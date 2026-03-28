Báo Thái Lan khen đội U.23 vì 'phá dớp', bình luận bất ngờ về U.23 Việt Nam

Theo tờ Siamsports, U.23 Thái Lan đã có khởi đầu như mơ khi ghi bàn ngay trong những giây đầu tiên. “Chỉ sau chưa đầy nửa phút, Thanakrit Chotimueangpak đã tạo nên khác biệt với pha dứt điểm khiến bóng chạm hậu vệ U.23 Việt Nam đổi hướng bay vào lưới. Bàn thắng sớm giúp đội trẻ “Voi chiến” triển khai thế trận thuận lợi, dù sau đó chúng ta bỏ lỡ thêm một số cơ hội đáng tiếc trong hiệp 1”, Siamsport mô tả.

Không chỉ dừng lại ở bình luận những diễn biến trận đấu, Siamsports nhấn mạnh đây là chiến thắng có ý nghĩa giải tỏa áp lực tâm lý khi U.23 Thái Lan từng lép vế trước U.23 Việt Nam trong nhiều năm gần đây.

Siamsport nhấn mạnh: “Việc đánh bại đối thủ trực tiếp của khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh đội có khá nhiều thay đổi, hướng đến ASIAD 20 được xem là tín hiệu tích cực với U.23 Thái Lan”.

U.23 Thái Lan (giữa) đánh bại U.23 Việt Nam ở giải giao hữu tại Trung Quốc ẢNH: FACEBOOK FAT

Chiến thắng giúp U.23 Thái Lan giải tỏa áp lực

Trong khi đó, kênh Thairath nhìn nhận kết quả này mang tính bước ngoặt nếu đặt trong bối cảnh đối đầu gần đây. Kênh Thairath bình luận: “Trước trận, nhiều đánh giá cho rằng U.23 Việt Nam nhỉnh hơn nhờ thành tích vào bán kết U.23 châu Á 2026 và giành hạng ba chung cuộc. Đồng thời, U.23 Việt Nam cũng chính là đội thắng U.23 Thái Lan, giành HCV ở SEA Games 33. U.23 Việt Nam được xem là đội có phong độ ổn định và giàu thành tích hơn, nhưng hôm nay, kết quả trên sân lại cho thấy U.23 Thái Lan đã tận dụng cơ hội tốt hơn”.

Đáng chú ý, dù ca ngợi chiến thắng của đội nhà, truyền thông Thái Lan cũng dành nhiều lời tích cực cho U.23 Việt Nam. Tờ Ball Thai nhận xét: “U.23 Việt Nam có nhiều thay đổi nhân sự sau SEA Games và U.23 châu Á, nhưng họ vẫn chơi tự tin, đặc biệt trong hiệp 2. Đội bóng này tạo ra không ít cơ hội và cho thấy một lứa cầu thủ đầy hứa hẹn. Sau 5 trận chỉ toàn hòa và thua, đây là lần đầu U.23 Thái Lan có thể đánh bại U.23 Việt Nam”.

Cùng quan điểm, Khaosod cho rằng trận đấu được định đoạt bởi khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hơn là sự vượt trội hoàn toàn. “Bàn thắng sớm của Thanakrit giúp Thái Lan kiểm soát thế trận, nhưng U.23 Việt Nam không hề lép vế và đã gây ra nhiều khó khăn trong phần còn lại của trận đấu”, tờ Khaosod viết.

U.23 Việt Nam có hiệp 2 đầy cố gắng nhưng không thể gỡ hòa ẢNH: FACEBOOK FAT

Thực tế trên sân cho thấy sau bàn thua chóng vánh, U.23 Việt Nam dần lấy lại thế trận, đặc biệt trong hiệp 2 khi gia tăng sức ép và tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm khiến đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh chưa thể tìm được bàn gỡ.

Chiến thắng 1-0 trước U.23 Việt Nam giúp U.23 Thái Lan có 4 điểm sau 2 trận, tạm chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch tại giải giao hữu trên đất Trung Quốc. Trong khi đó, U.23 Việt Nam tạm rơi xuống cuối bảng và sẽ gặp U.23 Trung Quốc ở lượt đấu cuối, diễn ra ngày 31.3.