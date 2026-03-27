HLV đội tuyển Argentina lên tiếng về cơ hội dự World Cup của Messi, Bồ Đào Nha quá vui vì Ronaldo đã…

Liệu Messi có bỏ lỡ World Cup 2026?

Dựa trên những diễn biến hiện nay, khả năng Messi bỏ lỡ World Cup 2026 là không thể xảy ra. HLV Scaloni của đội tuyển Argentina đã đảm bảo danh thủ này sẽ có một suất "không cần suy tính", trong danh sách 26 cầu thủ chính thức dự ngày hội bóng đá thế giới vào tháng sáu tới.

FIFA vừa thông báo, các đội tuyển tham dự World Cup 2026 sẽ được đăng ký 26 cầu thủ, và hạn chót gút danh sách đến ngày 30.5.

Theo nhà báo Gaston Edul (Argentina), HLV Scaloni đã có trong tay từ 18 đến 20 cầu thủ chủ chốt sẽ tham dự World Cup, trong đó các gương mặt kỳ cựu như Messi, thủ môn Emiliano Martinez, các hậu vệ Romero, Otamendi, tiền vệ De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, và tiền đạo Julian Alvarez đã chắc suất.

Tuy nhiên, với Messi, HLV Scaloni nhìn nhận: "Messi mới là người quyết định, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cậu ấy có mặt tại World Cup. Vì bóng đá, cậu ấy phải có mặt ở đó".

Đội tuyển Argentina đang chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế với Mauritania (lúc 6 giờ 15 ngày 28.3) và gặp Zambia (cùng lúc 6 giờ 15 ngày 1.4, đều giờ Việt Nan), sau khi trận tranh Finalissima (chung kết Liên lục địa) với đội tuyển Tây Ban Nha bị hủy bỏ.

Trước cuộc họp báo các trận đấu này, HLV Scaloni không thể tránh khỏi việc mọi sự chú ý đổ dồn vào Messi, và khả năng anh có tham gia kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp sắp tới đây hay không.

Gần đây, khi Messi đến tập trung đội tuyển Argentina và đăng tải thông điệp gây chú ý: "Giấc mơ vẫn còn nguyên vẹn. Lại được ở bên nhau". Thông điệp này của Messi, được báo chí Argentina khẳng định, đó là lời cam kết tham dự giải của danh thủ sắp tròn 39 tuổi (vào ngày 24.6 tới) khi World Cup 2026 khởi tranh.

Ronaldo đã trở lại Ả Rập Xê Út sau khi hồi phục chấn thương Ảnh: Reuters

"Đó sẽ là vấn đề liên quan đến Messi. Tôi không cần phải trả lời. Tôi muốn cậu ấy có mặt, và làm tất cả mọi khả năng, nhưng chính cậu ấy mới là người quyết định. Messi có quyền lựa chọn một cách bình tĩnh. Chúng tôi không vội vàng", HLV Scaloni nhấn mạnh thêm trong cuộc họp báo ngày 27.3.

Ông Scaloni cũng xác nhận, bản thân ông hiện nay không vội vàng trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng, vì đang tập trung tất cả vào mục tiêu chính: Bảo vệ ngôi vô địch tại World Cup 2026. Trong đó, một trong những vấn đề lớn đang chờ giải quyết, đó là đội tuyển Argentina sẽ phải tìm kiếm các nhân tố thích hợp để làm mới đội hình.

HLV Scaloni cũng xác nhận: "Chắc chắn Messi sẽ thi đấu ở 1 trong 2 trận giao hữu sắp tới. Đội hình sẽ là sự kết hợp giữa những cầu thủ chúng tôi muốn đánh giá và những người cần nâng cao trình độ. Messi sẽ ra sân, tôi không biết liệu cậu ấy sẽ đá chính hay chỉ là trong trận đấu thứ hai mà thôi".

Ronaldo trở lại đầy hưng phấn

Cùng diễn biến liên quan đến Messi dự World Cup 2026 hay không, danh thủ Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha bỏ lỡ các trận đấu tập huấn tại Mexico và Mỹ trong FIFA Days tháng ba vì chấn thương, anh vừa xuất hiện trở lại ở Ả Rập Xê Út.

"Thật tuyệt khi được trở lại! Trông rất tuyệt vời", Ronaldo viết trên tài khoản mạng xã hội X kèm hình ảnh anh tươi cười rạng rỡ khi xuất hiện tại Ả Rập Xê Út ngày 27.3.

CLB Al Nassr của Ronaldo cũng đăng tải các hình ảnh danh thủ 41 tuổi này đến tập trung cùng đồng đội, để chuẩn bị trở lại thi đấu tại giải Saudi Pro League bắt đầu từ ngày 4.4, sau khi lịch thi đấu quốc tế kết thúc.

Ronaldo được cho là đang trong quá trình chuẩn bị một cách tốt nhất để hướng đến việc tham dự World Cup 2026, khi cũng được đảm bảo một suất chính thức ở đội tuyển Bồ Đào Nha, bất kể dịp này anh vắng mặt.

Nếu Messi và Ronaldo cùng tham dự World Cup 2026, đó đều là kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của cả hai, và không một ai trong giới cầu thủ có thể sánh kịp.