Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất: Quyết đòi thành công ‘món nợ’ thua U.23 Trung Quốc

Trận đấu của U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc sẽ bắt đầu lúc 18 giờ 35 ngày 31.3. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của giải giao hữu CFA Team China 2026. Trước khi trận đấu này diễn ra, U.23 Trung Quốc đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng. Đội bóng trẻ xứ tỉ dân có 2 trận hòa với U.23 Thái Lan và U.23 CHDCND Triều Tiên với các tỷ số lần lượt là 2-2, 1-1. Trong khi đó, U.23 Việt Nam có 1 điểm sau 1 trận hòa và 1 trận thua, xếp cuối bảng.

Sự cân bằng của U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc

Xét về lịch sử đối đầu, hai đội đang cân bằng nhau. Tính từ năm 2016, U.23 Việt Nam đã có 6 lần chạm trán U.23 Trung Quốc. U.23 Việt Nam thắng 2, hòa 2 và cũng thua 2 trận. Trận thắng gần nhất của U.23 Việt Nam trước U.23 Trung Quốc là ở giải Panda Cup 2025, khi các cầu thủ trẻ chúng ta đánh bại đối thủ này 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Minh Phúc. Ở chiều ngược lại, trận thắng gần nhất của U.23 Trung Quốc trước U.23 Việt Nam vừa diễn ra ở bán kết giải U.23 châu Á 2026 vào đầu năm nay. Khi ấy, U.23 Trung Quốc đã đánh bại U.23 Việt Nam đến 3-0, nhờ các bàn thắng của Xiang Yuwang, Peng Xiao và Wang Yudong.

U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc (phải) tỏ ra khá cân bằng về thành tích đối đầu ẢNH: AFC

So với lần gặp nhau gần nhất (tháng 1.2026), cả U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc đều có sự thay đổi lớn về mặt lực lượng. Hai đội đều có nòng cốt là nhiều cầu thủ trong độ tuổi U.21, hướng đến những mục tiêu dài hạn, đơn cử như ASIAD 20 diễn ra vào cuối năm nay. Vì thế, theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc sẽ rất đáng xem.

Trang 163 Sports đánh giá, sau 2 trận thoát thua may mắn, U.23 Trung Quốc phải điều chỉnh thái độ thi đấu. Các học trò của HLV Antonio không được phép chủ quan trước U.23 Việt Nam, dù cho CFA Team China 2026 chỉ là giải giao hữu.

Trang 163 Sports bình luận: “U.23 Trung Quốc cần kết quả tốt để tạo đà tâm lý thuận lợi, hướng đến ASIAD 20. Nếu không cải thiện khả năng phòng ngự và sự tập trung, U.23 Trung Quốc sẽ lại gặp khó trước U.23 Việt Nam - đội cũng đang khát khao chứng tỏ mình”.

“Trận đấu cuối cùng với U.23 Việt Nam cũng là trận then chốt, có thể quyết định ngôi vô địch. Khoảng cách điểm số giữa các đội hiện tại là không lớn, và mọi kịch bản đều có thể xảy ra”, trang 163 Sports nhấn mạnh.

U.23 Thái Lan có cơ hội lớn để vô địch giải giao hữu ở Trung Quốc ẢNH: FAT

Trước khi trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc bắt đầu, lúc 14 giờ cùng ngày, U.23 Thái Lan sẽ chạm trán U.23 CHDCND Triều Tiên. Sau 2 trận, đội bóng trẻ Thái Lan đang dẫn đầu với 4 điểm, còn U.23 CHDCND Triều Tiên xếp thứ 3 - đội có cùng 2 điểm với U.23 Trung Quốc nhưng phải xếp sau do kém chỉ số phụ (U.23 CHDCND Triều Tiên ghi ít bàn hơn U.23 Trung Quốc).