Điều vô cùng đặc biệt giúp đội tuyển Việt Nam mềm mại hơn

Nhiều ngòi nổ ở tuyến trên

Những cầu thủ thuận chân trái ở tuyến trên của đội tuyển Việt Nam đều giàu kỹ thuật, vừa có tư duy chơi bóng hiện đại. Nguyễn Quang Hải vẫn là nguồn sáng tạo quen thuộc với những đường chuyền mang tính sát thương cao, khả năng xử lý trong không gian hẹp và những cú dứt điểm đột biến. Bên cạnh đó, Nguyễn Hoàng Đức mang đến sự mềm mại trong từng nhịp chạm, khả năng điều tiết trận đấu cùng những pha chuyền bóng mang tính "mở khóa".

Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên giúp tuyến giữa, tuyến trên của đội tuyển có thêm phương án sáng tạo mới. Đây là mẫu cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, xử lý linh hoạt và đặc biệt là tư duy chơi bóng hiện đại, sẵn sàng tạo ra khác biệt trong những tình huống quyết định. Đáng chú ý, cầu thủ nhập tịch này có khả năng đảm nhận nhiều vai trò như: tiền vệ trung tâm, tiền đạo ảo và tiền đạo cánh

Ở biên trái, Khuất Văn Khang mang lại tốc độ và sự đột biến. Điểm mạnh của cầu thủ sinh năm 2003 là những pha khoan thẳng xuống đáy biên rồi tạt bóng, căng ngang vào trong.

Khi những cầu thủ thuận chân trái cực kỳ khéo léo xuất hiện dày đặc ở tuyến trên, đội tuyển Việt Nam có thể hướng tới một lối chơi tấn công "mềm mại" nhưng vẫn đầy tính sát thương.





Tuyến dưới cứng cáp

Không chỉ dừng lại ở mặt trận tấn công, sự xuất hiện của các cầu thủ thuận chân trái ở hàng phòng ngự cũng mang lại giá trị chiến thuật rất lớn. Lê Ngọc Bảo là một ví dụ điển hình. Trong trận đấu với Bangladesh, anh đã thể hiện sự chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời cho thấy khả năng phát động tấn công bằng chân trái rất mượt mà. Việc có một trung vệ lệch trái chơi chân thuận giúp đội tuyển triển khai bóng từ tuyến dưới một cách tự nhiên, hạn chế những pha xử lý gượng ép.

Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu cũng mở ra thêm nhiều phương án. Không chỉ là một hậu vệ trái thuần túy, Văn Hậu hoàn toàn có thể được sử dụng như một trung vệ lệch trái trong sơ đồ 3 trung vệ. Khả năng tranh chấp mạnh mẽ, cùng những đường chuyền dài chính xác bằng chân trái giúp anh trở thành mắt xích quan trọng trong việc luân chuyển bóng từ phần sân nhà.

Ngoài ra, những cái tên như Nguyễn Văn Vĩ hay Cao Pendant Quang Vinh cũng mang đến nguồn năng lượng dồi dào ở hành lang cánh trái. Họ không chỉ mạnh mẽ, tốc độ mà còn có khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả, giúp đội tuyển duy trì chiều rộng đội hình và tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Sự "nở rộ" của các cầu thủ thuận chân trái đang giúp đội tuyển Việt Nam tiến gần hơn tới một phiên bản hiện đại: kiểm soát bóng tốt hơn, triển khai mạch lạc hơn và đặc biệt là giàu tính sáng tạo. Nếu được Kim Sang-sik khai thác hợp lý, đây có thể trở thành chìa khóa để đội tuyển không chỉ hiệu quả mà còn chơi thứ bóng đá đẹp mắt, giàu cảm xúc hơn. Và trước mắt, những cầu thủ thuận chân trái này có thể sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia ở trận đấu diễn ra vào ngày 31.3 tới trên sân Thiên Trường.