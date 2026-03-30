HLV Cklamovski: ‘Malaysia không đá vì Asian Cup mà vì danh dự và quyết thắng đội tuyển Việt Nam'

'Đội tuyển Malaysia sẽ đá vì danh dự'

Đội tuyển Malaysia không còn cơ hội dự Asian Cup 2027, sau khi bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở các trận gặp Việt Nam và Nepal. Từ chỗ đứng đầu bảng với 15 điểm, Malaysia bị trừ 6 điểm, còn 9 điểm cùng ngôi nhì, qua đó hết hy vọng góp mặt ở sân chơi châu Á.

Trận gặp Việt Nam trên sân Thiên Trường lúc 19 giờ ngày mai (31.3) chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với thầy trò HLV Peter Cklamovski. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Úc khẳng định Malaysia sẽ không buông xuôi.

"Cảm ơn chủ nhà Việt Nam đã đón tiếp đội tuyển Malaysia. Hôm qua, chúng tôi đã đến Ninh Bình để tập luyện. Trước đó, đội tuyển Malaysia cũng hội quân tập luyện ở Thái Lan. Chúng tôi đã sẵn sàng bước vào trận gặp đội tuyển Việt Nam", HLV Cklamovski nhấn mạnh.

HLV Peter Cklamovski của đội tuyển Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

"Bóng đá Malaysia đang trải qua thời gian khó khăn. Sau những gì đã diễn ra, tôi rất thất vọng và tiếc nuối vì Malaysia không thể dự VCK Asian Cup 2027. Thời điểm này, tôi chỉ tập trung vào những điều Malaysia có thể nỗ lực kiểm soát được, những thứ nằm trong tầm tay chúng tôi. Sau chuyến tập huấn, tôi tự hào về toàn đội vì đã cố gắng hết sức, sẵn sàng cho trận đấu ngày mai. Chúng sẽ cố gắng giành chiến thắng. Giờ là lúc đá không phải vì Asian Cup, mà là vì danh dự".

Đảo ngược lịch sử?

Kể từ chiến thắng 4-2 trên sân Mỹ Đình tại bán kết lượt về AFF Cup 2014, đội tuyển Malaysia đã có 12 năm liền toàn hòa và thua Việt Nam.

Tại AFF Cup, Malaysia thua 0-2 ở vòng bảng, hòa 2-2 và thua 0-1 tại bán kết năm 2018, thua 0-3 tại vòng bảng năm 2020 và 2022, thua 1-2 tại vòng loại World Cup 2022, trước khi bị xử thua 0-3 tại lượt hai vòng loại Asian Cup 2027 vì gian lận cầu thủ nhập tịch.

Theo ông Cklamovski, đội tuyển Malaysia phải nỗ lực đảo ngược chiều quay lịch sử ở màn tái đấu ngày 31.3 trên sân Thiên Trường.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) khủng hoảng vì liên tục bị xử thua ẢNH: NGỌC LINH

"Mục tiêu của Malaysia luôn là chiến thắng. Các cầu thủ và ban huấn luyện dành hết sức mỗi ngày để hướng tới chiến thắng. 12 năm qua, Malaysia chưa đánh bại Việt Nam. Chúng tôi muốn đảo ngược lịch sử. Cả hai đội đều mạnh. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình", HLV Cklamovski chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam so tài Malaysia vào 19 giờ ngày mai (31.3). Sau 5 trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng, ghi 14 bàn và lọt lưới 1 bàn. Trong khi đội tuyển Việt Nam có lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại VCK Asian Cup, Malaysia đã hụt bước sau hai kỳ liền góp mặt.

"Những gì diễn ra đang tạo ra áp lực như đám mây đen bủa vây cầu thủ. Tôi cố gắng làm tinh thần tốt nhất để đội tuyển Malaysia gắn kết hơn. Toàn đội còn nguyên khao khát cống hiến và sẽ nỗ lực hết mình trong khả năng", HLV Cklamovski kết luận.







