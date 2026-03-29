Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Giấc mơ 12 năm của David Beckham sắp thành hiện thực, Messi sẽ toại nguyện

Giang Lao
29/03/2026 11:03 GMT+7

Sân nhà mới của Inter Miami sắp hoàn thành và tổ chức trận đầu tiên vào ngày 5.4 tới, điều mà ông David Beckham, chủ tịch và đồng sở hữu CLB, hứa từ cách đây 12 năm đã thành sự thật. Trong khi Messi cũng sẽ được toại nguyện.

Không chỉ có sân nhà mới, Messi còn sắp có một đồng đội mới như mong muốn

Các ngày qua, tốc độ hoàn thành sân đấu mới của Inter Miami, sân Nu (theo tên công ty công nghệ tài chính Nubank của Brazil, có sức chứa 26.700 chỗ ngồi) trong khu phức hợp Miami Freedom Park có giá trị hơn 1 tỉ USD (khoảng 26.337 tỉ đồng), đã gây sốt cho người hâm mộ Mỹ và toàn cầu. Sân đấu này sắp tổ chức trận đầu tiên vào ngày 5.4 (giờ Việt Nam), khi Inter Miami tiếp đối thủ Austin FC tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ).

Messi được ông David Beckham vinh danh, khi đặt tên một khán đài ở sân vận động mới theo tên anh

Ảnh: Reuters

Theo báo Mỹ, Miami Herald: "Một chặng đường dài và gập ghềnh. Cuối cùng, Inter Miami cũng đến đích và sắp được thi đấu trên sân nhà chính thức của mình, điều mà ông David Beckham, chủ tịch và đồng sở hữu CLB, đã hứa từ cách đây 12 năm".

"Khu phức hợp Miami Freedom Park có giá trị hơn 1 tỉ USD, bao gồm 1 sân bóng đá, các tiện ích đi kèm, công viên, sân chơi thể thao khác, khách sạn, nhà hàng… là tâm huyết của ông David Beckham và các đối tác của mình. 

David Beckham đã ấp ủ giấc mơ này từ năm 2014, trước khi được công bố kế hoạch vào năm 2018 và được Hội đồng thành phố Miami phê duyệt dự án vào năm 2022. Đây được xem là một giấc mơ nữa đã hoàn thành của ông David Beckham", Miami Herald nhấn mạnh.

Không chỉ vậy, để chuẩn bị cho ngày ra mắt và đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự phát triển của CLB Inter Miami, trong đó có sự gắn kết lâu dài với tên tuổi của Messi, đội bóng đã quyết định đặt tên một khán đài trên sân Nu theo tên của danh thủ người Argentina.

Và cũng để chuẩn bị cho một chặng đường mới nhiều hứa hẹn hơn, ông David Beckham và các đối tác của mình, cũng vừa quyết định tham gia vào cuộc đàm phán chính thức để chiêu mộ thêm một tên tuổi lớn nữa nhằm tăng sức mạnh cho đội bóng, đó là tiền vệ Casemiro, người Brazil.

Casemiro sẽ sát cánh cùng Messi tại Inter Miami sau World Cup 2026

Ảnh: Reuters

Casemiro sẽ chia tay CLB M.U sau mùa giải năm nay khép lại. Anh được ông David Beckham thuyết phục đến Inter Miami để thế chỗ cho tiền vệ kỳ cựu Sergio Busquets đã giải nghệ, thông qua lời mời tham quan đội bóng cách không lâu.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, gần đây CLB Inter Miami đã bắt đầu quá trình đàm phán chính thức để chiêu mộ tiền vệ Casemiro, sát cánh cùng Messi có thể sau kỳ World Cup sắp tới đây kết thúc.

"Inter Miami đã bắt đầu đàm phán với người đại diện của Casemiro và đã gửi đề nghị đầu tiên. Casemiro sẵn sàng chuyển đến Miami với một dự án đầy tham vọng và cuộc sống cá nhân thoải mái. Thỏa thuận phụ thuộc vào đề nghị tài chính, vì anh cũng đã nhận được nhiều lời đề nghị từ châu Âu và Ả Rập Xê Út", Fabrizio Romano cho biết.

Nếu gia nhập Inter Miami, Casemiro sẽ đến với tư cách cầu thủ tự do, vì hợp đồng giữa anh và M.U sẽ hết hạn vào ngày 31.6 tới. David Beckham và các đối tác của mình sẽ phải thuyết phục được Casemiro bằng mức hậu đãi về tài chính và những ưu đãi khác, tương tự như đã làm với Messi.

Sự có mặt của Casemiro cũng sẽ giúp MLS trở thành điểm đến mới của các ngôi sao hàng đầu từ châu Âu, sau khi tiền đạo tên tuổi người Pháp, Antoine Griezmann, cũng đã chọn gia nhập CLB Orlando City sau mùa giải năm nay khép lại.

Tin liên quan

Thái Lan bỗng lo mất vé Asian Cup 2027 khi đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã giành được suất

Dư luận Thái Lan dù lạc quan với cơ hội của đội nhà sẽ giành vé vào vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027 ở trận 'đại chiến' một mất một còn với Turkmenistan vào ngày 31.3 tới đây, nhưng sự lo lắng vẫn thường trực.

Báo Malaysia lo ngại Xuân Son và Hoàng Hên trước trận tái đấu Việt Nam

Lịch thi đấu gay cấn tranh 6 suất cuối dự World Cup 2026, FIFA xác nhận áp dụng luật mới nhất

Khám phá thêm chủ đề

Messi Inter Miami MLS David Beckham Antoine Griezmann
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận