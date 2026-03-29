Giấc mơ 12 năm của David Beckham sắp thành hiện thực, Messi sẽ toại nguyện

Không chỉ có sân nhà mới, Messi còn sắp có một đồng đội mới như mong muốn

Các ngày qua, tốc độ hoàn thành sân đấu mới của Inter Miami, sân Nu (theo tên công ty công nghệ tài chính Nubank của Brazil, có sức chứa 26.700 chỗ ngồi) trong khu phức hợp Miami Freedom Park có giá trị hơn 1 tỉ USD (khoảng 26.337 tỉ đồng), đã gây sốt cho người hâm mộ Mỹ và toàn cầu. Sân đấu này sắp tổ chức trận đầu tiên vào ngày 5.4 (giờ Việt Nam), khi Inter Miami tiếp đối thủ Austin FC tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ).

Messi được ông David Beckham vinh danh, khi đặt tên một khán đài ở sân vận động mới theo tên anh Ảnh: Reuters

Theo báo Mỹ, Miami Herald: "Một chặng đường dài và gập ghềnh. Cuối cùng, Inter Miami cũng đến đích và sắp được thi đấu trên sân nhà chính thức của mình, điều mà ông David Beckham, chủ tịch và đồng sở hữu CLB, đã hứa từ cách đây 12 năm".

"Khu phức hợp Miami Freedom Park có giá trị hơn 1 tỉ USD, bao gồm 1 sân bóng đá, các tiện ích đi kèm, công viên, sân chơi thể thao khác, khách sạn, nhà hàng… là tâm huyết của ông David Beckham và các đối tác của mình.

David Beckham đã ấp ủ giấc mơ này từ năm 2014, trước khi được công bố kế hoạch vào năm 2018 và được Hội đồng thành phố Miami phê duyệt dự án vào năm 2022. Đây được xem là một giấc mơ nữa đã hoàn thành của ông David Beckham", Miami Herald nhấn mạnh.

Không chỉ vậy, để chuẩn bị cho ngày ra mắt và đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự phát triển của CLB Inter Miami, trong đó có sự gắn kết lâu dài với tên tuổi của Messi, đội bóng đã quyết định đặt tên một khán đài trên sân Nu theo tên của danh thủ người Argentina.

Và cũng để chuẩn bị cho một chặng đường mới nhiều hứa hẹn hơn, ông David Beckham và các đối tác của mình, cũng vừa quyết định tham gia vào cuộc đàm phán chính thức để chiêu mộ thêm một tên tuổi lớn nữa nhằm tăng sức mạnh cho đội bóng, đó là tiền vệ Casemiro, người Brazil.

Casemiro sẽ sát cánh cùng Messi tại Inter Miami sau World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Casemiro sẽ chia tay CLB M.U sau mùa giải năm nay khép lại. Anh được ông David Beckham thuyết phục đến Inter Miami để thế chỗ cho tiền vệ kỳ cựu Sergio Busquets đã giải nghệ, thông qua lời mời tham quan đội bóng cách không lâu.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, chuyên gia tin chuyển nhượng, gần đây CLB Inter Miami đã bắt đầu quá trình đàm phán chính thức để chiêu mộ tiền vệ Casemiro, sát cánh cùng Messi có thể sau kỳ World Cup sắp tới đây kết thúc.

"Inter Miami đã bắt đầu đàm phán với người đại diện của Casemiro và đã gửi đề nghị đầu tiên. Casemiro sẵn sàng chuyển đến Miami với một dự án đầy tham vọng và cuộc sống cá nhân thoải mái. Thỏa thuận phụ thuộc vào đề nghị tài chính, vì anh cũng đã nhận được nhiều lời đề nghị từ châu Âu và Ả Rập Xê Út", Fabrizio Romano cho biết.

Nếu gia nhập Inter Miami, Casemiro sẽ đến với tư cách cầu thủ tự do, vì hợp đồng giữa anh và M.U sẽ hết hạn vào ngày 31.6 tới. David Beckham và các đối tác của mình sẽ phải thuyết phục được Casemiro bằng mức hậu đãi về tài chính và những ưu đãi khác, tương tự như đã làm với Messi.

Sự có mặt của Casemiro cũng sẽ giúp MLS trở thành điểm đến mới của các ngôi sao hàng đầu từ châu Âu, sau khi tiền đạo tên tuổi người Pháp, Antoine Griezmann, cũng đã chọn gia nhập CLB Orlando City sau mùa giải năm nay khép lại.