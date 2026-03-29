Đội tuyển Malaysia đến Ninh Bình, sẵn sàng đấu đội tuyển Việt Nam
Quỳnh Phương
29/03/2026 10:58 GMT+7

Đội tuyển Malaysia đã có mặt tại Ninh Bình để chuẩn bị cho cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh lực lượng có nhiều thay đổi và xuất hiện những nhân tố đáng chú ý trên hàng công.

Tối 28.3.2026, đội tuyển Malaysia đặt chân tới Hà Nội, sau đó di chuyển về Ninh Bình nhằm chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường, thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Chuyến bay chở đội tuyển Malaysia hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào khoảng 20 giờ 30 phút. Đoàn Malaysia gồm 51 thành viên, trong đó có 28 cầu thủ và 23 thành viên ban huấn luyện.

Danh sách đội tuyển Malaysia tiếp tục gây chú ý khi có tới 13/28 cầu thủ mang dòng máu đa quốc gia. Những cái tên đáng chú ý gồm Dominic Tan, Daniel Ting, Quentin Cheng, Endrick, Ryan Lambert, Nooa Laine, Ezequiel Aguero và Paulo Josue. Ngoài ra, đội hình này còn có một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Dion Cools (CLB Cerezo Osaka, Nhật Bản), Daniel Ting (CLB Ratchaburi, Thái Lan) và Endrick - cầu thủ đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

So với lần chạm trán vào tháng 6.2025, lực lượng của Malaysia đã có sự thay đổi khi không còn 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu. Tuy vậy, đội bóng này vẫn giữ được bộ khung quen thuộc, đồng thời bổ sung thêm một số gương mặt mới như Muhammad Feroz Baharudin và Muhammad Syahmi Safari.

Đáng chú ý, tiền đạo Bergson da Silva và hậu vệ Giancarlo Gallifuoco không góp mặt trong chuyến đi này. Bergson da Silva được biết đến là chân sút giàu kinh nghiệm, từng có hiệu suất ghi bàn ấn tượng trong màu áo Johor DT tại giải vô địch quốc gia Malaysia.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, đội tuyển Malaysia di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi. Theo kế hoạch, đội sẽ có 2 buổi tập tại Việt Nam trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3.

Bên cạnh lực lượng hiện tại, sự trở lại của Luqman Hakim Shamsudin cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Tiền đạo 24 tuổi từng được kỳ vọng là “Datuk Mokhtar Dahari mới”, nhưng chưa để lại nhiều dấu ấn trong thời gian thi đấu tại Bỉ và Iceland.

Luqman trở lại đội tuyển sau mùa giải tích cực trong màu áo CLB Negri Sembilan. Trước đó, anh đã có 9 lần ra sân cho đội tuyển Malaysia trong giai đoạn 2021-2022 trước khi đánh mất vị trí.

HLV trưởng Peter Cklamovski lựa chọn Luqman nhằm tăng cường hàng công cho trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Tiền đạo này cho biết đây là lần thứ 2 anh được HLV Cklamovski triệu tập, sau khi từng không có tên trong danh sách cuối cùng ở lần trước.

Anh cũng nhấn mạnh việc được thi đấu thường xuyên tại CLB Negri Sembilan đã giúp cải thiện sự tự tin, nhờ sự hỗ trợ từ ban huấn luyện và các đồng đội. Luqman kỳ vọng có cơ hội ra sân trong cuộc đối đầu sắp tới với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia bước vào trận đấu với mục tiêu danh dự sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hủy kết quả các trận thắng trước đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal.

Luqman khẳng định đây là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng về danh dự của cá nhân, tập thể và quốc gia. Đồng thời, anh cho rằng nếu được thi đấu, điều đó sẽ giúp anh lấy lại sự tự tin, cũng như tạo thêm niềm tin với HLV Cklamovski.

Tiền đạo này đặt mục tiêu cùng đội tuyển Malaysia giành chiến thắng, dù bản thân vẫn chưa ghi bàn cho đội tuyển quốc gia.

Dù chưa thể ghi bàn trong trận ra mắt, Đỗ Hoàng Hên vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Bangladesh. Tiền vệ 32 tuổi không giấu được sự tiếc nuối, đồng thời đặt quyết tâm ghi bàn ở cuộc đối đầu Malaysia sắp tới.

