Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà, người phụ nữ quyền lực của bóng đá nữ châu Á

Đồng Nguyên Khang
27/03/2026 20:36 GMT+7

Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Thanh Hà được biết đến là một giám sát trận đấu có uy tín của bóng đá châu Á.

Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã thực hiện loạt bài phỏng vấn với các giám sát trận đấu (Match Commissioners), trong đó có bà Nguyễn Thanh Hà – Phó tổng thư ký VFF, Ủy viên Ủy ban Thi đấu CLB bóng đá nữ của FIFA nhiệm kỳ 2025-2029, đồng thời là Ủy viên Ban Bóng đá nữ AFC.

Chia sẻ về vai trò của giải đấu đối với sự phát triển chung, bà Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh rằng, công tác vận hành là nền tảng quan trọng giúp các giải đấu diễn ra thành công, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá nữ. 

Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà (giữa) cùng các đồng nghiệp tại châu Á

Bà Thanh Hà nhấn mạnh “Đây là một trong những nền tảng quan trọng nhất để phát triển bóng đá nữ trên toàn châu lục. Trong những năm qua, giải đấu đã góp phần nâng cao mức độ nhận diện của bóng đá nữ, khuyến khích các cầu thủ trẻ theo đuổi sự nghiệp bóng đá, và củng cố hệ sinh thái bóng đá nữ trên khắp châu Á".

Bên cạnh đó, bà Thanh Hà cũng chia sẻ rằng việc đảm nhiệm song song vai trò giám sát trận đấu và thành viên Ban Bóng đá nữ AFC mang lại cho bà nhiều góc nhìn thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả đóng góp trong công tác hoạch định và phát triển.

Phó tổng thư ký VFF muốn bóng đá nữ ngày càng phát triển tại châu Á

Bà Thanh Hà có nhiều đóng góp cho bóng đá châu lục

“Với tư cách là thành viên Ban Bóng đá nữ AFC, kinh nghiệm làm giám sát trận đấu giúp tôi đóng góp hiệu quả hơn, bởi tôi liên tục có được những góc nhìn mới để trao đổi cùng các đồng nghiệp nhằm nâng cao nhiều lĩnh vực của môn thể thao này, bao gồm phát triển trọng tài, đào tạo HLV, phân tích kỹ thuật và phát triển thương mại, bà Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh.

Những đóng góp tích cực và vai trò ngày càng nổi bật của các đại diện Việt Nam tại các diễn đàn bóng đá gần đây là minh chứng cho sự ghi nhận của AFC và FIFA đối với năng lực, uy tín của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

