Thể thao Bóng đá Quốc tế

Messi thi đấu hiệp 2, Argentina thắng sít sao Mauritania chạy đà World Cup

Giang Lao
28/03/2026 09:11 GMT+7

Sáng 28.3, Messi được HLV Scaloni tung vào sân trong hiệp 2 trận đội tuyển Argentina thắng Mauritania với tỷ số 2-1 chạy đà trước World Cup 2026. Sự hiện diện của danh thủ 38 tuổi đã làm phấn khích hàng chục ngàn CĐV trên sân La Bombonera.

Bảo vệ Messi đến World Cup

HLV Scaloni không giấu ý đồ phải bảo vệ Messi ở tình trạng sung sức nhất đến World Cup, khi ông thử nghiệm nhiều nhân tố mới và để danh thủ này cùng nhiều trụ cột ngồi dự bị.

Messi thi đấu hiệp 2, nhưng không để lại nhiều dấu ấn trong lần trở lại đội tuyển Argentina chuẩn bị trước World Cup

Ảnh: Reuters

Trước đối thủ dưới cơ, Mauritania (xếp hạng 115 thế giới), đội tuyển Argentina với nhân tố mới Nico Paz dẫn dắt lối chơi, cùng chân sút Julian Alvarez, Thiago Almada, và bộ đôi tiền vệ Enzo Fernandez và Mac Allister, đã dễ dàng kiểm soát thế trận và có một hiệp 1 thi đấu ấn tượng.

Nico Paz và Enzo Fernandez là những người ghi bàn giúp đội tuyển Argentina sớm dẫn trước Mauritania với tỷ số 2-0 ngay trong hiệp 1. Ở hiệp 2, sự có mặt của Messi cùng De Paul và Franco Mastantuono, nhưng lối chơi của Albiceleste lại không nổi bật, thậm chí ở cuối trận trong những phút bù giờ hàng thủ của họ mắc lỗi để cầu thủ Jordan Lefort (gốc Pháp) ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho đội khách Mauritania.

Theo nhà báo Gaston Edul: "Đội tuyển Argentina đã trình diễn một bộ mặt trong hiệp 2 rất tệ hại và lối chơi của họ không được mạch lạc. Mauritania xứng đáng có bàn thắng rút ngắn tỷ số sớm hơn, khi thủ môn Emiliano Martinez đã phải trổ tài với 3 pha cứu thua xuất sắc. 

Điểm nhấn của đội tuyển Argentina là màn trình diễn đầy hứa hẹn của Nico Paz khi ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển. Enzo Fernandez, dù mới tập trung đội tuyển, nhưng thể hiện phong độ tốt nhất nếu so với những gì anh ấy đang làm ở CLB Chelsea. 10 ngày tập luyện với đội tuyển đang giúp Enzo Fernandez tìm lại cảm hứng của mình".

Cũng theo Gaston Edul, đội tuyển Argentina vẫn còn nhiều việc phải làm, các trận giao hữu với các đối thủ dưới cơ như Mauritania, và sắp tới là Zambia (6 giờ 15 ngày 1.4), sẽ giúp HLV Scaloni tiếp tục thử nghiệm đội hình và tìm ra giải pháp tốt nhất trước khi đến World Cup 2026.

Messi được ông David Beckham vinh danh, khi đặt tên một khán đài ở sân vận động mới theo tên anh

Ảnh: Reuters

Ở trận đấu với Zambia, nhiều khả năng HLV Scaloni sẽ tung Messi thi đấu từ đầu trận, và tiếp tục thay đổi đội hình của đội tuyển Argentina, theo Gaston Edul.

Với Messi, danh thủ này vẫn chưa tung hết mọi khả năng của mình ở giai đoạn hiện nay, khi anh trong quá trình chuẩn bị từng bước để đạt thể trạng và phong độ tốt nhất trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026 bắt đầu từ đầu tháng 6 tới.

Messi cũng vừa được CLB Inter Miami vinh danh, khi đặt tên anh cho một khán đài phía đông của sân vận động mới NU trong khu phức hợp Miami Freedom Park sắp hoàn thành vào đầu tháng tư tới đây.

CLB Inter Miami cho biết, Messi - cầu thủ từng 8 lần đoạt Quả bóng vàng - sẽ trở thành một "trường hợp hiếm có và độc nhất vô nhị" trong thể thao thế giới, khi có một khán đài tại sân nhà được đặt theo tên anh trong khi vẫn đang là một cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp.

"Việc vinh danh một người không phải lúc nào cũng là để khép lại một chương. Đôi khi đó là việc nhận ra bạn đang chứng kiến một điều gì đó độc đáo", CLB Inter Miami nhấn mạnh trong thông báo quyết định đặt tên khán đài mang tên Messi.

Theo báo chí Mỹ: "Một chặng đường dài và gập ghềnh. Cuối cùng, Inter Miami cũng sẽ thi đấu trên sân nhà của mình, điều mà ông David Beckham, chủ tịch và đồng sở hữu CLB, đã hứa từ cách đây 12 năm". 

Inter Miami dự kiến sẽ có lần đầu tiên trên sân nhà mới của mình vào ngày 5.4, trong cuộc tiếp đón đối thủ Austin FC tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ).

HLV đội tuyển Argentina lên tiếng về cơ hội dự World Cup của Messi, Bồ Đào Nha quá vui vì Ronaldo đã…

Theo HLV Scaloni của đội tuyển Argentina, ông sẽ làm tất cả mọi khả năng để 'Messi dự World Cup 2026', nhưng quyết định phải do danh thủ này đưa ra. Trong khi đó, Ronaldo vừa trở lại Ả Rập Xê Út sau khi hồi phục chấn thương.

