18 giờ 35 hôm nay: U.23 Việt Nam tự tin đấu chủ nhà Trung Quốc

U.23 VN cứng cáp hơn

Đội tuyển U.23 VN đã đi được 2/3 chặng đường, chuẩn bị bước vào màn so tài cuối cùng ở giải CFA Team China - Tây An 2026 gặp đội chủ nhà U.23 Trung Quốc. Ở vòng đấu trước, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã thua 0-1 trước U.23 Thái Lan, xuất phát từ lỗi non kinh nghiệm của hàng thủ. Đây là sai sót phải chấp nhận khi trung vệ rất được kỳ vọng Đinh Quang Kiệt bất ngờ bị chấn thương cổ chân. Người thay thế anh là Hải Anh còn rất trẻ, có hơi căng cứng tâm lý ở lần đầu tiên đá chính. Bàn thua đến từ tình huống bóng bật chân Bảo Long vào lưới, khiến U.23 VN không giữ được thành tích bất bại như giải năm trước.

U.23 VN tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với U.23 Trung Quốc Ảnh: VFF

Tuy nhiên, xét toàn cục thì đội bóng có độ tuổi U.21 này (các cầu thủ đều sinh từ năm 2005 trở về sau) đã có màn trình diễn ổn trước đối thủ Thái Lan với phần lớn cầu thủ sinh năm 2003 và vừa tham dự VCK U.23 châu Á. Lứa U.23 VN hiện tại đang khởi đầu một chu kỳ tương tự lứa đàn anh. Các trận đấu ở giải CFA Team China - Tây An 2026 là cơ hội cực kỳ quý giá để những cầu thủ trẻ này được trui rèn, tích lũy kinh nghiệm trận mạc, giúp họ cứng cáp và trưởng thành.

Tự tin đối đầu U.23 Trung Quốc

Chấn thương của trung vệ Đinh Quang Kiệt vẫn đang được các bác sĩ U.23 VN kiểm tra kỹ lưỡng, nếu anh không hồi phục hoàn toàn thì HLV Đinh Hồng Vinh sẽ không mạo hiểm. HLV U.23 VN đã chuẩn bị những phương án dự phòng, cũng như cầu thủ thay thế để có thể an tâm khi gặp đối thủ mạnh Trung Quốc. Có thể đội tuyển trẻ VN sẽ đá với bộ ba trung vệ Quốc Anh, Bảo Long và Nguyên Hoàng. Bên cạnh đó, khả năng Minh Tâm - người ghi bàn vào lưới U.23 CHDCND Triều Tiên, sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh bày tỏ: "U.23 Trung Quốc có lợi thế sân nhà, khán giả và sở hữu một lực lượng rất mạnh. Các cầu thủ của họ vừa là á quân VCK U.23 châu Á 2026, cho thấy họ có nền tảng và kinh nghiệm thi đấu đẳng cấp châu lục. Nhưng bóng đá không chỉ có yếu tố đó. Điều quan trọng là trên sân cỏ - 11 người đấu với 11 người - và chúng tôi đến đây không phải dạo chơi. Toàn đội U.23 VN sẽ vào sân với tinh thần cao nhất, không có gì phải e dè. Các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã cho thấy bản lĩnh qua 2 trận vừa qua, và trận cuối này là cơ hội để họ khẳng định mình một lần nữa. Một kết quả tích cực trước á quân châu Á sẽ là món quà xứng đáng cho những nỗ lực của toàn đội. Chúng tôi cũng nghiên cứu kỹ U.23 Trung Quốc, từ điểm mạnh đến điểm yếu. Quan trọng hơn, toàn đội cũng đã nhìn ra những hạn chế của chính mình để khắc phục. Đội tuyển U.23 VN sẽ cống hiến một trận đấu hay cho người hâm mộ đang theo dõi và ủng hộ các cầu thủ trẻ".



