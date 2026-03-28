Lịch thi đấu gay cấn tranh 6 suất cuối dự World Cup 2026, FIFA xác nhận áp dụng luật mới nhất

Vòng play-off chung kết tranh vé World Cup khu vực châu Âu chuyển sang thi đấu giờ mùa hè

Sau khi kết thúc các trận bán kết vòng play-off World Cup khu vực châu Âu (thi đấu theo giờ mùa đông), kể từ ngày chủ nhật của tuần cuối tháng ba, các trận đấu chung kết tranh vé vào vòng chung kết (VCK) khu vực này sẽ chuyển sang thi đấu giờ mùa hè. FIFA đã công bố lịch thi đấu mới, bao gồm giờ thi đấu của 4 cặp "chung kết" vòng play-off khu vực châu Âu.

World Cup 2026 đã bắt đầu nóng bỏng với các trận play-off liên lục địa được tổ chức ở Mexico, một trong 3 nước đồng chủ nhà cùng với Mỹ và Canada Ảnh: Reuters

Cụ thể, ở nhánh đấu A, Bosnia & Herzegovina tiếp đội tuyển Ý trên sân nhà Stadion Bilino Polje ở Zenica vào lúc 1 giờ 45 ngày 1.4 (giờ Việt Nam). Tương tự giờ và ngày thi đấu này, ở nhánh đấu B, đội tuyển Thụy Điển đối đầu với Ba Lan trên sân nhà Nationalarenan ở Solna. Nhánh C là đội tuyển Kosovo đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà Fadil Vokrri ở Pristina. Và nhánh D, trận CH Czech tiếp đội Đan Mạch cũng trên sân nhà Stadion Letna ở Prague.

Với nhánh đấu A, đội giành vé vào VCK sẽ nằm ở bảng B tại World Cup 2026, hiện đã có đội đồng chủ nhà Canada, Qatar và Thụy Sĩ. Nhánh B, đội vào VCK nằm bảng F hiện đã có Hà Lan, Nhật Bản và Tunisia. Nhánh C, đội vào VCK nằm ở bảng D cùng với đội đồng chủ nhà Mỹ, Paraguay và Úc. Và nhánh D, đội vào VCK nằm ở bảng A cùng với đội đồng chủ nhà Mexico, Nam Phi và Hàn Quốc.

Tại vòng play-off liên lục địa, cũng đã xác định hai cặp đấu tranh 2 vé cuối cùng vào VCK World Cup 2026. Cụ thể, đội tuyển DR Congo gặp Jamaica thi đấu trên sân Estadio Akron ở TP.Zapopan (Mexico) lúc 4 giờ ngày 1.4 (giờ Việt Nam). Đội thắng vào VCK nằm ở bảng K cùng với Bồ Đào Nha, Uzbekistan và Colombia.

Trong khi đó, đại diện của châu Á, đội tuyển Iraq gặp đối thủ khó nhằn là Bolivia của Nam Mỹ, thi đấu trên sân Estadio BBVA ở TP.Guadalupe (Mexico) lúc 10 giờ ngày 1.4 (cũng giờ Việt Nam). Đội thắng vào VCK nằm ở bảng I cùng với đội tuyển Pháp, Senegal và Na Uy.

World Cup 2026 bước vào tuần thi đấu vòng loại cuối cùng, xác định 6 suất còn lại vào VCK thông qua vòng play-off Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tính đến ngày 28.3, chỉ còn khoảng 75 ngày nữa là VCK World Cup 2026 khởi tranh (ngày 12.6, giờ Việt Nam), với trận khai mạc giữa đội đồng chủ nhà Mexico gặp Nam Phi trên sân Estadio Azteca huyền thoại ở Mexico City vào lúc 2 giờ. Cùng thời điểm, FIFA cũng công bố và xác nhận áp dụng các luật mới tại giải đấu.

Với khẩu hiệu "Tốc độ hơn, ít câu giờ hơn", FIFA áp dụng các luật mới ở World Cup 2026 bao gồm. Thay người: Cầu thủ có 10 giây để rời sân hoặc cầu thủ dự bị vào thay thế sẽ phải chờ 1 phút. Ném biên: tối đa 5 giây hoặc quyền kiểm soát bóng thuộc về đối thủ.

Chăm sóc y tế: Cầu thủ được chăm sóc y tế trên sân phải rời sân và chờ 1 phút trước khi trở lại, trừ khi chấn thương do phạm lỗi bị phạt thẻ.

Công nghệ VAR: có thể xem xét lại thẻ vàng thứ hai và các quả phạt góc không chính xác. Đội trưởng và trọng tài: Quy tắc được củng cố rằng, chỉ có đội trưởng mới được phép tiếp cận trọng tài để yêu cầu giải thích; các cầu thủ còn lại có thể bị phạt thẻ vàng nếu họ vây quanh trọng tài.

FIFA cũng công bố chính thức, 48 đội tuyển được đăng ký danh sách cầu thủ dự World Cup 2026 tổng cộng là 26 người, với hạn chót vào ngày 30.5.

Điều này cũng đồng nghĩa, các đội tuyển sẽ phải sử dụng danh sách cầu thủ này cho các trận tập huấn trước giải đấu vào đầu tháng sáu, hoàn toàn có thể xảy ra rủi ro gặp chấn thương. Việc thay thế cầu thủ bị chấn thương hoặc vì lý do bất khả kháng, đều phải có sự chấp thuận của FIFA.