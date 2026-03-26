Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV U.23 Trung Quốc không ‘đau khổ’ dù bị chia điểm, HLV U.23 Thái Lan nóng lòng đấu U.23 Việt Nam

Văn Trình
26/03/2026 00:00 GMT+7

HLV Antonio Puche tỏ ra thoải mái dù U.23 Trung Quốc phải rất vất vả mới hòa 2-2 với U.23 Thái Lan ở lượt 1 giải CFA Team China - Tây An 2026. Trong khi đó, HLV Thawatchai của U.23 Thái Lan lại tỏ ra đầy tiếc nuối.

HLV Antonio Puche hài lòng với mọi thứ của U.23 Trung Quốc

Ở trận đấu giữa hai đội diễn ra vào tối 25.3, U.23 Thái Lan có chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý trong hiệp 1, dẫn trước U.23 Trung Quốc đến 2-0. Những người lập công cho U.23 Thái Lan là Chehanafi Mama ở phút 23 và Chawalwit Saeleow ở phút 36. Dù vậy, trước sức ép lớn của U.23 Trung Quốc ở hiệp 2, U.23 Thái Lan đã không thể giữ được thành quả, chịu 2 bàn thua và chấp nhận kết thúc trận ra quân với tỷ số hòa 2-2.

Trong phần họp báo sau trận, HLV Antonio Puche thẳng thắn thừa nhận màn trình diễn khác biệt ở 2 hiệp đấu là điểm mấu chốt, giúp U.23 Trung Quốc có màn ngược dòng để giành 1 điểm trước U.23 Thái Lan. Ông đánh giá: "Hiệp 1 và hiệp 2 thực sự khác nhau. Thật sự phải nói 2 bàn thắng của đội U.23 Thái Lan đã ảnh hưởng rất nhiều đến đội U.23 Trung Quốc. Ngoài ra, trong 45 phút đầu tiên, cường độ chơi bóng và tốc độ pressing của U.23 Trung Quốc vẫn chưa cao, khiến mục đích của đội không thể đạt được. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, chúng tôi đã điều chỉnh. Chính điều này đã tạo động lực tấn công mạnh mẽ hơn cho các cầu thủ U.23 Trung Quốc và tất cả đều cố gắng giành chiến thắng. Mặc dù trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, nhưng chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp hai. Tôi hài lòng với tất cả mọi thứ".

HLV Antonio Puche cùng U.23 Trung Quốc hòa vất vả ngày ra quân

ẢNH: AFC

Đáng chú ý, sau trận gặp U.23 Thái Lan, U.23 Trung Quốc gặp thiệt thòi lớn. Ở phút 40, Wang Bohao gặp chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân sớm. Trong khi đó, ở những phút bù giờ của hiệp 2, Xuan Zhijian còn xô xát với Osama bên phía U.23 Thái Lan, nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dự kiến, 2 cầu thủ này sẽ không thể góp mặt ở trận gặp U.23 CHDCND Triều Tiên (28.3).

Dù vậy, khi được hỏi về những trường hợp này, HLV Antonio Puche tỏ ra khá bình thản. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bày tỏ: “Ban huấn luyện U.23 Trung Quốc chắc chắn sẽ có kiểm tra, nhắc nhở về trường hợp cầu thủ chấn thương, nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, giải đấu này chủ yếu là để giao hữu, cọ xát nên chúng tôi cũng không đặt nặng quá nhiều điều. Đội có nhiều cầu thủ mới, và chúng tôi cần quan sát và đánh giá họ. Thông qua các trận đấu, chúng tôi muốn các tân binh trải nghiệm không khí sân cỏ và tích lũy kinh nghiệm, bởi vì mục tiêu của đội là chuẩn bị cho ASIAD”.

U.23 Thái Lan sẽ thi đấu hết sức ở 2 trận còn lại

Trái ngược với sự bình thản của HLV Antonio Puche, thuyền trưởng của U.23 Thái Lan, ông Thawatchai tỏ ra đầy tiếc nuối khi đội bóng trẻ xứ chùa vàng chỉ có 1 điểm. 

Ông chia sẻ: “Trong hiệp một, các cầu thủ U.23 Thái Lan vẫn còn sung sức và đã dẫn trước hai bàn. Tuy nhiên, hiệp 2 U.23 Trung Quốc đã đẩy cao tốc độ, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, một số cầu thủ U.23 Thái Lan đã xuống sức và bị chấn thương, điều này ảnh hưởng đến việc duy trì phong độ cần thiết trong suốt trận đấu. Nhìn chung, kết quả này không như ý muốn của tôi. Dù vậy, chúng tôi đã thu được kinh nghiệm rất quý giá. Các cầu thủ đã học được về một tiêu chuẩn bóng đá cao hơn”.

HLV Thawatchai (giữa) khẳng định U.23 Thái Lan sẽ thi đấu hết sức ở 2 trận còn lại

ẢNH: FAT

“Đây là một trận đấu hay và một giải đấu rất giá trị đối với U.23 Thái Lan. Chúng tôi biết rằng đối đầu với U.23 Trung Quốc là một nhiệm vụ khó khăn vì họ rất mạnh và là một trong những đội bóng hàng đầu châu Á”, HLV Thawatchai chia sẻ thêm.

Sau trận đấu với U.23 Trung Quốc, U.23 Thái Lan sẽ được nghỉ 3 ngày. Đến ngày 28.3, đội trẻ của “Voi chiến” sẽ gặp U.23 Việt Nam. Khi được hỏi về màn so tài của hai đội, HLV Thawatchai tỏ ra háo hức: “Các cầu thủ U.23 Thái Lan đã thể hiện tinh thần rất tốt và chúng tôi mong rằng toàn đội sẽ luôn giữ được điều này. Ở 2 trận đấu còn lại gặp U.23 Việt Nam và U.23 CHDCND Triều Tiên, U.23 Thái Lan sẽ thi đấu hết sức mình để xứng đáng với lời mời từ chủ nhà Trung Quốc khi được tham gia giải đấu này”.

