Thầy cũ của Xuân Son: ‘Sức nóng sân Thiên Trường sẽ khiến Malaysia chịu áp lực cực lớn khi đấu Việt Nam’

CĐV sân Thiên Trường sẽ tiếp sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia

Ông Mashiedee Sulaiman, người từng có nhiều năm làm việc ở CLB Nam Định, trong đó có thời điểm trước năm 2019, và sau đó tiếp tục từ năm 2023, trước khi quay về Malaysia gia nhập CLB Kuala Lumpur City FC cho đến nay.

HLV thể lực này cũng có thời gian dài làm việc trực tiếp với tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son và tân binh của đội tuyển Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên, thời gian còn thi đấu cho CLB Nam Định.

CĐV trên sân Thiên Trường sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia Ảnh: Minh Tú

"Bầu không khí ở sân Thiên Trường rất tuyệt vời. Các CĐV tại đây rất cuồng nhiệt và gần gũi với các cầu thủ, nhưng với đội khách thì họ luôn tạo ra một thứ áp lực rất lớn. Sự cuồng nhiệt của các CĐV Việt Nam ở sân Thiên Trường, phần nào khá giống như tại sân của CLB Kelantan (Malaysia) trước đây, luôn hừng hực khí thế với những tiếng reo hò cổ vũ mạnh mẽ nhất dành cho đội chủ nhà, và luôn gây áp lực cực lớn lên đội khách", ông Mashiedee Sulaiman chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với kênh Astro Arena ngày 27.3.

Sân Thiên Trường, với sức chứa 30.000 chỗ ngồi và là sân nhà của CLB Nam Định, được cải tạo đạt đẳng cấp châu Á, phục vụ cho các trận đấu tại giải AFC Champions League Two và Cúp C1 Đông Nam Á (ASEAN Club Championship), đã trở thành "điểm nóng" với báo chí Malaysia các ngày qua. Vì nơi đây đã được chọn làm nơi diễn ra trận "thư hùng" đỉnh cao giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia lúc 19 giờ ngày 31.3 tới, ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Astro Arena cũng cho biết: "Hoàn toàn khác với những lần đội tuyển Malaysia đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở Hà Nội, cuộc tái đấu ở sân Thiên Trường (Ninh Bình) sắp tới hứa hẹn nóng bỏng không kém. Chắc chắn, hàng chục nghìn CĐV Việt Nam sẽ đến kín sân để ủng hộ và tăng sức mạnh cho đội nhà".

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong lần tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường, nơi anh thi đấu thường xuyên cho CLB Nam Định? Ảnh: Minh Tú

"Đây là điều chắc chắn, đội tuyển Malaysia sẽ phải chịu một áp lực rất lớn ở sân Thiên Trường từ khắp các khán đài. Nhưng đó không phải là tất cả, mà còn ở trên sân. Tôi từng làm việc với Rafaelson (nay là Nguyễn Xuân Son, sau khi nhập tịch Việt Nam) và Hendrio (Đỗ Hoàng Hên), họ đều là những cầu thủ cực giỏi.

Việc có họ, đã giúp đội tuyển Việt Nam tăng sức mạnh rất đáng kể. Bên cạnh đó, sức mạnh lớn nhất của đội tuyển Việt Nam vẫn là lối chơi ngày càng biến hóa dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik nhờ các cầu thủ bản địa thi đấu cùng nhau lâu năm, và sức mạnh tinh thần của họ luôn ở mức cao nhất. Đội tuyển Malaysia hy vọng giành một kết quả tích cực, nhưng theo tôi, đây là thử thách rất lớn cho họ tại sân Thiên Trường", ông Mashiedee Sulaiman cho biết thêm.

Trong khi đó, theo New Straits Times, tương lai HLV Cklamovski của đội tuyển Malaysia sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam, đang trở nên rất bấp bênh và chưa rõ liệu có tiếp tục đến hết năm nay hay không (theo hợp đồng còn lại).

Ông Cklamovski đã thừa nhận, vấn đề này nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. Mọi thứ chỉ có thể được xác nhận, sau khi đội tuyển Malaysia thi đấu xong trận cuối vòng loại Asian Cup 2027, trở về nước và HLV Cklamovski sẽ có cuộc làm việc với những người liên quan đến hợp đồng của ông, bao gồm xem xét chấm dứt sớm hay sẽ tiếp tục, cũng như việc có kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm nữa hay không.