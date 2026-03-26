Người hâm mộ châu Âu khiếu nại vì giá vé World Cup đắt 'cắt cổ'
Người hâm mộ châu Âu khiếu nại vì giá vé World Cup đắt 'cắt cổ'

Hồ Hiền
Hồ Hiền
26/03/2026 16:05 GMT+7

Nhiều hội cổ động viên bóng đá tại châu Âu vừa chính thức gửi đơn khiếu nại về mức giá vé World Cup quá cao.

Cụ thể, ngày 24.3.2026, Hiệp hội Cổ động viên bóng đá châu Âu (FSE) cùng Tổ chức Bảo vệ người tiêu dùng châu Âu đã gửi một bản khiếu nại dài 18 trang lên Ủy ban Châu Âu.

Trong thông báo chung, hai tổ chức này nhấn mạnh: "FIFA đang nắm giữ độc quyền việc bán vé World Cup 2026 và đã lợi dụng quyền hạn này để áp đặt những điều kiện mà người hâm mộ sẽ không bao giờ chấp nhận nếu có sự cạnh tranh trên thị trường".

Người hâm mộ châu Âu khiếu nại vì giá vé World Cup đắt 'cắt cổ'

Họ lập luận rằng giá vé lần này cao hơn đáng kể so với bất kỳ kỳ World Cup nào trước đây. Điển hình là vé xem trận chung kết tại sân vận động MetLife (ở New Jersey) vào ngày 19.7 có mức giá khởi điểm lên tới 4.185 USD (khoảng hơn 100 triệu VNĐ), cao gấp 7 lần so với loại vé rẻ nhất của trận chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Đơn khiếu nại cũng cáo buộc FIFA có các hành vi như quảng cáo gây hiểu nhầm, tự ý đẩy giá lên cao theo nhu cầu mà không kiểm soát, gây áp lực mua vé và thiếu minh bạch về vị trí ghế cũng như chính sách hoàn tiền.

Bà Els Bruggeman, phụ trách chính sách và thực thi của Tổ chức Bảo vệ người tiêu dùng châu Âu, cho biết cơ chế giá linh hoạt biến lòng trung thành của người hâm mộ thành một cuộc đấu giá, đẩy chi phí lên cao mà không mang lại giá trị tương xứng, đồng thời khiến nhiều cổ động viên không thể tiếp cận.

Ông Marco Scialdone, trưởng bộ phận tranh tụng của Tổ chức Bảo vệ người tiêu dùng châu Âu, khẳng định: "Bóng đá là đam mê của toàn cầu, nhưng FIFA lại đang đối xử với nó như một món hàng xa xỉ chỉ dành cho giới nhà giàu bằng cách lợi dụng thế độc quyền của mình."

Các tổ chức này đang kêu gọi Ủy ban Châu Âu can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn các hành vi trục lợi này trước khi giải đấu chính thức khởi tranh.

World Cup 2026 sẽ khai mạc vào ngày 11.6.2026, được tổ chức đồng thời tại Mỹ, MexicoCanada.

