Hướng tới trận đấu với đội tuyển Malaysia trên sân Thiên Trường vào ngày 31.3, Nguyễn Xuân Son cho biết anh đã sẵn sàng ra sân với thể trạng sung mãn sau khi hoàn toàn bình phục chấn thương.

Tiền đạo sinh năm 1997 gặp vấn đề ở chân trước trận giao hữu với đội tuyển Bangladesh, nhưng hiện đã hồi phục hoàn toàn. Anh khẳng định bản thân đang đạt trạng thái thể lực tốt nhất và sẵn sàng thi đấu.

Trận đấu sắp tới cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Xuân Son khi được thi đấu trên sân Thiên Trường - nơi anh có nhiều kỷ niệm trong màu áo CLB Thép Xanh Nam Định. Tiền đạo này cho biết đây giống như “ngôi nhà” của mình và đã chờ đợi cơ hội thi đấu trong một trận đấu như vậy từ lâu.

Xuân Son sẵn sàng tái xuất, chờ tỏa sáng trước Malaysia tại Thiên Trường

Xuân Son đặt mục tiêu cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, đồng thời hy vọng có thể ghi bàn để gửi tặng người hâm mộ. Đáng chú ý, trận đấu diễn ra đúng dịp sinh nhật càng khiến cuộc đối đầu này trở nên ý nghĩa hơn với cá nhân anh.

Liên quan đến sự phối hợp với Đỗ Hoàng Hên, Xuân Son cho biết dù toàn đội chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng nhau, nhưng giữa anh và đồng đội này đã có sự hiểu ý nhất định sau thời gian thi đấu chung ở cấp CLB. Anh nhấn mạnh cả hai không gặp nhiều khác biệt và chỉ cần thêm thời gian để kết nối tốt hơn với toàn đội.