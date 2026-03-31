Lịch thi đấu rất hay hôm nay: Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi biến hóa để thắng Malaysia

N HỮNG "NGÒI NỔ" HẠNG NẶNG

Trong hiệp 1 trận giao hữu với Bangladesh, HLV Kim Sang-sik đã khiến nhiều người bất ngờ khi tung ra đội hình mang thiên hướng "siêu tấn công", với điểm nhấn nằm ở cặp tiền vệ trung tâm Quang Hải - Hoàng Đức, 2 cầu thủ vốn nổi tiếng với khả năng xử lý bóng tinh tế trong phạm vi hẹp. Sự kết hợp này giúp đội tuyển VN kiểm soát tốt khu trung tuyến, đồng thời sẵn sàng tạo ra những đường chuyền mang tính "kết liễu". Không chỉ làm nhiệm vụ kiến tạo, cả Quang Hải lẫn Hoàng Đức đều có thể trở thành "điểm nổ" thực thụ. Tình huống Hoàng Đức tung cú vô-lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, chỉ thiếu một chút may mắn để trở thành bàn thắng, chính là minh chứng rõ nét cho khả năng tạo đột biến của tuyến giữa.

Xuân Son (phải) và các đồng đội sẽ thắng đội tuyển Malaysia nếu chơi đúng sức ẢNH: MINH TÚ

Ngay phía trên, bộ ba Hoàng Hên - Tuấn Hải - Hai Long mang đến diện mạo rất khác cho hàng công. Trong đó, Hoàng Hên đóng vai trò "tiền đạo ảo", thường xuyên lùi sâu để kéo giãn hàng thủ đối phương, từ đó mở ra khoảng trống cho Tuấn Hải và Hai Long khai thác. Điểm đặc biệt là sự ăn ý của bộ ba này. Việc cùng thi đấu trong màu áo CLB Hà Nội giúp họ hiểu rõ cách di chuyển của nhau, từ đó tạo nên những pha phối hợp nhịp nhàng, giàu tính đột biến. Những tình huống hoán đổi vị trí liên tục khiến hàng thủ đối phương khó có thể theo kèm, đồng thời mở ra nhiều hướng tiếp cận khung thành.

Nếu tiếp tục duy trì cách vận hành này, đội tuyển VN hoàn toàn có thể áp đặt thế trận trước Malaysia bằng khả năng kiểm soát và những pha phối hợp nhỏ, nhanh, chính xác, ẩn chứa nhiều bất ngờ.

P HƯƠNG ÁN NÀO CHO X UÂN S ON ?

Dẫu vậy, không phải lúc nào lối chơi mềm mại, hoa mỹ cũng mang lại hiệu quả tối đa. Trước một Malaysia có thể hình, thể lực tốt, thi đấu không ngại va chạm, việc chuyển sang phương án tấn công "cổ điển" đôi khi lại là lựa chọn hợp lý. Lúc này, Xuân Son, một tiền đạo cắm điển hình, sẽ có đất dụng võ. Với thể hình, khả năng tì đè và chơi bóng trong vòng cấm tốt, Xuân Son sẽ trở thành điểm đến của những đường bóng bổng hoặc các tình huống tạt hay căng ngang từ 2 biên.

Khi đó, vai trò của các cầu thủ chạy cánh như Khuất Văn Khang trở nên đặc biệt quan trọng. Văn Khang có tốc độ, kỹ thuật và khả năng đi bóng tốt, đủ sức khoan phá hành lang biên, kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Những pha xuống biên rồi tạt bóng vào trong sẽ là phương án hiệu quả để tận dụng khả năng không chiến của Xuân Son. Ở trận gặp Bangladesh, cầu thủ CLB Thể Công Viettel có đường chuyền "dọn cỗ" cho người đàn anh, nhưng tiếc là Xuân Son không kịp băng vào để tạo ra điểm cắt. Đồng thời, Hoàng Hên sẽ lùi xuống đá như một hộ công, đóng vai trò kết nối tuyến giữa và hàng tiền đạo. Với nhãn quan chiến thuật tốt, anh có thể trở thành người "châm ngòi", tung ra những đường chuyền quyết định cho Xuân Son hoặc các cầu thủ băng lên từ tuyến 2.

Chính sự linh hoạt trong cách sử dụng cầu thủ giúp HLV Kim Sang-sik có thể thay đổi bộ mặt đội tuyển VN chỉ trong một vài điều chỉnh nhỏ. "Những chiến binh sao vàng" có thể chơi kiểm soát, biến hóa rồi lập tức chuyển sang lối chơi trực diện, giàu sức mạnh khi cần thiết. Nếu có thể duy trì và hoàn thiện khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa 2 cách vận hành này, đội tuyển VN không chỉ dừng lại ở mục tiêu đánh bại Malaysia trong trận đấu sắp tới, mà quan trọng hơn, đó sẽ là nền tảng để xây dựng một tập thể giàu bản sắc, biết thích nghi với nhiều kiểu đối thủ khác nhau.

Với nguồn nhân sự hiện tại, đội tuyển VN hoàn toàn có cơ sở để làm được điều đó. Người hâm mộ cũng có thể tin rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik đủ sức bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup và cạnh tranh mạnh mẽ ở đấu trường Asian Cup 2027.