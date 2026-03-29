Báo Malaysia hiến kế cho HLV Cklamovski, mong đội nhà làm 'điều thần kỳ' ở Việt Nam

Đội tuyển Malaysia sẽ dựa vào các cầu thủ nội có phong độ cao ở giải trong nước

Chiều 29.3, tờđặt câu hỏi đáng chú ý: “Ai đủ khả năng phá bỏ pháo đài đội tuyển Việt Nam ?”. Theo nhận định của tờ báo này, chìa khóa không chỉ nằm ở cá nhân, mà là cách nhà cầm quân người Úc xây dựng hệ thống chiến thuật mới trong bối cảnh lực lượng có nhiều biến động.

Berita Harian cho rằng việc thiếu vắng 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ buộc HLV Cklamovski phải tái thiết lối chơi, hướng đến sự cân bằng hơn thay vì phụ thuộc vào các cá nhân. Trong đó, hàng công với những cái tên như Faisal Halim hay Safawi Rasid được xem là niềm hy vọng lớn nhất. Cả hai đang đạt phong độ cao ở cấp CLB, và được kỳ vọng tạo đột biến trước hàng thủ tổ chức tốt của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia quyết tâm giành 3 điểm dù đã bị loại khỏi Asian Cup 2027

Ở góc nhìn khác, tờ New Straits Times nhấn mạnh yếu tố tinh thần và khát khao thể hiện của các cầu thủ mới sẽ giúp ích rất nhiều cho HLV Cklamovski: “Dù trận đấu không còn ý nghĩa về mặt điểm số, đội tuyển Malaysia vẫn xem đây là cơ hội để khẳng định vị thế. Câu chuyện về các cầu thủ trẻ lần đầu được triệu tập, hay đơn cử như cặp song sinh Declan Lambert và Ryan Lambert được xem như biểu tượng cho tinh thần cạnh tranh nội bộ và quyết tâm chứng tỏ bản thân”.

Trong lần triệu tập này, Declan Lambert chia sẻ: “Đây vẫn là một trận đấu quan trọng. Chúng tôi muốn chứng minh rằng Malaysia có thể cạnh tranh và chiến đấu vì niềm tự hào quốc gia. Tinh thần quyết tâm sẽ là vũ khí quan trọng nếu đội tuyển Malaysia muốn tạo nên bất ngờ tại sân Thiên Trường”.

Trong khi đó, tờ Makanbola lại “hiến kế” theo hướng thực tế hơn. Trang này cho rằng Malaysia cần nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn ở tuyến giữa trước khi nghĩ đến việc tấn công. Tiền vệ Nooa Laine khẳng định: “Đây sẽ là trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi tin mình có thể giành kết quả tốt”.

Makanbola nhắc lại cột mốc năm 2014 – lần gần nhất Malaysia đánh bại đội tuyển Việt Nam như một động lực tinh thần. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận đội tuyển Việt Nam hiện tại vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sự ổn định và thành tích tốt trong khu vực. Vì thế, đội tuyển Malaysia phải cố gắng hơn 100% khả năng nếu muốn làm nên bất ngờ.

Đội tuyển Malaysia có buổi tập trung phòng gym tại Việt Nam vào sáng 29.3

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia diễn ra lúc 19 giờ ngày 31.3. Trước khi trận đấu này diễn ra, cục diện bảng F đã ngã ngũ. Đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng với 15 điểm, đã chính thức giành vé dự VCK Asain Cup 2027. Trong khi đó, Malaysia có 9 điểm, xếp thứ 2 và đã bị loại. Vì thế, trận đấu giữa hai đội giờ đây chỉ còn mang tính thủ tục.

Tối 28.3, đội tuyển Malaysia cũng đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội). “Mãnh hổ Mã Lai” đến Việt Nam với tổng cộng 51 thành viên, bao gồm 23 người trong ban huấn luyện và 28 cầu thủ do HLV Peter Cklamovski đăng ký. Đội bạn di chuyển thẳng từ Hà Nội về Ninh Bình và dự kiến sẽ có 2 buổi tập trước khi đụng độ đội tuyển Việt Nam. Trong sáng 29.3, các cầu thủ Malaysia cũng đã có buổi tập nhẹ ở phòng gym, nhằm đảm bảo thể lực.