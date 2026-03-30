Đội tuyển Việt Nam phải dốc sức quật ngã Malaysia

Q UYẾT ĐÁNH BẠI M ALAYSIA

Ngày 28.3, đội tuyển Malaysia đặt chân đến VN để chuẩn bị cho trận hạ màn vòng loại Asian Cup 2027. Dù trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục, do VN đã đoạt vé VCK sau phán quyết xử thua của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành cho Malaysia, nhưng đội tuyển có biệt danh "Mãnh hổ" vẫn rất quyết tâm.

Đội bóng của ông Peter Cklamovski sang VN với 51 thành viên, trong đó có 28 cầu thủ (13 gương mặt nhập tịch, con lai) cùng lực lượng hậu cần hùng hậu. Đội tuyển Malaysia vẫn muốn lấy 3 điểm dẫu cánh cửa đi tiếp đã đóng lại. Bởi một chiến thắng tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31.3 là "tuyên ngôn" của Malaysia, rằng án phạt của AFC sẽ không phải dấu chấm hết với bóng đá nước này.

Đội tuyển VN (phải) sẵn sàng đánh bại Malaysia ẢNH: MINH TÚ

Đáp lại khí thế của Malaysia, đội tuyển VN cũng sẽ chơi hết sức. Kế hoạch chuẩn bị cho màn đọ sức đã được HLV Kim Sang-sik vạch ra sau khi khép lại nhiệm vụ ở giải U.23 châu Á 2026.

Chiến lược gia người Hàn Quốc nghiên cứu đối thủ, ưu tiên chọn lựa nhân tố kinh nghiệm. Trong danh sách đội tuyển VN vẫn có gương mặt U.23 như Khuất Văn Khang, Nguyễn Nhật Minh, song gam màu chủ đạo vẫn là dàn trụ cột từng trải, trong đó đáng chú ý có Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, những gương mặt nổi lên ở giải U.23 châu Á 2018, từng nhiều lần đối đầu Malaysia ở AFF Cup và vòng loại World Cup. Cùng với đó là dàn cầu thủ quen mặt từ thời HLV Park Hang-seo như Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, pha trộn hai ngoại binh nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. HLV Kim Sang-sik đã "vét cạn" những tài nguyên tốt nhất của bóng đá VN cho trận đấu không còn ý nghĩa thành tích. Cách tiếp cận thực dụng ấy chỉ ra con đường duy nhất: phải thắng Malaysia.

Đội tuyển VN quyết thắng "Mãnh hổ", trước tiên vì mục tiêu tích lũy điểm số trên bảng điểm FIFA. Thầy trò ông Kim Sang-sik hiện đứng hạng 103 FIFA. Nếu đánh bại Malaysia, tùy theo tỷ số, VN có thể nhận thêm 8 đến 10 điểm nữa, qua đó tiếp cận sát với tốp 100. Việc có thứ hạng FIFA tốt giúp VN nằm ở nhóm hạt giống thuận lợi khi bốc thăm VCK Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.

Song, quan trọng hơn, đội tuyển VN cần thắng để khẳng định sức mạnh. Một chiến thắng trước kình địch Đông Nam Á có giá trị tinh thần, cho thấy HLV Kim Sang-sik và học trò đã sẵn sàng bước đến giai đoạn thành công mới.

T ÍNH TOÁN CỦA THẦY K IM

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định với Thanh Niên: "Các giải đấu của VN mang tính tiếp nối, mỗi trận đấu hay mỗi giải đấu lại là bậc thang tịnh tiến đến với giải đấu tiếp theo. Đội tuyển VN đang xây dựng lực lượng cho AFF Cup 2026, rồi tạo bàn đạp đến Asian Cup 2027, sau đó đến vòng loại World Cup 2030. Các giải đấu có độ khó tăng dần, do đó VFF và ông Kim cần tính toán con người theo hướng kế thừa và có chiều sâu".

Sự xuất hiện của Hoàng Hên, ở tuổi 32, giúp đội tuyển VN có phương án đẳng cấp trong ngắn hạn. Học trò ông Kim vẫn phải đảm bảo lộ trình thắng từng trận, nhờ những nhân tố ưu việt có thể sử dụng được ngay. Còn về dài hạn, lứa U.23 VN sẽ được đan cài với đàn anh trên đội tuyển quốc gia để tích lũy dần. Đội tuyển VN đang có lực lượng kế cận tiềm năng, cùng lớp đàn anh vẫn đủ khao khát chứng tỏ mình để gồng gánh đội, như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hai Long hay Nguyễn Quang Hải.

Sau màn "đi dạo" với đối thủ yếu Bangladesh, lối chơi tấn công mà VN đang nhào nặn bước đầu sẽ được thử thách triệt để hơn. Mỗi trận đấu, đặc biệt là những trận chính thức với đối thủ mạnh và giàu khát vọng như Malaysia, là một cơ hội để HLV Kim Sang-sik nhào nặn đội hình bằng thực chiến. Đội tuyển VN sẽ có một trận đấu với tính chất chẳng khác nào… giao hữu, nhưng độ nặng không thua kém bất cứ màn so tài căng thẳng nào. Đối thủ càng khát thắng, VN càng hưởng lợi. Vì sự tiến bộ chỉ nảy sinh trong những trận đấu học trò ông Kim đá với 100% khả năng, và đối thủ cũng vậy.