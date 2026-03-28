Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thủ môn Cao Văn Bình rực sáng, U.23 Việt Nam vẫn thua U.23 Thái Lan vì thủng lưới giây 22

Văn Trình
28/03/2026 15:58 GMT+7

Chiều 28.3, U.23 Việt Nam đã bại trận 0-1 trước U.23 Thái Lan ở lượt đấu thứ 2, giải giao hữu CFA Team China 2026.

Màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan được đánh giá sẽ hấp dẫn, mang ý nghĩa bản lề cho cuộc đua vô địch của giải giao hữu tại Trung Quốc. Sau lượt trận mở màn, cả hai đội đều để lại những dấu ấn riêng, qua đó khiến cục diện bảng đấu trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, U.23 Việt Nam dù thay đổi nhiều vị trí so với U.23 châu Á 2026 nhưng vẫn là đội rất đáng xem, sẽ khiến U.23 Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, lịch sử đối đầu giữa hai đội cũng nghiêng về U.23 Việt Nam khi các cầu thủ trẻ chúng ta bất bại trong 5 trận gần nhất.

Thủ môn Cao Văn Bình rực sáng, U.23 Việt Nam vẫn thua U.23 Thái Lan vì thủng lưới giây 22- Ảnh 1.

Đội trưởng Cao Văn Bình (áo vàng) tiếp tục bắt chính ở trận gặp U.23 Thái Lan

ẢNH: FACEBOOK FAT

Trận đấu khó khăn của U.23 Việt Nam

Ở trận đấu thứ 2 tại giải, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh đã thực hiện 3 sự thay đổi so với trận gặp U.23 CHDCND Triều Tiên khi Hải Anh, Quốc Tú và Anh Tuấn lần lượt thay thế cho Quang Kiệt, Minh Tuấn và Quốc Anh. Tương tự U.23 Việt Nam, U.23 Thái Lan cũng có 3 sự thay đổi khi Theekawin Chansri lần đầu đá cặp với đội trưởng Chonnapat Buaphan ở hàng thủ, trong khi trên hàng công, hai cầu thủ được đánh giá rất cao là Kakana Khamyok và Thanakrit Chotmuangpak cũng được xếp đá chính. 

Đúng như tuyên bố của HLV Thawachai, U.23 Thái Lan nhập cuộc với tinh thần rất cao. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội trẻ của xứ chùa vàng đã đẩy cao đội hình, tấn công. Bất ngờ cũng xảy ra ngay ở giây thứ 22 khi Thanakrit Chotmuangpak có pha xử lý tinh tế, sút bóng đập chân trung vệ U.23 Việt Nam để giúp U.23 Thái Lan mở tỷ số. 

Thủ môn Cao Văn Bình rực sáng, U.23 Việt Nam vẫn thua U.23 Thái Lan vì thủng lưới giây 22- Ảnh 2.

U.23 Thái Lan bất ngờ dẫn trước U.23 Việt Nam sau pha lên bóng chớp nhoáng

ẢNH: FACEBOOK FAT

Sau bàn mở tỷ số sớm, U.23 Thái Lan vẫn là đội chơi chủ động. Các học trò của HLV Thawatchai tấn công với tốc độ rất cao, tận dụng sự thiếu tập trung của hàng thủ U.23 Việt Nam để tiếp cận khung thành của Cao Văn Bình. Ngoài ra, những tình huống đưa bóng xuống hai đáy biên rồi tạt ngược cũng được U.23 Thái Lan tận dụng triệt để. Phút 21, U.23 Thái Lan suýt nữa có bàn thắng thứ 2 sau pha thoát xuống và dứt điểm cực nhanh của Chawalit Saelaow.

Bắt đầu nửa cuối hiệp 1, U.23 Việt Nam mới lấy lại thế trận, cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, Văn Thuận cùng các đồng đội gặp nhiều khó khăn để tiếp cận khung thành U.23 Thái Lan, phải dùng bóng dài hoặc những quả tạt từ 2 biên. Phút 25, Văn Thuận câu bóng vào vòng cấm U.23 Thái Lan nhưng đáng tiếc Thắng Long không thể chạm bóng. Đến phút 28, Bá Đạt có pha đá phạt nguy hiểm nhưng vẫn không thể thắng được thủ thành của U.23 Thái Lan.

