Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hoàng Đức tiết lộ đặc biệt: 'Hoàng Hên giỏi tiếng Việt, sẽ ghi thêm nhiều bàn'

Hồng Nam
27/03/2026 13:06 GMT+7

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức khẳng định Hoàng Hên sẽ tạo thêm nhiều dấu ấn ở đội tuyển Việt Nam.

Hoàng Đức: 'Hoàng Hên nói tốt tiếng Việt nên dễ hòa nhập'

Đỗ Hoàng Hên đã có màn ra mắt suôn sẻ, khi cùng đội tuyển Việt Nam thắng đậm 3-0 trước Bangladesh trong trận giao hữu tối 26.3. Dù không ghi bàn, nhưng Hoàng Hên cùng Hoàng Đức, Quang Hải và Hai Long đã tạo nên tuyến giữa giàu năng lượng, áp đảo Bangladesh và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn.

Dù mới thi đấu cùng nhau trong thời gian ngắn, Hoàng Đức cho rằng Hoàng Hên là nhân tố chất lượng và đã chứng minh được năng lực trong nhiều năm thi đấu tại V-League. 

Hoàng Đức tiết lộ đặc biệt: 'Hoàng Hên giỏi tiếng Việt, sẽ ghi thêm nhiều bàn'- Ảnh 1.

Hoàng Hên (áo đỏ) có màn ra mắt đội tuyển Việt Nam

ẢNH: MINH TÚ

"Hoàng Hên là cầu thủ rất chất lượng, đã khẳng định được mình trong nhiều năm qua. Tôi hy vọng anh sẽ tạo ra nhiều dấu ấn hơn nữa và ghi được nhiều bàn thắng", Hoàng Đức nhận xét.

Nói về bầu không khí đội tuyển hiện tại, Hoàng Đức cho biết toàn đội đang duy trì tinh thần rất tích cực. Sự trở lại của các cầu thủ như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng cùng sự góp mặt của những tân binh mang lại sự tươi mới và gắn kết trong tập thể. Theo Hoàng Đức, việc hòa nhập của các cầu thủ mới, đặc biệt là Hoàng Hên, diễn ra thuận lợi nhờ khả năng giao tiếp tốt và sự hỗ trợ từ các đồng đội. 

"Anh em đã trao đổi rất nhiều cả trong và ngoài sân. Hoàng Hên nói tiếng Việt tốt nên việc giao tiếp rất dễ dàng, không có khó khăn gì", tiền vệ này cho biết.

Đánh giá về vai trò của Hoàng Hên trong lối chơi chung, Hoàng Đức cho rằng sự xuất hiện của cầu thủ này giúp toàn đội tự tin hơn và gia tăng sự kết nối trên sân. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh việc bố trí vị trí thi đấu sẽ do ban huấn luyện quyết định, và mỗi cầu thủ đều cần hoàn thành tốt vai trò được giao.

Hoàng Đức tiết lộ đặc biệt: 'Hoàng Hên giỏi tiếng Việt, sẽ ghi thêm nhiều bàn'- Ảnh 2.

Hoàng Đức đang lấy lại phong độ

ẢNH: VFF

Hoàng Đức cho rằng trận thắng Bangladesh là bước chạy đà cần thiết để toàn đội tìm lại sự gắn kết sau thời gian dài không tập trung đầy đủ lực lượng, đồng thời tạo điều kiện để các nhân tố mới hòa nhập tốt hơn vào lối chơi chung. "Đã lâu rồi đội tuyển mới tập trung lại với nhiều gương mặt mới. Toàn đội đang tập luyện rất chăm chỉ, hiểu nhau hơn để hướng tới trận đấu ngày 31.3 với Malaysia", Hoàng Đức chia sẻ.

Mong khán giả lấp đầy sân Thiên Trường

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện các phương án chiến thuật trong những ngày tới trước khi bước vào cuộc tiếp đón Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31.3. 

"Mọi trận đấu đều quan trọng. Đây là trận đấu trên sân nhà nên toàn đội sẽ ra sân với tinh thần cao nhất, cống hiến một trận đấu hay và hướng tới chiến thắng để mang lại niềm vui cho người hâm mộ", Hoàng Đức khẳng định.

Chia sẻ về việc thi đấu tại sân Thiên Trường, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào sự cổ vũ của khán giả. 

Theo Hoàng Đức, đây là một trong những sân đấu có bầu không khí cuồng nhiệt nhất tại V-League. "Sân Thiên Trường luôn có lượng cổ động viên rất đông và cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi hy vọng ngày 31.3 tới, người hâm mộ sẽ tiếp tục giữ lửa để cổ vũ cho đội tuyển và tiếp thêm tinh thần cho toàn đội", Hoàng Đức bày tỏ.


HLV Kim Sang-sik bình luận rất hay về Hoàng Hên và Văn Hậu, bất ngờ nhắc đến... cân nặng Xuân Son

HLV Kim Sang-sik khẳng định sự đa năng của Đỗ Hoàng Hên đã giúp đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn tấn công trước Bangladesh.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
