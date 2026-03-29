Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'U.23 Trung Quốc chịu áp lực lớn, có thể lại gây thất vọng khi đấu đội khách U.23 Việt Nam'

Văn Trình
29/03/2026 17:32 GMT+7

Sau hai trận hòa liên tiếp tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026, truyền thông Trung Quốc đồng loạt cho rằng đội U.23 nước này đang chịu áp lực lớn trước lượt trận quyết định gặp U.23 Việt Nam (18 giờ 35 ngày 31.3).

Màn thể hiện không đáp ứng được kỳ vọng của U.23 Trung Quốc

Theo tờ 163 Sports, việc U.23 Trung Quốc chưa thắng trận nào sau hai lượt đấu (hòa U.23 Thái Lan 2-2, hòa U.23 CHDCND Triều Tiên 1-1) là kết quả “đáng thất vọng nhưng có thể lý giải”. Nhà báo Ma Dexing phân tích, U.23 Trung Quốc đang trong giai đoạn xáo trộn lực lượng, khi có tới gần 10 cầu thủ chủ chốt được điều lên đội tuyển quốc gia, cùng với nhiều ca chấn thương. Điều này khiến đội hình U.23 Trung Quốc thiếu sự ổn định và gắn kết cần thiết.

Dẫu vậy, giới chuyên môn Trung Quốc không vì thế mà giảm bớt sự chỉ trích. Bình luận viên nổi tiếng Huang Jianxiang thẳng thắn bày tỏ sự tức giận khi chứng kiến lối chơi bị cho là tiêu cực của đội nhà. Ông viết: “Ngay cả trong một trận giao hữu, họ cũng chỉ biết phòng ngự một cách vụng về. Nếu không dám chơi chủ động và quyết liệt hơn, bóng đá Trung Quốc làm sao có thể tiến bộ?”. Theo ông Huang Jianxiang, việc đặt mục tiêu thấp, chỉ chăm chăm phòng ngự phản công sẽ khiến đội trẻ nước này tiếp tục tụt hậu so với các đội khác ở châu Á.

U.23 Trung Quốc (phải) nhận nhiều chỉ trích sau 2 trận đã đấu

ẢNH: WIEBO SINA SPORTS

Trong khi đó, tờ Sohu nhấn mạnh trận hòa U.23 CHDCND Triều Tiên không chỉ khiến U.23 Trung Quốc mất ngôi đầu bảng, mà còn phơi bày hàng loạt điểm yếu đáng lo ngại. Đội bóng của HLV Antonio bị đánh giá thua kém toàn diện về khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công lẫn kỹ năng cơ bản. Thống kê cho thấy họ chỉ kiểm soát bóng 41%, tung ra 5 cú sút (1 trúng đích), hoàn toàn lép vế trước đối thủ có tới 18 lần dứt điểm.

“Điểm yếu lớn nhất là khả năng xử lý bóng quá kém. Các cầu thủ gần như không thể chuyền, nhận hay phối hợp dưới áp lực. Nhịp độ trận đấu luôn chậm hơn đối thủ một nhịp”, Sohu bình luận. Tờ báo này thậm chí cho rằng nếu không có quả phạt đền ở cuối trận, U.23 Trung Quốc nhiều khả năng đã phải nhận thất bại ngay trên sân nhà.

U.23 Việt Nam được nhận định thế nào? 

Sina Sports cũng đưa ra góc nhìn tương tự khi cho rằng màn trình diễn của U.23 Trung Quốc là “nhạt nhòa”, thiếu sức sống. Dù vậy, tờ báo này vẫn đánh giá đội bóng có lợi thế nhất định trước trận gặp U.23 Việt Nam nhờ yếu tố sân nhà và sức mạnh tổng thể.

“Thậm chí, sau 2 lượt đấu, nhiều CĐV lẫn chuyên gia đều đánh giá U.23 Việt Nam là đội yếu nhất bảng. Chính vì thế, nhiều người đang đặt kỳ vọng U.23 Trung Quốc sẽ giành chiến thắng để cạnh tranh ngôi đầu”, Sina Sports nhấn mạnh.

U.23 Việt Nam sẽ là thử thách lớn, để U.23 Trung Quốc chứng minh năng lực

ẢNH: FAT

Tương tự Sina Sports hay 163 Sports, trang QQ cũng đánh giá trận đấu với U.23 Việt Nam ở lượt đấu cuối rất quan trọng với U.23 Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc nhận định: “Trận gặp U.23 Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả, mà còn là bài kiểm tra năng lực đúng nghĩa cho thầy trò HLV Antonio. Các cầu thủ trẻ chúng ta đang chịu áp lực rất lớn, phải chứng minh bản thân, nhất là sau những kỳ vọng được đẩy lên cao từ thành tích á quân U.23 châu Á trước đó”.

“Nhưng như nhiều chuyên gia cảnh báo, nếu không cải thiện lối chơi thiếu quyết liệt và khả năng kiểm soát bóng yếu kém, U.23 Trung Quốc hoàn toàn có thể tiếp tục gây thất vọng. Và khi đó, trận gặp U.23 Việt Nam sẽ không còn là cơ hội khẳng định sức mạnh, mà có thể trở thành dấu hiệu xấu trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 20 của U.23 Trung Quốc”, trang QQ kết luận.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận