Trường ĐH Lào không ngại áp lực, quyết giật vé chung kết

Tham vọng của Trường ĐH Lào

Dù không phải tên tuổi lớn trong làng bóng đá Đông Nam Á, nhưng ở riêng địa hạt bóng đá học đường, Lào lại là gương mặt nổi trội. Ở sân chơi bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế mùa trước, Trường ĐH Lào xuất sắc giành ngôi á quân, đứng trên các đại diện đến từ Malaysia, Campuchia và Singapore. Thành công này tạo ra động lực rất lớn, để đội bóng xứ triệu voi tiếp tục đặt tham vọng đoạt lấy ngôi cao mùa giải TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO.

Trận ra quân của Trường ĐH Lào chính là màn so tài chủ nhà Trường ĐH Nha Trang, diễn ra lúc 16 giờ ngày 28.3. Đây là thử thách không đơn giản, bởi Trường ĐH Nha Trang có ưu thế sân nhà.

Việc quen với mặt sân, không gian thi đấu bên cạnh sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả tạo ra ưu thế cực lớn để thầy trò HLV Nguyễn Anh Tú tạo nên bất ngờ trước đội bóng được mệnh danh là đội tuyển chọn sinh viên của cả nền bóng đá Lào.

Tuy nhiên, Trường ĐH Lào không ngại sức ép khán giả ở trận ra quân. Ông Chaylasy Gnophanxay, đại diện đội khẳng định: "Chúng tôi hào hứng khi biết mình nằm ở bảng A với Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Quốc gia Malaysia. Việc được đá trận khai mạc là động lực, chứ không phải áp lực với Trường ĐH Lào đâu. Chúng tôi sẽ nhận được sự cổ vũ từ đông đảo khán giả. Điều đó tốt cho các cầu thủ Lào, để họ cống hiến trận đấu hay nhất".

Ông Chaylasy nói thêm: "Trường ĐH Lào mới có 1 tuần lắp ráp đội hình với lực lượng mạnh nhất. Chúng tôi chưa có nhiều thời gian tập luyện, do đó, cầu thủ có thể chưa đạt phong độ tốt nhất. Song, cả đội sẽ cố gắng hết sức để trước mắt là vượt qua vòng bảng.

Ngôi sao Phetvongxa xung trận

Đáng chú ý, lực lượng của Trường ĐH Lào có những hảo thủ từng khoác áo U.23 Lào dự giải U.23 Đông Nam Á và SEA Games 33, gồm Phudthachak Vongsili, Soulisak Manpaseuth, Phetvixay Phimmasen và Oun Phetvongsa.

Dàn sao này đã 2 lần đối đầu U.23 Việt Nam, trong đó, trận thua 1-2 ở SEA Games 33 trước đội bóng của HLV Kim Sang-sik là trận hay nhất của bóng đá trẻ Lào trong 5 năm qua.

Ngôi sao U.23 Lào ngày ấy, Oun Phetvongxa, sẽ cùng Trường ĐH Lào chinh phục giải bóng đá TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO. Cầu thủ 22 tuổi khoác áo Erza FC, đá ở giải vô địch quốc gia Lào. Phetvongsa từng khoác áo U.23 Lào đá SEA Games và giải U.23 Đông Nam Á, sau đó được HLV Ha Hyeok-jun triệu tập lên đội tuyển Lào.

"Oun Phetvongxa mới vừa cùng Erza FC hoàn thành mùa giải vô địch quốc gia Lào cách đây 2 tuần. Do đó, cậu ấy đang có điểm rơi phong độ và thể lực. Tôi mong Phetvongxa có thể trình diễn những gì tốt nhất ở giải này", ông Chaylasy đánh giá về học trò. "Mục tiêu của Trường ĐH Lào là tối thiểu vào đến chung kết, lặp lại thành tích mùa trước. Nếu có thể, chúng tôi sẽ chơi hết mình để trở thành nhà vô địch giải TNSV quốc tế 2026".

Sau khi có mặt ở Nha Trang đêm qua (25.3), đội Trường ĐH Lào đã có buổi tập làm quen sân và lắp ráp đội hình vào hôm nay. Đội trẻ xứ triệu voi nằm ở bảng A cùng Trường ĐH Nha Trang và Trường ĐH Quốc gia Malaysia. Mùa trước, Trường ĐH Lào đã thắng Trường ĐH Malaysia trên chấm luân lưu ở bán kết.