Đội tuyển Malaysia xuất hiện ‘bắt mắt’ trên sân Thiên Trường, báo chí ‘ở nhà’ nóng lòng…

Chiều 30.3, đội tuyển Malaysia đã tập buổi đầu tiên mà cũng là buổi cuối cùng trên sân Thiên Trường, trước khi tái đấu chủ nhà Việt Nam vào 19 giờ ngày 31.3. Không còn 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", đội khách vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt. Các học trò của HLV Cklamovski không thể hiện tâm lý chán nản dù đây chỉ là trận thủ tục. Họ vẫn tập luyện rất chăm chỉ vì tất cả đều nhận thức được rằng, đây là trận đấu để cứu vãn danh dự. Còn dĩ nhiên, họ có cứu vãn được hay không còn chờ sau 90 phút. Đội tuyển Việt Nam sẽ quyết đánh bại đội khách để chứng minh nội lực của mình.

Theo New Straits Times, HLV Kim Sang-sik tỏ ra tự tin trước cuộc đối đầu với đội tuyển Malaysia khi đặt mục tiêu giành chiến thắng 2-0 trong trận đấu diễn ra ngày 31.3 trên sân Thiên Trường.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc thừa nhận thất bại 0-4 ở lượt đi là điều khó chấp nhận, đồng thời xem trận tái đấu là cơ hội để đội tuyển Việt Nam lấy lại danh dự. Ông cũng cho rằng việc đội tuyển Malaysia không thể sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA treo giò là yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức mạnh đối thủ.

Đội tuyển Malaysia tập luyện trên sân Thiên Trường chiều 30.3

Đây là trận đấu mang tính danh dự với đội tuyển Malaysia

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn tỏ ra thận trọng khi nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam cũng thiếu vắng một số trụ cột như Nguyễn Đình Bắc. Ông cho biết các cầu thủ đang có tinh thần tốt và sẵn sàng hướng đến một kết quả tích cực.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng chia sẻ đội tuyển Việt Nam muốn đòi lại món nợ sau thất bại trước đội tuyển Malaysia, đồng thời nhận định đây sẽ là trận đấu chặt chẽ, nơi sai lầm có thể quyết định kết quả.

Malaysia không buông xuôi dù đã bị loại

Ở chiều ngược lại, New Straits Times dẫn lời HLV Peter Cklamovski khẳng định đội tuyển Malaysia không hề suy sụp dù đã hết cơ hội tại vòng loại Asian Cup 2027.

Nhà cầm quân người Úc cho biết án phạt từ FIFA trong thời gian qua không làm đội bóng gục ngã, mà ngược lại còn giúp tập thể đoàn kết và xác định rõ bản sắc. Ông Cklamovski nhấn mạnh toàn đội sẽ dồn toàn lực cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

HLV Cklamovski xem đây là cơ hội để các cầu thủ chứng minh bản thân, cũng như thể hiện tinh thần của cả đội và quốc gia.

Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển Malaysia còn nhận được sự hỗ trợ về mặt chiến thuật từ tiền vệ Endrick Dos Santos - người có kinh nghiệm thi đấu tại V-League.

Đội trưởng Dion Cools cũng thể hiện quyết tâm khi cho biết đội tuyển Malaysia luôn bước vào trận đấu với mục tiêu chiến thắng, bất kể hoàn cảnh.

Anh nhấn mạnh toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt, tinh thần cao và muốn thể hiện màn trình diễn tốt nhất trong trận đấu cuối cùng của chiến dịch.

Faisal Halim là nhân tố đáng chú ý của đội tuyển Malaysia

HLV Cklamovski (đứng giữa) vẫn tự tin dù thiếu 7 cầu thủ nhập tịch

Dù vắng 7 cầu thủ nhập tịch so với trận lượt đi, đội tuyển Malaysia vẫn có nhiều lựa chọn nhân sự chất lượng

Trận đấu sẽ diễn ra vào tối 31.3 trên sân Thiên Trường

Cools cũng nhắc đến việc đội tuyển Malaysia đã hơn 10 năm chưa thắng đội tuyển Việt Nam trên sân khách, coi đây là động lực lớn để toàn đội hướng đến một kết quả tích cực.

Theo New Straits Times, dù trận đấu không còn ý nghĩa về điểm số khi đội tuyển Việt Nam đã giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, đây vẫn là cơ hội để đội tuyển Malaysia chứng minh năng lực và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.