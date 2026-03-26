Thử thách cực lớn cho 2 đội Việt Nam tại vòng bảng TNSV quốc tế

Khi sinh viên Việt Nam bước ra biển lớn Đông Nam Á

Ngày 26.3, lễ bốc thăm chia bảng giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế 2026 - cúp THACO đã diễn ra, để xác định bảng đấu và lịch thi đấu sân chơi bóng đá đáng chú ý nhất Đông Nam Á trong tháng 3 tại Nha Trang. Lá thăm mau rủi đã đưa cả hai đại diện Việt Nam rơi vào bảng đấu "khó thở", với những đội bóng ưu tú tại Đông Nam Á.

Ở bảng A, chủ nhà Trường ĐH Nha Trang sẽ đối đầu Trường ĐH Lào và Trường ĐH quốc gia Malaysia.

Ở bảng B, đương kim vô địch TNSV THACO cup 2026 Trường ĐH Thủy lợi chạm trán Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) và Trường ĐH quốc gia Singapore.

6 đội bóng tham dự sân chơi TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO

Cục diện bảng đấu

Lịch thi đấu giải TNSV quốc tế 2026 - cúp THACO

Cả hai bảng đấu đều khó đoán, do các đội có thực lực ngang bằng, đặc biệt là các đội quốc tế giàu kinh nghiệm và thiện chiến, từng chơi ở nhiều giải đấu lớn nhỏ trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.

Trường ĐH Nha Trang sẽ gặp "bức tường" mang tên Trường ĐH Lào ngay ở trận ra quân, diễn ra lúc 15 giờ 45 ngày 28.3. Lần đầu bước đến giải bóng đá Thanh Niên sinh viên (TNSV) quốc tế mùa trước, Trường ĐH Lào đã tạo nên kỳ tích với ngôi á quân.

Đội bóng xứ triệu voi đã vượt qua chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng (2-0) và Trường ĐH Malaysia (hòa 1-1, thắng luân lưu) để đi đến trận đấu cuối cùng. Lối đá tấn công lôi cuốn, ban bật "tí tách" đẹp mắt, cống hiến, cùng tinh thần thượng võ, không tiểu xảo, chỉ tập trung chơi bóng đã giúp Trường ĐH Lào mang lại những khoảnh khắc đẹp cho khán giả.

Năm nay, Trường ĐH Lào sẽ mang tới lực lượng cực mạnh, với những hảo thủ từng khoác áo U.23 Lào dự giải U.23 Đông Nam Á và SEA Games 33, gồm Phudthachak Vongsili, Soulisak Manpaseuth, Phetvixay Phimmasen và Oun Phetvongsa.

Thể hình của ĐH Lào cũng được cải thiện, với những nhân tố cao trên 1,8 m như Nung Duangvixay, Ketsada Detkoummane, Phudthachak Vongsili, Souksavanh Hopchakkavan… Nhờ vậy, đội bóng của HLV Amphaivanh Chanthalavong không còn thuần túy lấy kỹ thuật đấu thể hình, mà sẵn sàng chơi sòng phẳng trong cuộc đua sức vóc với các ứng viên vô địch.

Đội còn lại ở bảng A, Trường ĐH quốc gia Malaysia cũng là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Mùa trước, "Mãnh hổ" chơi cực hay ở vòng bảng với thành tích bất bại, nhưng không may mắn ở vòng knock-out nên chỉ đứng hạng tư chung cuộc.

Đến từ nền bóng đá chuộng tốc độ và kỹ năng đột phá cá nhân, Trường ĐH quốc gia Malaysia sẽ trình làng lối đá bốc lửa, tấn công áp đặt mạnh mẽ và cống hiến.

Cơ hội rộng mở với Trường ĐH Thủy lợi

Trường ĐH Thủy lợi nằm ở bảng đấu vừa sức hơn, khi đối đầu Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) và Trường ĐH quốc gia Singapore.

Bóng đá Campuchia tạo tiếng vang mùa trước với tấm HCĐ của Trường ĐH Life, với nhiều tuyển thủ từng khoác áo các cấp độ trẻ của Campuchia.

Mùa này, đến lượt Trường ĐH Svay Rieng đại diện cho màu cờ sắc áo xứ chùa tháp gia nhập cuộc chơi. Mang lối chơi ban bật, kiểm soát nhuần nhuyễn đặc trưng của bóng đá Campuchia, đội bóng này là ứng viên có lẽ không đội nào muốn đương đầu.

Ở giải vô địch đại học toàn quốc Campuchia, đội bóng SRU đã giành được nhiều thành tích đáng kể, bao gồm một chức vô địch năm 2022 cùng 2 HCB và 2 HCĐ. Ở cấp khu vực tranh Cúp Svay Rieng do Liên đoàn Thanh niên Campuchia (UYFC), đội đã 7 lần tham dự thường xuyên lọt vào tốp 14 đội mạnh nhất.

Trong khi đó, Trường ĐH quốc gia Singapore dù là đại diện mạnh nhất bóng đá học đường đảo quốc sư tử, nhưng vẫn là đối thủ vừa tầm hơn để Trường ĐH Thủy lợi nghĩ đến 3 điểm trọn vẹn.

Đội bóng của HLV Vũ Văn Trung cần chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo nên kỳ tích.



