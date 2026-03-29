Cặp song sinh Lambert 'vũ khí kép' của Malaysia, đội tuyển Việt Nam phải đặc biệt đề phòng

Cặp song sinh Declan và Ryan Lambert có thể tạo nên dấu mốc đáng nhớ nếu cùng xuất phát trong đội hình đội tuyển Malaysia ở trận gặp đội tuyển Việt Nam tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình).

Hai anh em 28 tuổi nằm trong danh sách đội tuyển Malaysia đã có mặt tại Việt Nam từ tối 28.3. Trong đó, hậu vệ Declan Lambert đã có 5 lần khoác áo đội tuyển, còn Ryan Lambert - thi đấu ở vị trí tiền vệ - cũng đang cạnh tranh một suất đá chính.

Anh em song sinh Lambert của đội tuyển Malaysia

Cơ hội hiếm có của cặp song sinh Lambert

Declan Lambert cho biết cả hai anh em cần nỗ lực rất nhiều để biến khả năng hiếm hoi là cặp song sinh cùng ra sân ở cấp độ đội tuyển thành hiện thực. Anh nhấn mạnh sự cạnh tranh trong đội là rất lớn, đặc biệt ở vị trí của mình, nên các cầu thủ phải thể hiện tốt trong tập luyện để gây ấn tượng với ban huấn luyện.

Hậu vệ này đã có khoảng 140 trận thi đấu cấp CLB tại Úc, Hà Lan và Malaysia, trong đó hơn 60 lần ra sân tại giải vô địch quốc gia Malaysia. Hiện anh đang thi đấu cho CLB KL City theo dạng cho mượn từ Johor Darul Ta'zim và cùng đội bóng hướng tới mục tiêu tốp 2.

Declan cho rằng việc cạnh tranh ở nhóm đầu mang lại trải nghiệm mới mẻ, vừa tạo động lực nhưng cũng đi kèm áp lực lớn, buộc anh phải duy trì phong độ ổn định.

Đội tuyển Malaysia vẫn quyết tâm dù đã bị loại

Dù trận đấu tới chỉ còn mang tính thủ tục khi đội tuyển Việt Nam đã giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út, đội tuyển Malaysia vẫn thể hiện quyết tâm cao.

Trước đó, Malaysia từng dẫn đầu bảng F nhưng bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua các trận gặp đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện, qua đó hết cơ hội đi tiếp.

Trong bối cảnh đó, cuộc đối đầu trên sân Thiên Trường vẫn mang ý nghĩa quan trọng với đội tuyển Malaysia, khi họ hướng tới việc thể hiện năng lực và giữ vững tinh thần thi đấu trước đội tuyển Việt Nam.

Danh sách đội tuyển Malaysia gây chú ý khi có tới 13/28 cầu thủ mang dòng máu đa quốc gia. Những cái tên đáng chú ý gồm Dominic Tan, Daniel Ting, Quentin Cheng, Endrick, Ryan Lambert, Nooa Laine, Ezequiel Aguero và Paulo Josue. Ngoài ra, đội hình này còn có một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Dion Cools (CLB Cerezo Osaka, Nhật Bản), Daniel Ting (CLB Ratchaburi, Thái Lan) và Endrick - cầu thủ đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

Sự trở lại của Luqman Hakim Shamsudin cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Tiền đạo 24 tuổi từng được kỳ vọng là “Datuk Mokhtar Dahari mới”, nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn trong thời gian thi đấu tại Bỉ và Iceland.

Luqman Hakim Shamsudin hướng tới việc ghi bàn cho đội tuyển Malaysia

Luqman trở lại đội tuyển sau mùa giải tích cực trong màu áo CLB Negri Sembilan. Trước đó, anh đã có 9 lần ra sân cho đội tuyển Malaysia trong giai đoạn 2021-2022 trước khi đánh mất vị trí. HLV trưởng Peter Cklamovski lựa chọn Luqman nhằm tăng cường hàng công cho trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Tiền đạo này cho biết đây là lần thứ 2 anh được HLV Cklamovski triệu tập, sau khi từng không có tên trong danh sách cuối cùng ở lần trước.

Anh cũng nhấn mạnh việc được thi đấu thường xuyên tại CLB Negri Sembilan đã giúp cải thiện sự tự tin, nhờ sự hỗ trợ từ ban huấn luyện và các đồng đội. Luqman kỳ vọng có cơ hội ra sân trong cuộc đối đầu sắp tới với đội tuyển Việt Nam.