Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nhận 2 bàn thua theo 1 'kịch bản', CLB nữ TP.HCM bị loại khỏi giải châu Á

Văn Trình
28/03/2026 18:42 GMT+7

CLB nữ TP.HCM đã khép lại hành trình tại AFC Women’s Champions League 2025-2026 sau thất bại 0-3 trước đại diện của CHDCND Triều Tiên - Naegohyang trong trận tứ kết diễn ra chiều 28.3.

Trước đối thủ vượt trội về thể lực và tốc độ, HLV Đoàn Thị Kim Chi chủ động cho đội nữ TP.HCM nhập cuộc thận trọng. CLB nữ TP.HCM không tung hết ngoại binh ngay từ đầu, đồng thời cất Huỳnh Như trên ghế dự bị nhằm dành phương án tăng cường cho hiệp 2. Lối chơi thiên về phòng ngự giúp đại diện Việt Nam đứng vững trong phần lớn thời gian hiệp 1, dù liên tục chịu sức ép.

2/3 bàn thua của CLB nữ TP.HCM đều đến từ bóng bổng

Tuy nhiên, sự chắc chắn ấy chỉ duy trì được đến phút 40. Từ một pha xuống biên và treo bóng quen thuộc, Kim Hye-yong thoải mái đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho Naegohyang. Đây cũng là tình huống mà hàng thủ TP.HCM thiếu sự theo sát cần thiết, khiến mọi nỗ lực phòng ngự trước đó trở nên vô nghĩa.

Đại diện của CHDCND Triều Tiên (áo trắng) quá mạnh

Bước sang hiệp 2, CLB nữ TP.HCM buộc phải đẩy cao đội hình. Huỳnh Như cùng các cầu thủ có thiên hướng chơi tấn công được tung vào sân, giúp thế trận có phần sáng sủa hơn. Dẫu vậy, khi hàng công chưa kịp tạo khác biệt, những khoảng trống phía sau lại tiếp tục bị khai thác.

Phút 66, kịch bản trong bàn thua đầu tiên gần như lặp lại. Naegohyang tiếp tục khoét vào hành lang biên, thực hiện quả tạt chính xác để Jong-kum bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Hàng phòng ngự CLB nữ TP.HCM lần thứ hai bị đánh bại bởi cùng một miếng đánh.

Không dừng lại ở đó, sức ép liên tục từ đại diện CHDCND Triều Tiên khiến CLB nữ TP.HCM gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Phút 85, sau một tình huống phạm lỗi trong vòng cấm, Kim Kyong-yong thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định chiến thắng 3-0.

Thực tế trận đấu cho thấy sự khác biệt rõ rệt về nền tảng thể lực và chất lượng đội hình. CLB Naegohyang là đội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nữ CHDCND Triều Tiên. Họ duy trì cường độ cao trong suốt 90 phút, liên tục khai thác điểm yếu nơi hai biên của CLB nữ TP.HCM. Ở chiều ngược lại, đại diện Việt Nam dù rất nỗ lực nhưng không thể tạo nên bất ngờ. Những cơ hội hiếm hoi của Huỳnh Như và đồng đội đều không được tận dụng thành công.

Đội nữ TP.HCM (phải) chính thức dừng chân ở tứ kết

Với trận thua này, CLB nữ TP.HCM cũng chính thức nói lời chia tay giải châu Á, không thể tái lập thành tích vào bán kết như mùa giải trước. Tuy vậy, hành trình tại sân chơi châu lục năm nay vẫn mang lại nhiều bài học đáng giá cho Huỳnh Như cùng các đồng đội.

