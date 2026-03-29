Thái Lan bỗng lo mất vé Asian Cup 2027 khi đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã giành được suất

Đội tuyển Thái Lan ngày một già cỗi

HLV Anthony Hudson gần đây phải triệu tập gấp chân sút kỳ cựu 37 tuổi, Teerasil Dangda trở lại đội tuyển Thái Lan thay thế cho tài năng trẻ đang lên Yotsakorn Burapha (20 tuổi) bị chấn thương, dù nhận được sự đồng tình từ dư luận Thái Lan, nhưng xen lẫn đó vẫn có nhiều tiếng thở dài đầy âu lo. Báo chí Thái Lan phải đặt câu hỏi: "Đã hết người xứng đáng thay Burapha bằng Dangda rồi sao?".

Đội tuyển Thái Lan đối mặt nhiều thách thức trong việc giành vé dự Asian Cup 2027, sau khi đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã có vé Ảnh: Ngọc Linh

Việc có thêm Dangda, đội tuyển Thái Lan sẽ có đến 13 cầu thủ trên 30 tuổi trong danh sách 23 người được HLV Anthony Hudson triệu tập chuẩn bị cho trận quyết đấu với Turkmenistan lúc 19 giờ 30 ngày 31.3, tranh vé dự VCK Asian Cup 2027.

Trong đó, có đến 10 người từ 33 tuổi trở lên, bao gồm các thủ môn Kampol Pathomakkakul, Saranon Anuin, hậu vệ Suphanan Bureerat, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Theerathon Bunmathan, tiền vệ Sarach Yooyen, đội trưởng Chanathip Songkrasin, Peeradol Chamrasamee, và chân sút Dangda là người lớn tuổi nhất.

Các cầu thủ này đều là trụ cột của đội tuyển Thái Lan lâu nay, họ vẫn thể hiện năng lực rất tốt tại giải Thai League 1 (giải VĐQG Thái Lan). Mặc dù vậy, việc "Voi chiến" đến giờ vẫn phải phụ thuộc vào các cựu binh như trên khiến người hâm mộ Thái Lan không mấy hứng khởi. Vì nếu giành vé đến Asian Cup 2027, với lực lượng này, họ xem ra khó lòng mà hy vọng tiến xa hơn vòng bảng.

Đội tuyển Malaysia đến Ninh Bình, sẵn sàng đấu đội tuyển Việt Nam

Dù vậy, tình hình của đội tuyển Thái Lan lại tiếp tục biến động, khi chân sút kỳ cựu Dangda được triệu tập, nhưng vào giờ chót cũng phải rút lui do bị chấn thương. HLV Anthony Hudson đã phải gọi gấp cầu thủ Ben Davis vào thế chỗ. Ben Davis gần đây xuống phong độ đáng kể và hiện thi đấu cho CLB Uthai Thani.

Trong khi đó, so sánh với các đối thủ khu vực như đội tuyển Việt Nam và Indonesia, các đội đều đã có vé dự VCK Asian Cup 2027, đã luôn bổ sung và làm mới lực lượng bằng nguồn cầu thủ bản địa chất lượng được trui rèn từ các giải trẻ châu lục đi lên, các cầu thủ nhập tịch có lựa chọn, và từng bước cải thiện sức mạnh đội hình thi đấu để tranh chấp với các đội hàng đầu châu lực, theo báo Thái Lan, Siamsport.

CĐV Thái Lan mất niềm tin vào đội nhà?

"Đội tuyển Thái Lan trước hết phải lấy vé dự Asian Cup 2027, sau đó sẽ là giai đoạn quan trọng để HLV Anthony Hudson nâng cấp đội hình của mình đủ chất lượng để tranh chấp với các đối thủ hàng đầu châu lục tại VCK (vào đầu năm 2027).

Họ cũng phải giành lại niềm tin nơi người hâm mộ, những người đang ngờ vực về năng lực của họ, thông qua việc cho đến nay (ngày 29.3) vé xem trận quan trọng với Turkmenistan trên sân Rajamangala vẫn chưa bán hết", Siamsport cho biết.

Lần gần nhất đội tuyển Thái Lan có đông đảo sự ủng hộ của CĐV, lại là trận thua đội tuyển Việt Nam tỷ số 2-3 ngay tại sân Rajamangala Ảnh: Ngọc Linh

"Hiện chỉ có 2 khu vực trên sân Rajamangala bán hết vé, ước tính khoảng 11.000 vé. Trong khi, còn rất nhiều khu vực trên khán đài vẫn chưa bán hết vé. Điều này dẫn đến nhiều lo ngại, đội tuyển Thái Lan sẽ không nhận được sự ủng hộ đầy đủ từ người hâm mộ ở trận đấu quan trọng tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trận gần nhất đội tuyển Thái Lan có sự ủng hộ lớn từ CĐV trên sân nhà (khoảng 46.982 người xem), nhưng đó lại là trận thua đội tuyển Việt Nam tỷ số 2-3 ở chung kết lượt về giải AFF Cup 2024 vào ngày 5.1.2025", theo Siamsport.

Chuẩn bị cho trận đại chiến với Turkmenistan, các ngày qua đội tuyển Thái Lan chỉ tập kín và đấu tập nội bộ, HLV Anthony Hudson ưu tiên sự hồi phục thể lực cho các cầu thủ.

Họ vừa có buổi tập kín tiếp theo trên sân Rajamangala ngày 28.3. Hy vọng lớn nhất của "Voi chiến" hiện nay là trông đợi vào ngôi sao đang thi đấu ở Nhật Bản, tiền vệ tấn công Supachok Sarachat và tiền đạo gốc Anh, Jude Soonsup-Bell.