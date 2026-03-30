Đội tuyển Việt Nam không dễ thắng dù Malaysia mất 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu'

Malaysia đang dùng chiêu 'khích tướng'

Thành phần sang Việt Nam của đội tuyển Malaysia lên đến 51 thành viên, trong đó có 28 cầu thủ. Đáng chú ý, trong danh sách cầu thủ của HLV Peter Cklamovski chuẩn bị đối đầu đội tuyển Việt Nam tiếp tục có sự góp mặt của nhiều cầu thủ nhập tịch. Theo đó, 13/28 cầu thủ trong đội hình của Malaysia là các cầu thủ mang dòng máu đa quốc gia, với những cái tên đáng chú ý như Dominic Tan, Daniel Ting, Quentin Cheng, Endrick, Ryan Lambert, Nooa Laine, Ezequiel Aguero hay Paulo Josue.

Ngoài ra, "Bầy hổ" còn có sự hiện diện của một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, như trung vệ Dion Cools (CLB Cerezo Osaka, Nhật Bản), Daniel Ting (CLB Ratchaburi, Thái Lan) và tiền vệ Endrick (trong màu áo CLB Công an TP.HCM đang thi đấu tại V-League).

Malaysia mang sang Việt Nam đội hình hùng hậu Ảnh: Hạnh An

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất của đội tuyển Malaysia lúc này đó là tinh thần quyết thắng của họ đang lên rất cao. Có thể thấy rõ việc bị AFC xử thua 0-3 hai trận trước Nepal và đội tuyển Việt Nam không khiến họ mất tinh thần mà còn làm cho lòng tự tôn trỗi dậy mãnh liệt. Tiền vệ Nooa Laine, một cầu thủ Mã kiều gốc Phần Lan, khẳng định Malaysia đủ khả năng hạ đội tuyển Việt Nam, dù phải làm khách trên sân Thiên Trường vào ngày 31.3. "Trận đấu tới chắc chắn rất khó khăn khi phải đá sân khách trước đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng tôi có một đội hình rất mạnh và đủ khả năng thắng", Laine nói trước trận đấu.

Phụ họa thêm, một cựu tuyển thủ Malaysia thập niên 1980 là Azlan Johar kỳ vọng thầy trò HLV Peter Cklamovski không chỉ thi đấu hết sức để dập tắt những chỉ trích, mà còn bắt đầu một hành trình mới. "Chiến thắng còn có thể khôi phục sự tự tin cho cầu thủ và niềm tin của người hâm mộ. Nhiều người nói rằng chiến thắng của Malaysia tại Bukit Jalil là nhờ 7 cầu thủ, đang bị cấm thi đấu. Giờ là lúc để đáp trả những điều đó bằng màn trình diễn trên sân. Malaysia không đến Việt Nam để phòng ngự mà để giành chiến thắng. Điều ấy sẽ làm bẽ mặt và chứng minh họ thật sự mạnh hơn đối thủ", Azlan Johar nói với báo Malaysia Arena Metro.

Đội tuyển Việt Nam cần phải thận trọng

Dù đã chính thức giành vé vào VCK Asian Cup 2027 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn đặt ra mục tiêu giành chiến thắng trước Malaysia, một phần để chứng minh mình giành vé vào VCK hoàn toàn xứng đáng và một phần giành điểm để chiếm thứ hạng cao trong bảng xếp hạng FIFA, từ đó có lợi trong việc phân nhóm bốc thăm cho Asian Cup 2027.

Hoàng Hên sẽ là quân bài bí ẩn của HLV Kim Sang-sik Ảnh: Minh Tú

Với lực lượng được xem là tốt nhất từ trước đến nay trong tay, HLV Kim Sang-sik biết mình phải làm gì để đánh bại đối thủ này. Cái khó cho HLV người Hàn Quốc này là ông không có nhiều thông tin về đối thủ, bởi việc không còn 7 cầu thủ nhập tịch thuộc loại "khủng" đã khiến Malaysia hiện giờ hoàn toàn bí ẩn. Không ai biết sức mạnh thực sự của họ vào lúc này như thế nào, nhưng nhìn vào sự chuẩn bị của thầy trò HLV Peter Cklamovski cho trận gặp Việt Nam có thể thấy quyết tâm rất cao. Ngoài thành phần 51 người, đội Malaysia còn mang sang Việt Nam gần 1 tấn trang thiết bị, một con số khó tin với một đội bóng không còn cơ hội giành vé. Nên nhớ, ở trận lượt đi, cũng vì không biết rõ đối thủ như thế nào khi vừa có 7 cầu thủ nhập tịch chất lượng mà đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã phải nhận thất bại đến muối mặt.

Sự trở lại của Văn Hậu sau chấn thương sẽ giúp hàng thủ đội tuyển Việt Nam vững chắc hơn Ảnh: Minh Tú

Vì vậy, để tránh lặp lại sai lầm trên, HLV Kim Sang-sik cần chuẩn bị cho các học trò tâm lý thật tốt, tránh việc bị xao nhãng đây chỉ là trận đấu thủ tục. Hy vọng với những quân bài mới trong tay như Hoàng Hên, Văn Hậu cùng sự trở lại của Xuân Son, thầy Kim "ma thuật" sẽ giúp đội tuyển Việt Nam bắt bài và đánh bại đối thủ, chứng minh vị thế đầu bảng xứng đáng của mình.