Sau 2 cơ hội này, U.23 Việt Nam lại rơi vào thế bế tắc. Mỗi khi tấn công, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh tỏ ra thiếu tự tin, thường xuyên để mất bóng. Tận dụng thời cơ, U.23 Thái Lan phản công, có không dưới 2 cơ hội ăn bàn. Rất may cho U.23 Việt Nam khi thủ thành Cao Văn Bình chơi xuất sắc, giúp đội không thủng lưới thêm bàn nào. 

Thủ môn Cao Văn Bình rực sáng, U.23 Việt Nam vẫn thua U.23 Thái Lan vì thủng lưới giây 22- Ảnh 3.
Thủ môn Cao Văn Bình rực sáng, U.23 Việt Nam vẫn thua U.23 Thái Lan vì thủng lưới giây 22- Ảnh 4.
Thủ môn Cao Văn Bình rực sáng, U.23 Việt Nam vẫn thua U.23 Thái Lan vì thủng lưới giây 22- Ảnh 5.
Thủ môn Cao Văn Bình rực sáng, U.23 Việt Nam vẫn thua U.23 Thái Lan vì thủng lưới giây 22- Ảnh 6.
Thủ môn Cao Văn Bình rực sáng, U.23 Việt Nam vẫn thua U.23 Thái Lan vì thủng lưới giây 22- Ảnh 7.

Hiệp đấu đầy khó khăn của U.23 Việt Nam (áo trắng)

ẢNH: FACEBOOK FAT

Sang hiệp 2, U.23 Việt Nam thực hiện nhiều sự điều chỉnh, tung những cầu thủ như Minh Tâm, Quốc Toản vào sân. So với hiệp đấu trước đó, tốc độ cũng được U.23 Việt Nam đẩy lên rất cao, có nhiều cơ hội ăn bàn hơn. Phút 51, Thái Bá Đạt uy hiếp khung thành U.23 Thái Lan với cú sút phạt đẹp mắt ở cự ly gần 30 m, đưa bóng đi sát cột dọc. Đến phút 60, bộ 3 của U.23 Việt Nam là Quốc Toản, Công Phương và Văn Thuận có pha phối hợp tự tin, đưa bóng được vào vòng cấm U.23 Thái Lan. Đáng tiếc, trung vệ U.23 Thái Lan chơi xuất sắc, ngăn cản cú sút của Công Phương. 

Khoảng 20 phút cuối trận, trận đấu giữa hai đội diễn ra khá giằng co. Xét về cơ hội ăn bàn, U.23 Thái Lan vẫn nhỉnh hơn khi họ tổ chức rất tốt các đợt phản công nhanh. Phút 73, Chawalit Saelaow có pha độc diễn phía cánh phải, khiến thủ thành Cao Văn Bình phải vất vả cản phá bóng.

Ở chiều ngược lại, U.23 Việt Nam cũng thi đấu đầy cố gắng. Tuy nhiên, những pha dứt diểm của U.23 Việt Nam đều đi thiếu chính xác, phải chấp nhận thua trận 0-1.

Bại trận đáng tiếc trước U.23 Thái Lan, U.23 Việt Nam có 1 điểm sau 2 trận, tạm xếp cuối bảng giải CFA Team China 2026. Trong khi đó, U.23 Thái Lan có 4 điểm, vươn lên dẫn đầu. Lúc 18 giờ 35 hôm nay, trận đấu còn lại giữa chủ nhà U.23 Trung Quốc và U.23 CHDCND Triều Tiên sẽ diễn ra.

Tin liên quan

HLV Đinh Hồng Vinh: U.23 Việt Nam trẻ trung nhưng sẵn sàng đánh bại U.23 Thái Lan

Ấn tượng U.23 Thái Lan hòa U.23 Trung Quốc bằng đội hình vừa tham dự VCK U.23 châu Á 2026, nhưng HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U.23 Việt Nam trẻ trung sẽ muốn đánh bại 'Voi chiến' trong trận đấu lúc 14 giờ hôm nay.

Đội tuyển Việt Nam vẫn chờ phiên bản tốt nhất của Xuân Son

14 giờ hôm nay: U.23 Việt Nam quyết chơi hay khi đấu U.23 Thái Lan

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Trung Quốc U.23 Thái Lan Giao hữu châu Á Đông Nam Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận