Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thái Lan muốn vô địch sớm giải có U.23 Việt Nam, HLV Thawatchai cảnh báo 1 điều về Triều Tiên

Văn Trình
29/03/2026 18:34 GMT+7

Trong buổi tập chiều 29.3, các cầu thủ U.23 Thái Lan đều tỏ ra quyết tâm đánh bại U.23 CHDCND Triều Tiên, lên ngôi vô địch giải giao hữu CFA Team China – Tây An 2026 diễn ra ở Trung Quốc.

U.23 Thái Lan rộng cửa vô địch

Sau 2 lượt trận, U.23 Thái Lan tạm dẫn đầu bảng với 4 điểm (hòa U.23 Trung Quốc 2-2, thắng U.23 Việt Nam 1-0). Kết quả này giúp họ nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Ngay trước trận đấu với U.23 Triều Tiên, U.23 Thái Lan đón tin vui khi hậu vệ Ussamma Thiangkham trở lại sau án treo giò. Trước đó, Ussamma Thiangkham nhận thẻ đỏ trận gặp U.23 Trung Quốc và đã vắng mặt trận gặp U.23 Việt Nam. Sự xuất hiện của cầu thủ mang hai dòng máu Thái Lan – Ma Rốc được xem là “viện binh” quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hàng thủ đội bóng này sứt mẻ lực lượng vì chấn thương của cầu thủ gốc Nigeria - Vision Inoram. Việc gia cố hàng phòng ngự là điều cần thiết khi đối thủ U.23 Triều Tiên luôn nổi tiếng với lối chơi giàu thể lực và kỷ luật.

Ussamma Thiangkham (số 3) trở lại, trong khi ngôi sao Vision Inoram (số 5) vẫn đang điều trị chấn thương

ẢNH: FAT

Chia sẻ trước trận đấu quyết định, tiền vệ Kasidit Kalasin thẳng thắn nhìn nhận bản thân vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất: “Tôi vẫn đang làm quen với các đồng đội, nhưng cần thích nghi tốt hơn. Tôi đang cố gắng điều chỉnh từ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đặc biệt là trong việc kiểm soát cảm xúc và hạn chế những pha xử lý thiếu suy nghĩ”.

Dù vậy, cầu thủ này khẳng định mục tiêu của U.23 Thái Lan không gì khác ngoài chiến thắng để sớm vô địch giải giao hữu ở Trung Quốc: “Tôi sẽ kiểm tra lại thể trạng, nhưng chắc chắn muốn ra sân, giúp sức cho đội. Chúng tôi muốn đánh bại U.23 Triều Tiên để vô địch. Tôi sẽ cố gắng hết sức để có cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia”.

Trong khi đó, đội trưởng Chonphat Buaphan cũng tỏ ra hài lòng với vị trí dẫn đầu của U.23 Thái Lan sau 2 lượt đã đấu: “Tôi phải khen ngợi các đồng đội vì đã giữ sự tập trung suốt trận và hỗ trợ nhau tốt trong phòng ngự. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện”.

Trung vệ này nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui khi thắng U.23 Việt Nam, nhưng toàn đội phải tiếp tục hoàn thiện. Trận gặp U.23 Triều Tiên sẽ rất quan trọng và chúng tôi sẽ cố gắng sửa sai từ những gì đã thể hiện ở 2 trận đầu”.

Trong khi đó, HLV Thawatchai Damrong-ongtrakul cho biết U.23 Thái Lan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực lẫn nhân sự cho trận quyết định gặp U.23 Triều Tiên: “Chúng tôi đã xoay tua đội hình ở các trận trước để đảm bảo trạng thái tốt nhất. Mục tiêu là các cầu thủ đạt thể trạng tối ưu khi gặp U.23 Triều Tiên”.

Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng thẳng thắn chỉ ra điểm yếu U.23 Thái Lan cần khắc phục ngay: “Khả năng dứt điểm phải được cải thiện. Trước những đối thủ như U.23 Triều Tiên, chúng tôi không thể bỏ lỡ nhiều cơ hội như trận vừa gặp U.23 Việt Nam”.

U.23 Thái Lan (phải) có cơ hội lớn để vô địch

ẢNH: FAT

Theo đánh giá của truyền thông Thái Lan, với cục diện hiện tại, U.23 Thái Lan có 2 kịch bản để vô địch: thắng U.23 Triều Tiên để chắc chắn đứng đầu, hoặc hòa và chờ U.23 Trung Quốc không thắng U.23 Việt Nam. Ngược lại, nếu thất bại, họ sẽ mất quyền tự quyết.

Trận đấu giữa U.23 Thái Lan và U.23 Triều Tiên diễn ra lúc 14 giờ ngày 31.3. Tiếp đó, lúc 18 giờ 35, chủ nhà U.23 Trung Quốc sẽ đụng độ U.23 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng tại giải CFA Team China – Tây An 2026.

