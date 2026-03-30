HLV Kim Sang-sik lần đầu nói về án phạt của AFC: 'Việt Nam quyết đánh bại Malaysia, không có chuyện lùi bước'

HLV Kim Sang-sik: 'Chiến thắng trước Malaysia giúp cầu thủ thêm tự tin'

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia lúc 19 giờ ngày mai (31.3). Sau khi được xử thắng 3-0 ở màn so tài Malaysia vào tháng 6 năm ngoái, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã có vé đến Asian Cup sớm một lượt đấu. Cuộc chạm trán Malaysia tại sân Thiên Trường chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Dù vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn muốn đội tuyển Việt Nam chơi với 100% sự tập trung ở trận quyết đấu đối thủ Đông Nam Á.

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, cả hai đội đều gặp khó khăn lực lượng, nhưng đã vào sân thì đội nào cũng khao khát chiến thắng như nhau.

HLV Kim Sang-sik trả lời họp báo trước trận ẢNH: MINH TÚ

"Tôi cảm thấy rất vui và biết ơn vì đã có thể tiến tới Asian Cup năm sau. Dù kết quả trận đấu ngày mai có như nào, tôi vẫn cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ. Cả đội cũng đã nỗ lực hết sức mới có được kết quả này. Trận đấu ngày mai sẽ lại là một thử thách khác với các cầu thủ của chúng tôi. Chúng tôi đặt mục tiêu chiến thắng trận này và tiến vào vòng chung kết. Chiến thắng trong trận đấu ngày mai cũng là động lực để các cầu thủ tiếp tục cố gắng cạnh tranh với các đối thủ khác ở các giải đấu sắp tới.

Toàn đội sẽ thi đấu hết mình, không lùi bước và có một trận đấu trên sân nhà tuyệt vời", HLV Kim Sang-sik bày tỏ.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức có lần thứ ba góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup (hai lần vượt qua vòng loại) với ngôi nhất bảng F. Nhờ được xử thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik cũng nối dài chuỗi bất bại lên con số 15, với 8 trận tại AFF Cup 2024, 5 trận tại vòng loại Asian Cup 2027, cùng 2 trận giao hữu gặp Ấn Độ và Campuchia. Đây là một trong những chuỗi bất bại dài nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.

Trước đó, khi dẫn dắt U.23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik cũng tạo ra kỷ lục vô tiền khoáng hậu: thắng 15 trận liên tục ở các giải đấu chính thức, kéo dài từ U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 đến giải U.23 châu Á 2026.

Đội tuyển Việt Nam vừa chạy đà hoàn hảo bằng chiến thắng 3-0 trước Bangladesh ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik cũng thiết lập kỷ lục thắng nhiều trận nhất tại một kỳ AFF Cup (7 trận), thắng nhiều trận nhất tại một vòng loại Asian Cup trong lịch sử bóng đá Việt Nam (5 trận).

Song, với ông Kim, con số chiến thắng không phải mục tiêu. Chiến lược gia Hàn Quốc cùng học trò sẽ tập trung thắng từng trận một.

"Toàn đội rất thất vọng sau trận thua 0-4 trước Malaysia năm ngoái. Thế nhưng, phán quyết của FIFA và AFC đã cho toàn đội thêm động lực. Cả đội sẽ cố gắng thắng trận ngày mai", HLV Kim Sang-sik nói thêm.

"Đội nào cũng muốn thắng, Việt Nam là vậy, Malaysia không ngoại lệ. Đối thủ không có 7 cầu thủ (nhập tịch), nhưng chúng tôi cũng vắng một số cầu thủ, như Đình Bắc. Toàn đội rất quyết tâm và tự tin cao để thắng trận ngày mai".







