Trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Bangladesh, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên để lại dấu ấn với lối chơi năng nổ và khả năng di chuyển linh hoạt theo yêu cầu chiến thuật của HLV Kim Sang-sik.

Dù thi đấu nổi bật, Hoàng Hên vẫn tỏ ra tiếc nuối khi chưa thể ghi bàn trong ngày ra mắt, với một cú sút chệch cột và một lần đưa bóng dội cột dọc.

Hoàng Hên tiếc nuối trận ra mắt, quyết ghi bàn trận gặp Malaysia

Chia sẻ sau trận, tiền vệ 32 tuổi cho biết anh hài lòng với chiến thắng của toàn đội, nhưng khẳng định sẽ nỗ lực hơn để cải thiện phong độ và đặt mục tiêu ghi bàn ở trận gặp Malaysia sắp tới.

Sau chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam sẽ không nghỉ ngơi lâu. Toàn đội bắt đầu quay lại guồng tập luyện ngay trong ngày 27.3 để chuẩn bị cho trận đấu hạ màn vòng loại Asian Cup 2027. Đối thủ cuối cùng là Malaysia, trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 31.3 trên "chảo lửa" Thiên Trường (Ninh Bình).