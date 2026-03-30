Nỗi lo thiếu tiền đạo ở đội U.23 Việt Nam

Thiếu tiền đạo ghi bàn đúng nghĩa

Ngày 28.3, U.23 VN có trận đấu thứ hai tại giải gặp U.23 Thái Lan và để thua với tỷ số 0-1. Trước đó các cầu thủ trẻ VN có trận hòa 1-1 trước CHDCND Triều Tiên. Dù chưa đạt được kết quả như mong muốn, nhưng những trận đấu tiếp tục mang lại nhiều giá trị chuyên môn cho U.23 VN, đặc biệt trong bối cảnh đội hình được trẻ hóa mạnh mẽ. Qua hai lượt trận, ban huấn luyện (BHL) có thêm cơ sở để đánh giá, sàng lọc lực lượng, từ đó hoàn thiện đội hình hướng tới các mục tiêu trọng điểm như Asian Games 2026 và các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Giải đấu lần này được BHL xác định là cơ hội quan trọng để rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi. Đáng chú ý, U.23 VN tham dự với nòng cốt là các cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau, thuộc lứa tuổi dưới 21.

Đội U.23 VN vẫn gặp khó ở khâu ghi bàn Ảnh: Minh Tú

Nhưng điểm đáng lo nhất ở lứa cầu thủ này đó là chưa xuất hiện một tiền đạo săn bàn đúng nghĩa. Ở trận gặp U.23 Triều Tiên, cầu thủ đang chơi cho HAGL Minh Tâm được xem là tiền đạo đúng nghĩa duy nhất, vì 2 cầu thủ còn lại Văn Thuận và Công Phương vốn là tiền vệ trong CLB của họ. Đây cũng là lý do đội U.23 VN gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành U.23 Thái Lan ở trận đấu thứ 2. Theo thống kê, gần như cả trận U.23 VN không tạo ra cú sút nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương, trong khi các pha đột phá cá nhân đều bị các hậu vệ U.23 Thái Lan ngăn chặn dễ dàng.

Nhìn vào danh sách U.23 VN tại giải lần này, trên hàng tiền đạo chỉ có Minh Tâm là cái tên đáng chú nhất vì thường xuyên được ra sân trong màu áo HAGL ở V-League. Mùa giải V-League 2025-2026 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của Minh Tâm khi anh được BHL trao trọn niềm tin. Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút này đã có 11 lần ra sân (trong đó có 8 trận đá chính) và đóng góp 3 bàn thắng, vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn của HAGL. Trong khi những cái tên còn lại trong danh sách như Nguyễn Anh Tuấn (PVF-CAND), Nguyễn Đăng Dương (Thể Công Viettel) đều chưa có nhiều cơ hội xuất hiện ở sân chơi cao nhất của bóng đá VN. Cũng chính vì thiếu tiền đạo nên BHL đội buộc phải đôn tiền đạo Việt kiều Antonio Moric từ U.19 lên tập cùng nhằm tìm thêm phương án tấn công. Tiếc rằng phương án này bất thành vì Moric còn quá non, chưa thể đáp ứng được yêu cầu của BHL nên đành trả về đội U.19 VN.

Cơ hội ra sân quá ít

Nhìn lại VCK U.23 châu Á diễn ra hồi đầu năm nay, thực tế trách nhiệm ghi bàn của U.23 VN tại giải đều dồn vào Đình Bắc với 4 bàn thắng trong số 8 bàn của cả đội. Các bàn thắng còn lại đến từ Hiểu Minh, Khuất Văn Khang, Lê Phát và Minh Phúc. Vì vậy dễ hiểu khi không còn Đình Bắc, lứa U.23 hiện nay gặp khó khăn thế nào trong khâu ghi bàn.

Việc thiếu vắng tiền đạo trẻ giỏi ở cấp độ U.23 VN không phải là điều lạ lẫm, bởi cơ hội ra sân của họ ở V-League quá ít. Trong môi trường có tính cạnh tranh sống còn, các CLB đa phần đều sử dụng cầu thủ ngoại ở vị trí này. Minh Tâm ở HAGL là trường hợp hiếm hoi, một phần vì lứa cầu thủ nòng cốt trước đây như Công Phượng, Văn Toàn… đã rời đội, một phần vì tư tưởng trẻ hóa, luôn tin tưởng vào lớp cầu thủ trẻ của CLB này. Đây cũng là lý do danh sách đội U.23 VN dự giải giao hữu tại Trung Quốc chỉ có vỏn vẹn 3 tiền đạo trong tổng số 25 cầu thủ. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, chúng ta có thể thấy HLV Kim Sang-sik hiện cũng phải trông chờ vào tài ghi bàn của chân sút nhập tịch là Nguyễn Xuân Son. Đây rõ ràng là bài toán nan giải cho HLV người Hàn Quốc trong thời gian tới.