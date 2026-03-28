Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Triều Tiên chia điểm Trung Quốc, đẩy U.23 Việt Nam xuống vị trí cuối bảng: Thái Lan tạm tốp 1

Văn Trình
28/03/2026 20:37 GMT+7

Tối 28.3, U.23 CHDCND Triều Tiên hòa U.23 Trung Quốc 1-1, qua đó khiến cục diện giải CFA Team China 2026 càng trở nên hấp dẫn.

Sau lượt đấu đầu tiên, U.23 Triều Tiên và U.23 Trung Quốc đều cùng có 1 điểm. Với U.23 Triều Tiên, họ thi đấu kiên cường và cầm chân U.23 Việt Nam 1-1. Trong khi đó, U.23 Trung Quốc dù bị U.23 Thái Lan dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 nhưng vẫn biết cách vượt khó, ghi 2 bàn trong hiệp 2 để giữ lại 1 điểm.

U.23 Trung Quốc lại có 1 điểm theo cách nhọc nhằn

Bước vào trận đấu diễn ra trên sân Thiên An, U.23 Triều Tiên cùng U.23 Trung Quốc tạo nên hiệp 1 hấp dẫn. Hai đội chơi đôi công, đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù chịu sức ép lớn từ CĐV Trung Quốc nhưng U.23 Triều Tiên bất ngờ mới là đội chơi tốt hơn, có nhiều cơ hội ăn bàn. Sau 45 phút, U.23 Triều Tiên có đến 6 lần dứt điểm, gấp đôi đội chủ nhà U.23 Trung Quốc. Phút 23. Ryang Kwang Myong tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm U.23 Trung Quốc, sút bóng mở tỷ số cho U.23 Triều Tiên.

Bị dẫn bàn, U.23 Trung Quốc nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Dù vậy, các học trò của HLV Antonio chỉ có 3 lần dứt điểm và không lần nào bóng đi trúng đích.

U.23 Triều Tiên chia điểm Trung Quốc, đẩy U.23 Việt Nam xuống vị trí cuối bảng: Thái Lan tạm tốp 1- Ảnh 1.

U.23 Trung Quốc trận thứ 2 liên tiếp bị dẫn bàn sau hiệp 1

Sang hiệp 2, U.23 Trung Quốc vẫn chơi đầy cố gắng. Dù vậy, khác với trận gặp U.23 Thái Lan, các cầu thủ U.23 Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn khi U.23 Triều Tiên sở hữu nền tảng thể lực tốt. Ngoài việc không thể ghi bàn, U.23 Trung Quốc còn nhiều lần thót tim sau những đợt phản công nhanh của đối thủ.

Dù vậy, giữa thế trận bế tắc, phút 86, Li Xinxiang giúp U.23 Trung Quốc được hưởng quả phạt đền. Xiang Yuwang được trao cơ hội và anh không mắc sai lầm nào, ấn định trận hòa 1-1 cho U.23 Trung Quốc.

Chia điểm ở trận đấu này, U.23 Trung Quốc có 2 điểm cùng hiệu số 0 sau 2 trận, xếp thứ 2 giải CFA Team China 2026. Trong khi đó, U.23 Triều Tiên cũng có 2 điểm, nhưng phải xếp thứ 3 do ghi ít bàn hơn U.23 Trung Quốc (2 so với 3).

Ở trận đấu diễn ra sớm hơn, U.23 Thái Lan đánh bại U.23 Việt Nam 1-0. Kết quả này giúp U.23 Thái Lan có 4 điểm sau 2 trận, vươn lên dẫn đầu bảng. Phía đối diện, U.23 Việt Nam có 1 điểm cùng hiệu số -1, xếp cuối bảng.

U.23 Triều Tiên chia điểm Trung Quốc, đẩy U.23 Việt Nam xuống vị trí cuối bảng: Thái Lan tạm tốp 1- Ảnh 2.

U.23 Thái Lan (áo xanh) dẫn đầu trong khi U.23 Việt Nam đứng cuối bảng

Ở lượt đấu cuối, diễn ra ngày 31.3, U.23 Triều Tiên sẽ gặp U.23 Thái Lan, còn U.23 Việt Nam đụng độ chủ nhà U.23 Trung Quốc.

Tin liên quan

Xuân Son nói thẳng về cân nặng bản thân ‘mỡ khác cơ bắp’, quyết giúp đội tuyển Việt Nam hạ Malaysia

Xuân Son nói thẳng về cân nặng bản thân ‘mỡ khác cơ bắp’, quyết giúp đội tuyển Việt Nam hạ Malaysia

Trước thềm cuộc đối đầu với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có những chia sẻ đáng chú ý về thể trạng, phong độ cũng như mục tiêu cùng đội tuyển Việt Nam.

Nhận 2 bàn thua theo 1 'kịch bản', CLB nữ TP.HCM bị loại khỏi giải châu Á

HLV U.23 Thái Lan không hài lòng dù thắng U.23 Việt Nam: ‘Lẽ ra chúng tôi nên…’

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Trung Quốc U.23 Thái Lan Thái Lan
