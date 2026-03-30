Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam: Xuân Son không ‘béo’, VFF bán vé trận Malaysia ở đâu?

Minh Tú
30/03/2026 19:12 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup. HLV Kim Sang-sik và các học trò mong muốn khán giả đến sân Thiên Trường thật đông, phủ kín các khán đài.

Tình trạng sức khỏe đội tuyển Việt Nam thế nào?

Tối 30.3, đội tuyển Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận gặp Malaysia vào 19 giờ ngày 31.3. Ngoại trừ Khuất Văn Khang phải tập riêng, các cầu thủ còn lại đều thể hiện có trạng thái sung sức để sẵn sàng xung trận.

Xuân Son khẳng định anh rất muốn đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, như một món quà anh tự tặng bản thân nhân ngày sinh nhật 30.3

Văn Hậu nhiều khả năng được đá chính trận tái đấu Malaysia

Xuân Son "đập tan" mọi nghi ngờ về việc anh xuống phong độ do thừa cân, bằng những hành động bứt tốc mạnh mẽ. Nhìn vẻ ngoài của anh cũng không ở tình trạng thừa cân như lo lắng của mọi người. Thậm chí có phần thanh thoát so với trước.

Hoàng Hên cũng rất hào hứng để bước vào thử thách tiếp theo trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Để tiếp tục phục vụ người hâm mộ có thể tới sân theo dõi và cổ vũ trực trận đấu bán vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia (19 giờ ngày 31.3.2026 tại sân Thiên Trường, Ninh Bình), thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027, BTC sẽ triển khai bán vé trực tiếp tại sân vận động Thiên Trường, số 5 Đặng Xuân Thiều, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. 

 Thời gian bán vé vào ngày 29.3, sáng từ 10 giờ đến 12 giờ; chiều từ 14 giờ 30 đến 17 giờ. Ngày 30.3, sáng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ; chiều từ 14 giờ 30 đến 17 giờ. Ngày 31.3, sáng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 15 giờ đến 19 giờ.


Thủ môn Văn Lâm có hội bắt chính

Tại buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik cho biết dù đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2027, trận đấu sắp tới vẫn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn. 

“Chúng tôi muốn giành chiến thắng, đồng thời đây cũng là cơ hội để tổng duyệt lực lượng và lối chơi cho các giải đấu phía trước. Toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng cho trận đấu”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ, đồng thời bày tỏ kỳ vọng đội tuyển Việt Nam có thể giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

HLV Kim Sang-sik căn dặn học trò

Nhắc lại thất bại 0-4 ở trận lượt đi, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đây là kết quả không mong muốn, song cũng là động lực để toàn đội nỗ lực hơn trong lần tái đấu. Theo ông, những diễn biến liên quan đến trận đấu trước đó càng khiến các cầu thủ thêm quyết tâm thể hiện tốt hơn trước người hâm mộ.

Đánh giá về tương quan lực lượng, HLV Kim Sang-sik cho rằng cả hai đội đều có những thay đổi nhất định. Malaysia không có sự phục vụ của một số cầu thủ nhập tịch quan trọng do án phạt, trong khi đội tuyển Việt Nam cũng có những thiếu vắng riêng. Tuy vậy, điều quan trọng là sự chuẩn bị và tinh thần thi đấu của toàn đội. “Trong bóng đá, đội nào cũng muốn giành chiến thắng. Chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt và hướng tới kết quả tích cực”, ông nhấn mạnh.


