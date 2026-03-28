Thủ môn Cao Văn Bình rực sáng, U.23 Việt Nam vẫn thua U.23 Thái Lan vì thủng lưới giây 22

Màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan được đánh giá sẽ hấp dẫn, mang ý nghĩa bản lề cho cuộc đua vô địch của giải giao hữu tại Trung Quốc. Sau lượt trận mở màn, cả hai đội đều để lại những dấu ấn riêng, qua đó khiến cục diện bảng đấu trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, U.23 Việt Nam dù thay đổi nhiều vị trí so với U.23 châu Á 2026 nhưng vẫn là đội rất đáng xem, sẽ khiến U.23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng nghiêng về U.23 Việt Nam khi các cầu thủ trẻ chúng ta bất bại trong 5 trận gần nhất.

Đội trưởng Cao Văn Bình (áo vàng) tiếp tục bắt chính ở trận gặp U.23 Thái Lan ẢNH: FACEBOOK FAT

Trận đấu khó khăn của U.23 Việt Nam

Ở trận đấu thứ 2 tại giải, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã thực hiện 3 sự thay đổi so với trận gặp U.23 CHDCND Triều Tiên khi Hải Anh, Quốc Tú và Anh Tuấn lần lượt thay thế cho Quang Kiệt, Minh Tuấn và Quốc Anh. Tương tự U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan cũng có 3 sự thay đổi khi Theekawin Chansri lần đầu đá cặp với đội trưởng Chonnapat Buaphan ở hàng thủ, trong khi trên hàng công, hai cầu thủ được đánh giá rất cao là Kakana Khamyok và Thanakrit Chotmuangpak cũng được xếp đá chính.

Đúng như tuyên bố của HLV Thawachai, U.23 Thái Lan nhập cuộc với tinh thần rất cao. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội trẻ của xứ chùa vàng đã đẩy cao đội hình, tấn công. Bất ngờ cũng xảy ra ngay ở giây thứ 22 khi Thanakrit Chotmuangpak có pha xử lý tinh tế, sút bóng đập chân trung vệ U.23 Việt Nam để giúp U.23 Thái Lan mở tỷ số.

U.23 Thái Lan bất ngờ dẫn trước U.23 Việt Nam sau pha lên bóng chớp nhoáng ẢNH: FACEBOOK FAT

Sau bàn mở tỷ số sớm, U.23 Thái Lan vẫn là đội chơi chủ động. Các học trò của HLV Thawatchai tấn công với tốc độ rất cao, tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ U.23 Việt Nam để tiếp cận khung thành của Cao Văn Bình. Ngoài ra, những tình huống đưa bóng xuống hai đáy biên rồi tạt ngược cũng được U.23 Thái Lan tận dụng triệt để. Phút 21, U.23 Thái Lan suýt nữa có bàn thắng thứ 2 sau pha thoát xuống và dứt điểm cực nhanh của Chawalit Saelaow.

Bắt đầu nửa cuối hiệp 1, U.23 Việt Nam mới lấy lại thế trận, cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, Văn Thuận cùng các đồng đội gặp nhiều khó khăn để tiếp cận khung thành U.23 Thái Lan, phải dùng bóng dài hoặc những quả tạt từ 2 biên. Phút 25, Văn Thuận câu bóng vào vòng cấm U.23 Thái Lan nhưng đáng tiếc Thắng Long không thể chạm bóng. Đến phút 28, Bá Đạt có pha đá phạt nguy hiểm nhưng vẫn không thể thắng được thủ thành của U.23 Thái Lan.

Sau 2 cơ hội này, U.23 Việt Nam lại rơi vào thế bế tắc. Mỗi khi tấn công, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh tỏ ra thiếu tự tin, thường xuyên để mất bóng. Tận dụng thời cơ, U.23 Thái Lan phản công, có không dưới 2 cơ hội ăn bàn. Rất may cho U.23 Việt Nam khi thủ thành Cao Văn Bình chơi xuất sắc, giúp đội không thủng lưới thêm bàn nào.

Hiệp đấu đầy khó khăn của U.23 Việt Nam (áo trắng) ẢNH: FACEBOOK FAT

Sang hiệp 2, U.23 Việt Nam thực hiện nhiều sự điều chỉnh, tung những cầu thủ như Minh Tâm, Quốc Toản vào sân. So với hiệp đấu trước đó, tốc độ cũng được U.23 Việt Nam đẩy lên rất cao, có nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Phút 51, Thái Bá Đạt uy hiếp khung thành U.23 Thái Lan với cú sút phạt đẹp mắt ở cự ly gần 30 m, đưa bóng đi sát cột dọc. Đến phút 60, bộ 3 của U.23 Việt Nam là Quốc Toản, Công Phương và Văn Thuận có pha phối hợp tự tin, đưa bóng được vào vòng cấm U.23 Thái Lan. Đáng tiếc, trung vệ U.23 Thái Lan chơi xuất sắc, ngăn cản cú sút của Công Phương.

Khoảng 20 phút cuối trận, trận đấu giữa hai đội diễn ra khá giằng co. Xét về cơ hội ăn bàn, U.23 Thái Lan vẫn nhỉnh hơn khi họ tổ chức rất tốt các đợt phản công nhanh. Phút 73, Chawalit Saelaow có pha độc diễn phía cánh phải, khiến thủ thành Cao Văn Bình phải vất vả cản phá bóng.

Ở chiều ngược lại, U.23 Việt Nam cũng thi đấu đầy cố gắng. Tuy nhiên, những pha dứt diểm của U.23 Việt Nam đều đi thiếu chính xác, phải chấp nhận thua trận 0-1.

Bại trận đáng tiếc trước U.23 Thái Lan, U.23 Việt Nam có 1 điểm sau 2 trận, tạm xếp cuối bảng giải CFA Team China 2026. Trong khi đó, U.23 Thái Lan có 4 điểm, vươn lên dẫn đầu. Lúc 18 giờ 35 hôm nay, trận đấu còn lại giữa chủ nhà U.23 Trung Quốc và U.23 CHDCND Triều Tiên sẽ diễn ra.