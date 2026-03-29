Thể thao Bóng đá Quốc tế

Báo Malaysia lo ngại Xuân Son và Hoàng Hên trước trận tái đấu Việt Nam

Giang Lao
29/03/2026 09:01 GMT+7

Theo New Straits Times, bộ đôi tấn công cầu thủ nhập tịch gốc ngoại của đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên, sẽ thử thách bản lĩnh của đội tuyển Malaysia trong trận tái đấu ngày 31.3 tới đây.

Đội tuyển Malaysia đã đến Hà Nội, trực chỉ Ninh Bình

Ngày 29.3, tài khoản Malaysia NT của đội tuyển Malaysia trên mạng xã hội X đã cập nhật hình ảnh các cầu thủ, HLV Cklamovski và thành viên ban huấn luyện của Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển đội tuyển Malaysia) đã đến Hà Nội tối 28.3, sau khoảng 4 ngày tập huấn ở Thái Lan. Họ sau đó di chuyển đến Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân Thiên Trường, ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

Các thành viên đội tuyển Malaysia đến sân bay Nội Bài, Hà Nội tối 28.3, sau đó họ trực chỉ Ninh Bình chuẩn bị cho trận tái đấu đội tuyển Việt Nam

Trận đấu này chỉ còn mang tính thủ tục, sau khi đội tuyển Việt Nam với 15 điểm đã giành vé tham dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Còn đội tuyển Malaysia bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trừ 6 điểm vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong vòng loại, nên đã hết hy vọng.

Mặc dù vậy, cả 2 đội đều quyết tâm thi đấu một trận sòng phẳng, với những mục đích riêng của mình. Với đội tuyển Malaysia, họ cần một màn trình diễn có sức sống và một kết quả khả quan để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Trong khi, đội tuyển Việt Nam muốn khẳng định năng lực của mình và việc giành vé VCK Asian Cup 2027 là hoàn toàn xứng đáng.

"Cuộc tái đấu này sẽ trở nên rất hấp dẫn, khi đội tuyển Malaysia trở lại là chính mình khi không còn 7 cầu thủ nhập tịch trái phép, trong khi đội tuyển Việt Nam mạnh lên đáng kể từ cuộc gặp hồi tháng 6.2025 tại Kuala Lumpur. 

"Những chiến binh sao vàng" đã có sự trở lại của Xuân Son, cầu thủ vắng mặt ở trận đấu trước đó, và còn bổ sung thêm cầu thủ gốc ngoại chất lượng Đỗ Hoàng Hên, người vừa có màn ra mắt ấn tượng ở trận thắng đội tuyển Bangladesh với tỷ số 3-0. Bộ đôi này chắc chắn sẽ thử thách bản lĩnh của Harimau Malaya trong trận tái đấu sắp tới", theo New Straits Times.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son sẽ ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong lần tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường, nơi anh thi đấu thường xuyên cho CLB Nam Định?

New Straits Times cũng cho biết thêm: "Mặc dù Xuân Son chưa đạt phong độ tốt nhất, nhưng Hoàng Hên lại nổi lên là một mối đe dọa rất lớn cho hàng thủ đội tuyển Malaysia. Cầu thủ gốc Brazil, 31 tuổi này, đang ở đỉnh cao phong độ và rất đa năng, anh được HLV Kim Sang-sik kiểm nghiệm với đến 4 vị trí khác nhau trên sân, nhưng vẫn luôn đáp ứng mọi yêu cầu".

Bên cạnh Xuân Son và Hoàng Hên, New Straits Times cũng đánh giá cao một sự trở lại đầy quan trọng của đội tuyển Việt Nam, đó là hậu vệ đa năng Đoàn Văn Hậu, một cầu thủ rất chất lượng và là tài năng hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Anh cũng từng có thời gian ngắn thi đấu tại Hà Lan cho CLB SC Heerenveen.

Trong khi đó, theo báo Malaysia, The Star: "Trước một đội tuyển Việt Nam đang hừng hực khí thế sẽ là thử thách cực đại cho thầy trò HLV Cklamovski. Đội tuyển Việt Nam không chỉ có Xuân Son, Hoàng Hên, những cầu thủ nhập tịch gốc ngoại, mà còn đang sở hữu những tài năng hàng đầu của bóng đá khu vực lâu nay như Quang Hải, Hoàng Đức. 

Các cầu thủ trẻ đã trưởng thành như Khuất Văn Khang, Nguyễn Hai Long. Các cầu thủ gốc gác như thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm hay cầu thủ tấn công biên xuất sắc Cao Pendant Quang Vinh… Vì vậy, sẽ là một ngày rất khó khăn cho hàng thủ và thủ môn đội tuyển Malaysia khi trận tái đấu diễn ra ngày 31.3 tới".

Lịch thi đấu gay cấn tranh 6 suất cuối dự World Cup 2026, FIFA xác nhận áp dụng luật mới nhất

Ngày 28.3, FIFA ấn định lịch thi đấu mới nhất tranh 6 suất cuối dự World Cup 2026 của vòng play-off khu vực châu Âu và liên lục địa, cũng như xác nhận áp dụng luật mới tại ngày hội bóng đá thế giới chỉ còn 75 ngày nữa là khởi tranh.

Thầy cũ của Xuân Son: ‘Sức nóng sân Thiên Trường sẽ khiến Malaysia chịu áp lực cực lớn khi đấu Việt Nam’

Messi thi đấu hiệp 2, Argentina thắng sít sao Mauritania chạy đà World Cup

