Ngôi sao Trường ĐH Lào từng đối đầu Đình Bắc và U.23 Việt Nam: 'Chúng tôi muốn vô địch'

Lực lượng cực mạnh của Trường ĐH Lào

Sau ngôi á quân đoạt được mùa giải trước, Trường ĐH Lào mang đến giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO lực lượng vô cùng ấn tượng. Đội bóng xứ triệu voi tập hợp nhiều gương mặt từng ăn tập ở các cấp độ trẻ của Lào, hiện đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Lào.

Trong đó, có những ngôi sao từng đối mặt U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 SEA Games 33 như Phudthachak Vongsili, Soulisak Manpaseuth, Phetvixay Phimmasen và Oun Phetvongsa. Thậm chí, Phimmasen và Phetvongsa còn đang là thành viên đội tuyển Lào.

Phudthachak Vongsili từng khoác áo U.23 Lào ẢNH: TRUNG HIẾU

Trong dàn cầu thủ thiện chiến của Trường ĐH Lào, Phudthachak Vongsili là gương mặt đáng gờm hơn cả. Vongsili đã khoác áo U.23 Lào cày ải các giải U.23 Đông Nam Á, SEA Games, từng nhiều lần đối mặt U.23 Việt Nam. Tiền vệ 20 tuổi hiện đang khoác áo CLB Young Elephants đá ở giải vô địch quốc gia Lào. Mùa trước, Vongsili ra sân 15 trận.

Tại giải TNSV quốc tế mùa trước, Vongsili là quân bài quan trọng trên hành trình đoạt ngôi á quân của Trường ĐH Lào. Anh có 1 đường kiến tạo ở trận bán kết gặp Trường ĐH Malaysia, giúp Trường ĐH Lào đoạt vé chung kết. "Tôi cùng toàn đội đã chơi nỗ lực mùa trước. Tôi cũng có cho mình 1 kiến tạo, nhưng cũng còn những điều chưa ưng ý trong lối chơi. Tôi sẽ nỗ lực hoàn thiện", Vongsili chia sẻ.

"Toàn đội đang nỗ lực làm quen với thời tiết và sân bãi. Nha Trang rất đẹp, con người thân thiện, món ăn cũng rất ngon nên Trường ĐH Lào rất thoải mái những ngày qua. Chúng tôi đang tập trung 100% cho sân chơi TNSV quốc tế 2026. Dù chỉ có 1 tuần tập luyện lắp ráp đội hình, nhưng tôi tin rằng thời gian tập luyện không phải vấn đề. Quan trọng là chất lượng tập luyện và quyết tâm".

Niềm tin của Trường ĐH Lào

Chiều 27.3, Trường ĐH Lào đã có buổi tập làm quen sân. Đội trẻ xứ triệu voi chia đội hình đá đối kháng, tập luyện các bài bóng bổng, sút tuyến hai, đập nhả trung lộ rất bài bản.

Quan sát buổi tập, dễ thấy Vongsili cùng đồng đội sẽ lựa chọn lối chơi ban bật, kiểm soát bóng, triển khai lối chơi từ sân nhà. Bóng được triển khai từ thủ môn, tuần tự luân chuyển qua các tuyến và phối hợp đẹp mắt để tạo ra cơ hội.

Trường ĐH Lào sẽ trông cậy ở tốc độ của Vongsili ẢNH: TRUNG HIẾU

Các cầu thủ Lào có kỹ thuật cá nhân ấn tượng, đột phá hay và sút cực tốt. Đơn cử, trong bài tập đá phạt, có tới 5 cầu thủ Trường ĐH Lào thay phiên nhau sút thành công.

Với Trường ĐH Lào, hạt nhân sẽ đặt vào những ngôi sao nhanh nhẹn, khéo léo như Vongsili. Từng đối đầu với những ngôi sao U.23 Việt Nam như Văn Khang, Đình Bắc,... Vongsili có tốc độ cực tốt, cùng kỹ năng qua người, xử lý không gian hẹp ấn tượng. "Cường độ tập luyện ở U.23 Lào cao hơn so với Trường ĐH Lào. Tôi đã học hỏi được rất nhiều. Tôi cũng từng đối đầu U.23 Việt Nam và hiểu rằng các bạn có lứa trẻ cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên, tôi cùng U.23 Lào cũng đã chơi rất cố gắng. Hy vọng có thể mang đến màn trình diễn hay tại giải bóng đá TNSV quốc tế 2026", Vongsili khẳng định.

Theo tiền vệ của Trường ĐH Lào, mục tiêu không gì khác ngoài vô địch: "Năm ngoái, chúng tôi đã thua chung kết. Năm nay, đội muốn trở lại chung kết và chinh phục vinh quang".

Trường ĐH Lào sẽ đá trận ra quân với chủ nhà Trường ĐH Nha Trang lúc 16 giờ ngày mai (28.3). Ở bảng A, Vongsili cùng đồng đội sẽ đương đầu Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Quốc gia Malaysia.



