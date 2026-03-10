Chính thức xác định bảng đấu giải hạng nhì quốc gia 2026: Hấp dẫn, cực khó đoán!

Giải hạng nhì quốc gia 2026 tiếp tục được xem là “cửa ngõ” quan trọng để các CLB tiến gần hơn tới sân chơi chuyên nghiệp, đồng thời là môi trường để nhiều cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và khẳng định mình. Phát biểu tại buổi lễ bốc thăm, Tổng thư ký VFF, ông Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh giải hạng nhì quốc gia giữ vai trò quan trọng trong hệ thống thi đấu bóng đá Việt Nam. Không chỉ là sân chơi cạnh tranh tấm vé thăng hạng lên cấp độ chuyên nghiệp, giải đấu còn góp phần duy trì sự phát triển ổn định của hệ thống thi đấu quốc gia, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương và CLB phát hiện, đào tạo nguồn cầu thủ trẻ cho bóng đá Việt Nam.

Giải đấu hạng nhì quốc gia 2026 quy tụ 14 đội tham dự ẢNH: VFF

Giải hạng nhì 2026 xác định xong 2 bảng đấu

Mùa giải 2026 có sự góp mặt của 9 đội tiếp tục thi đấu từ mùa trước gồm: Đắk Lắk, Mê Kông Cần Thơ (chuyển giao từ CLB Hoài Đức), Lâm Đồng, Quảng Ngãi (tiền thân là đội Kon Tum), PVF, Tây Ninh, Trẻ Hà Nội, Trẻ SHB Đà Nẵng và Vĩnh Long.

Bên cạnh đó là Huế – đội vừa xuống hạng từ giải hạng nhất quốc gia 2024 - 2025, cùng 4 tân binh thăng hạng từ giải hạng ba quốc gia 2025 gồm: Trẻ Phù Đổng, Trẻ Công an Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh và Trường Giang Gia Định.

Theo kết quả bốc thăm, 14 đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 7 đội, dựa trên yếu tố địa lý và đăng ký sân thi đấu.

Bảng A gồm: Trẻ Công an Hà Nội, Trẻ Hà Nội, Trẻ Phù Đổng, PVF, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh, Huế và Trẻ SHB Đà Nẵng. Đây được xem là bảng đấu có nhiều đội trẻ mạnh, hứa hẹn cuộc cạnh tranh quyết liệt cho 2 vị trí dẫn đầu.

Trong khi đó, bảng B gồm: Mê Kông Cần Thơ, Vĩnh Long, Trường Giang Gia Định, Tây Ninh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Các đội bóng khu vực phía nam và Tây nguyên được dự báo sẽ tạo nên cuộc đua khó lường khi lực lượng khá cân bằng.

Theo thể thức thi đấu, các đội sẽ đá vòng tròn hai lượt (sân nhà – sân khách) tại vòng loại để tính điểm và xếp hạng trong từng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết.

Ở vòng chung kết, 4 đội sẽ thi đấu loại trực tiếp để xác định 3 đội giành quyền thăng hạng lên giải hạng nhất quốc gia mùa 2026 - 2027, đồng nghĩa chỉ có 1 đội trong nhóm này phải dừng bước.

Hai bảng đấu hấp dẫn cũng đã được xác định ẢNH: VFF

Theo kế hoạch, vòng loại giải hạng nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24.3 đến 7.6.2026, trong đó lượt đi từ 24.3 đến 25.4 và lượt về từ 6.5 đến 7.6. Vòng chung kết dự kiến tổ chức từ ngày 13.6 đến 16.6.

Với thể thức cạnh tranh cao và sự góp mặt của nhiều đội trẻ thuộc các lò đào tạo lớn, giải hạng nhì quốc gia 2026 hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, khó đoán. Đồng thời, đây tiếp tục là bệ phóng cho các tài năng mới của bóng đá Việt Nam.



