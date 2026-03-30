Đội tuyển Việt Nam rộng đường vào tốp 100 thế giới, đối thủ Trinidad & Tobago rớt đến 5 bậc

Cơ hội lớn cho đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã được cộng 2,38 điểm sau trận thắng đội Bangladesh xếp hạng 181 thế giới với tỷ số 3-0 ngày 26.3 giao hữu quốc tế, để cán mốc 1.216 điểm trên bảng xếp hạng FIFA cập nhật theo thời gian thực. Tuy nhiên, đội vẫn giữ hạng 103 thế giới, nhưng đã tích lũy thêm điểm để tiến gần hơn nhóm 100 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam có 2 mục tiêu quan trọng ở trận tái đấu đội tuyển Malaysia, khẳng định vị thế và trở lại tốp 100 thế giới Ảnh: Minh Tú

Trong số này có hai đội gồm Tajikistan (hạng 100 có số điểm 1.224,93) và Trinidad & Tobago (hạng 99, 1.225,30 điểm) ngay trước thời điểm bảng xếp hạng FIFA được cập nhật theo thời gian thực (ngày 22.3).

Tajikistan ở lịch thi đấu FIFA Days ngày 26.3 không thi đấu, họ chỉ tập trung vào trận duy nhất tiếp đại diện khu vực Đông Nam Á là Philippines để tranh suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027 (diễn ra lúc 21 giờ ngày 31.3).

Trong khi, Trinidad & Tobago thi đấu giải giao hữu FIFA Series thua Venezuela tỷ số 1-4, bị trừ 2,85 điểm và rớt tổng cộng đến 5 bậc (hạng 97 trước đó) xuống vị trí 102 thế giới, xếp ngay trước vị trí của đội tuyển Việt Nam sau ngày 27.3.

Tajikistan vẫn giữ số điểm 1.224,93 để tạm vươn lên chiếm vị trí thứ 99 của Trinidad & Tobago (hiện còn 1.222,45 điểm). Trinidad & Tobago vẫn còn đấu 1 trận nữa trong FIFA Series gặp Gabon (hạng 87 thế giới) ngày 30.3. Nếu tiếp tục thua trận, đại diện của khu vực CONCACAF này sẽ còn rớt hạng.

Trong khi đó, đội tuyển Luxembourg thắng Malta tỷ số 2-0 tại vòng play-off ở giải Nations League châu Âu ngày 27.3 để tích lũy thêm 4,48 điểm có tổng cộng 1.223,39 điểm, vươn lên hạng 101 thế giới. Luxembourg sẽ còn tái đấu với Malta ngày 31.3. Còn đội tuyển Mozambique không thi đấu ở FIFA Days tháng 3, giữ nguyên 1.224,31 điểm đang tạm đứng vị trí thứ 100 thế giới.

Nếu vào tốp 100 thế giới, đội tuyển Việt Nam có khả năng sẽ cải thiện được nhóm hạt giống (từ thứ 3 lên thứ 2) tại lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2027, dự kiến diễn ra lại vào tháng sáu tới Ảnh: Minh Tú

Số điểm giữa 5 đội gồm Tajikistan, Mozambique, Luxembourg, Trinidad & Tobago và đội tuyển Việt Nam đang cạnh tranh vào tốp 100 thế giới, vì thế hiện rất sít sao. Bất kể một chiến thắng nào trong trận còn lại ở FIFA Days tháng 3 đều có thể làm thay đổi vị trí giữa các đội.

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế khi thi đấu trận vòng loại Asian Cup 2027 với đối thủ duyên nợ Malaysia lúc 19 giờ ngày 31.3 trên sân nhà Thiên Trường (Ninh Bình). Trận đấu này thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup nên sẽ được tính điểm với hệ số cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Qua đó, nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia sẽ được cộng đến 9,75 điểm, để có thể tích lũy dự kiến khoảng 1.225,75 điểm.

Nếu tích lũy được số điểm này, cùng với việc đội Trinidad & Tobago đã rớt hạng và còn gặp đối thủ mạnh Gabon, rất hứa hẹn đội tuyển Việt Nam sẽ có bước nhảy vọt về vị trí trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất sẽ được cập nhật chính thức vào ngày 1.4, đó là sẽ vào tốp 100 thế giới lần đầu tiên sau hai năm.

Lợi thế của đội tuyển Việt Nam còn được củng cố là đội tuyển El Salvador (hạng 98 thế giới) cũng bị mất điểm khi hòa Dominican Republic với tỷ số 2-2 tại FIFA Series, trong khi chỉ thắng đội Martinique tỷ số 1-0, hiện tích lũy 1.225,26 điểm.

Do đó, nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại được Malaysia vào ngày 31.3, sẽ tạo dấu ấn rất đặc biệt. Bao gồm, chứng minh việc giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 hoàn toàn xứng đáng, bên cạnh đó là sự trở lại tốp 100 thế giới đầy mạnh mẽ khi dự kiến tích lũy khoảng 1.225,75 điểm, sau một hành trình dài thi đấu đầy nỗ lực từ chức vô địch AFF Cup 2024 đoạt được hồi đầu năm 2025.