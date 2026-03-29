'U.23 Trung Quốc chịu áp lực lớn, có thể lại gây thất vọng khi đấu đội khách U.23 Việt Nam'

Màn thể hiện không đáp ứng được kỳ vọng của U.23 Trung Quốc

Theo tờ, việc U.23 Trung Quốc chưa thắng trận nào sau hai lượt đấu (hòa U.23 Thái Lan 2-2, hòa U.23 CHDCND Triều Tiên 1-1) là kết quả “đáng thất vọng nhưng có thể lý giải”. Nhà báo Ma Dexing phân tích, U.23 Trung Quốc đang trong giai đoạn xáo trộn lực lượng, khi có tới gần 10 cầu thủ chủ chốt được điều lên đội tuyển quốc gia, cùng với nhiều ca chấn thương. Điều này khiến đội hình U.23 Trung Quốc thiếu sự ổn định và gắn kết cần thiết.

Dẫu vậy, giới chuyên môn Trung Quốc không vì thế mà giảm bớt sự chỉ trích. Bình luận viên nổi tiếng Huang Jianxiang thẳng thắn bày tỏ sự tức giận khi chứng kiến lối chơi bị cho là tiêu cực của đội nhà. Ông viết: “Ngay cả trong một trận giao hữu, họ cũng chỉ biết phòng ngự một cách vụng về. Nếu không dám chơi chủ động và quyết liệt hơn, bóng đá Trung Quốc làm sao có thể tiến bộ?”. Theo ông Huang Jianxiang, việc đặt mục tiêu thấp, chỉ chăm chăm phòng ngự phản công sẽ khiến đội trẻ nước này tiếp tục tụt hậu so với các đội khác ở châu Á.

U.23 Trung Quốc (phải) nhận nhiều chỉ trích sau 2 trận đã đấu ẢNH: WIEBO SINA SPORTS

Trong khi đó, tờ Sohu nhấn mạnh trận hòa U.23 CHDCND Triều Tiên không chỉ khiến U.23 Trung Quốc mất ngôi đầu bảng, mà còn phơi bày hàng loạt điểm yếu đáng lo ngại. Đội bóng của HLV Antonio bị đánh giá thua kém toàn diện về khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công lẫn kỹ năng cơ bản. Thống kê cho thấy họ chỉ kiểm soát bóng 41%, tung ra 5 cú sút (1 trúng đích), hoàn toàn lép vế trước đối thủ có tới 18 lần dứt điểm.

“Điểm yếu lớn nhất là khả năng xử lý bóng quá kém. Các cầu thủ gần như không thể chuyền, nhận hay phối hợp dưới áp lực. Nhịp độ trận đấu luôn chậm hơn đối thủ một nhịp”, Sohu bình luận. Tờ báo này thậm chí cho rằng nếu không có quả phạt đền ở cuối trận, U.23 Trung Quốc nhiều khả năng đã phải nhận thất bại ngay trên sân nhà.

U.23 Việt Nam được nhận định thế nào?

Sina Sports cũng đưa ra góc nhìn tương tự khi cho rằng màn trình diễn của U.23 Trung Quốc là “nhạt nhòa”, thiếu sức sống. Dù vậy, tờ báo này vẫn đánh giá đội bóng có lợi thế nhất định trước trận gặp U.23 Việt Nam nhờ yếu tố sân nhà và sức mạnh tổng thể.

“Thậm chí, sau 2 lượt đấu, nhiều CĐV lẫn chuyên gia đều đánh giá U.23 Việt Nam là đội yếu nhất bảng. Chính vì thế, nhiều người đang đặt kỳ vọng U.23 Trung Quốc sẽ giành chiến thắng để cạnh tranh ngôi đầu”, Sina Sports nhấn mạnh.

U.23 Việt Nam sẽ là thử thách lớn, để U.23 Trung Quốc chứng minh năng lực ẢNH: FAT

Tương tự Sina Sports hay 163 Sports, trang QQ cũng đánh giá trận đấu với U.23 Việt Nam ở lượt đấu cuối rất quan trọng với U.23 Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc nhận định: “Trận gặp U.23 Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả, mà còn là bài kiểm tra năng lực đúng nghĩa cho thầy trò HLV Antonio. Các cầu thủ trẻ chúng ta đang chịu áp lực rất lớn, phải chứng minh bản thân, nhất là sau những kỳ vọng được đẩy lên cao từ thành tích á quân U.23 châu Á trước đó”.

“Nhưng như nhiều chuyên gia cảnh báo, nếu không cải thiện lối chơi thiếu quyết liệt và khả năng kiểm soát bóng yếu kém, U.23 Trung Quốc hoàn toàn có thể tiếp tục gây thất vọng. Và khi đó, trận gặp U.23 Việt Nam sẽ không còn là cơ hội khẳng định sức mạnh, mà có thể trở thành dấu hiệu xấu trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 20 của U.23 Trung Quốc”, trang QQ kết luận.