫn đến xô xát. Cầu thủ mang hai dòng máu Ma Rốc – Thái Lan khẳng định, anh không phải người khơi mào và chính Xuan Zhijian đã dẫn đến sự căng thẳng.

“Đối phương đẩy tôi trước, và đó là một cú đẩy rất mạnh. Sau đó họ còn liên tục khiêu khích. Tôi đã phản ứng lại. Chính khoảnh khắc mất kiểm soát này khiến tình hình trở nên căng thẳng, buộc trọng tài phải truất quyền thi đấu”, Usamma Thiengkham bày tỏ.

Usamma Thiengkham (số 3) sẽ không thể tham gia trận đấu với U.23 Việt Nam ẢNH: FAT

Dù vậy, sau hình ảnh nóng nảy trên sân, Usamma Thiengkham cũng cho biết bản thân anh rất áy náy. Trang Liên đoàn Bóng đá Thái Lan mô tả: “Trong phòng thay đồ, tiền vệ 22 tuổi ngồi lặng lẽ, chủ động xin lỗi toàn đội vì hành động bốc đồng của mình. Điều đáng chú ý là ban huấn luyện và các đồng đội không trách móc, ngược lại còn động viên anh vượt qua áp lực. HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul chỉ nhẹ nhàng trấn an học trò: “Không sao đâu”, cho thấy sự đoàn kết vẫn là điểm tựa lớn của U.23 Thái Lan”.

Với việc nhận thẻ đỏ ở trận gặp U.23 Trung Quốc, Usamma Thiengkham sẽ bị treo giò ở trận đấu thứ 2 của đội U.23 Thái Lan, gặp U.23 Việt Nam (28.3). Đây được xem là tổn thất đáng kể của U.23 Thái Lan khi Usamma Thiengkham là một trong những nhân tố nổi bật của đội, được HLV Thawatchai hoạch định để tham gia ASIAD 20.

Chưa dừng lại ở đó, trong sáng 26.3, hàng thủ U.23 Thái Lan tiếp tục nhận tin xấu khi hậu vệ Vision Inoram dính chấn thương đầu gối sau một pha va chạm. Cầu thủ gốc Nigeria buộc phải rời sân sớm và được xác định tổn thương dây chằng đầu gối phải. Theo đánh giá ban đầu, Vision Inoram cần từ 3 đến 7 ngày để hồi phục và vẫn phải chờ kết quả chụp MRI để xác định mức độ cụ thể. Với quỹ thời gian hạn chế của giải đấu, khả năng ra sân của anh ở các trận còn lại gần như không còn.

Vision Inoram (số 5) chắc chắn không hồi phục kịp cho trận U.23 Việt Nam ẢNH: FAT

Trước tình cảnh khó khăn của U.23 Thái Lan, kênh Thairath đánh giá: “Việc cùng lúc mất hai nhân tố quan trọng – một vì thẻ đỏ, một vì chấn thương – khiến HLV Thawatchai đối mặt bài toán lực lượng nan giải. Trong bối cảnh lịch thi đấu dày và không có nhiều phương án thay thế tương xứng, U.23 Thái Lan chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể về cả chiến thuật lẫn sự ổn định đội hình. Ngoài ra, trước thềm cuộc chạm trán U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan còn cần nhanh chóng ổn định tâm lý sau những diễn biến căng thẳng vừa qua. Đây sẽ là thử thách lớn, khi họ buộc phải chứng minh bản lĩnh trong hoàn cảnh không thuận lợi”.