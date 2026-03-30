Ngôi sao gốc Bỉ của Malaysia nói điều bất ngờ về đội tuyển Việt Nam

Malaysia đã sẵn sàng

Trưa 30.3, buổi họp báo trước trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia đã được diễn ra tại sân Thiên Trường. Ngôi sao hàng đầu của "Harimau Malaya" cho biết: "Toàn đội Malaysia đã có được thể trạng tốt sau quá trình chuẩn bị tại Thái Lan. Cuộc đấu với Việt Nam sẽ vô cùng quan trọng và chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết mình. Với đội tuyển quốc gia, tôi luôn cố gắng cống hiến hết sức mình và trận gặp Việt Nam cũng không ngoại lệ. Bản thân tôi cũng đang nỗ lực hết mình để chuẩn bị và mong muốn cống hiến nhiều nhất cho đội tuyển".

Trước trận đấu này, Malaysia đã có chuyến tập huấn tại Thái Lan để "đổi gió", tạo ra sự hứng khởi trước khi sang Việt Nam. Việc tập luyện tại xứ chùa vàng cũng giúp thầy trò HLV Peter Cklamovski tránh sự chú ý của giới truyền thông nước nhà sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhận các phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Gương mặt Cools khá trầm ngâm trong buổi họp báo trước trận ẢNH: MINH TÚ

Cools đánh giá cao đội tuyển Việt Nam

Bên cạnh đó, Cools cũng đưa ra đánh giá về đối thủ cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2027 của Malaysia: "Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng lớn cho các cầu thủ Việt Nam. Toàn đội sẽ cố gắng làm tốt những gì có thể. Tất nhiên tôi mong sẽ ghi bàn như ở lượt đi. Tuy nhiên trước tiên cũng cần đặt mục tiêu của tập thể lên hàng đầu".

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân Thiên Trường.