Văn Hậu: ‘Việt Nam và Malaysia sẽ chơi chặt chẽ, chiến thắng thuộc về đội ít sai lầm hơn’

Trưa 30.3, Văn Hậu được chọn là người tham dự cuộc họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia cùng HLV Kim Sang-sik. Cầu thủ sinh năm 1999 bày tỏ: "Toàn đội quyết tâm giành chiến thắng, dù đó chỉ còn là một trận đấu thủ tục. Các tuyển thủ luôn cố gắng hết sức để cống hiến vì màu cờ sắc áo và mang niềm vui tới cho người hâm mộ. Đối với tôi, mỗi đợt được tập trung đội tuyển Việt Nam luôn rất hạnh phúc. Nhưng quả thực, ngày đầu trở lại đội tuyển tôi cũng hơi hồi hộp. Tuy nhiên tôi thấy thực sự hạnh phúc khi được HLV trưởng trao cơ hội vào sân và tôi sẽ nỗ lực để làm tròn nhiệm vụ của mình".

Đoàn Văn Hậu đã thể hiện tốt trong trận giao hữu với Bangladesh ẢNH: MINH TÚ

Sức mạnh tinh thần của đội tuyển Việt Nam

Hậu vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội (CAHN) nói thêm: "Khi ở nhà xem trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam thua đậm, tôi cảm thấy rất tiếc. Nhưng trong bóng đá thì có lúc thắng lúc thua. Trận đấu mà đội tuyển Việt Nam lại phải đá trên sân khách nữa. Hy vọng đến trận lượt về này, CĐV Việt Nam cũng sẽ đến sân thật đông để tiếp thêm sức mạnh cho cả đội".

Văn Hậu và CLB CAHN từng đối đầu nhiều cầu thủ Malaysia. Tuy nhiên, đây không phải là điều quá đặc biệt. Anh nói: "Về kinh nghiệm đối đầu với các cầu thủ Malaysia, thực ra cũng không có quá nhiều để thu về khi CLB CAHN thua trận trước Selangor ở cúp C1 Đông Nam Á. Còn với cấp độ đội tuyển quốc gia, khi vào sân, chúng tôi cứ cố gắng thi đấu hết mình và tôn trọng chiến thuật của HLV. Cả đội cùng nhau làm việc và hướng tới chiến thắng. Với tôi thì mỗi trận gặp Malaysia đều là trận đấu lớn. Đội bóng nào cũng quyết tâm giành chiến thắng. Ngày mai, 2 đội đều sẽ chơi chặt chẽ và đội nào mắc ít sai lầm hơn sẽ giành chiến thắng".



