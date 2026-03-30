VFF xử lý mạnh tay như AFC, CLB hạng nhì bị xử thua 0-3 giống đội tuyển Malaysia

Tại sao VFF xử phạt Trường Giang Gia Định?

Đội Trường Giang Gia Định đã sử dụng cầu thủ Trần Kỳ Anh trong đội hình xuất phát, là cầu thủ từng bị VFF cấm thi đấu vô thời hạn do có hành vi tiêu cực trong trận đấu giữa CLB Bà Rịa Vũng Tàu với SHB Đà Nẵng ở giải hạng nhất năm 2023.



VFF luôn mạnh tay xử lý các vụ việc tiêu cực Ảnh: VFF

Ngày 27.3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành Quyết định số 300/QĐ-LĐBĐVN liên quan đến CLB Trường Giang Gia Định. Theo đó, đội bóng này bị xác định đã sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong trận gặp Tây Ninh ngày 24.3, thuộc khuôn khổ giải hạng nhì quốc gia 2026.

Với vi phạm trên, Trường Giang Gia Định bị phạt 15 triệu đồng, đồng thời bị xử thua 0-3 ở trận đấu nói trên. Đây là án phạt quen thuộc trong các trường hợp sử dụng cầu thủ sai tư cách, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch của giải đấu.

Ban tổ chức giải cũng đã gửi thông báo đến các CLB, giám sát, trọng tài và các thành viên liên quan để nắm rõ và phối hợp thực hiện quyết định kỷ luật. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các đội bóng về việc tuân thủ nghiêm các quy định đăng ký và sử dụng cầu thủ, tránh những hệ lụy đáng tiếc ảnh hưởng đến thành tích thi đấu.



Đội Trường Giang Gia Định bị xử thua 0-3 cũng giống với trường hợp đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 tại vòng loại Asian Cup 2027 vì sử dụng một loạt cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.