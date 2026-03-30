Tại buổi họp báo trước tái đấu đội tuyển Malaysia, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết dù đội tuyển Việt Nam đã sớm giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, trận đấu sắp tới vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn.

HLV Kim Sang-sik: 'Chúng tôi muốn thắng Malaysia 2-0'

Theo HLV Kim, đây là dịp để toàn đội rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước những giải đấu lớn phía trước.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để kiểm tra đội hình và sự chuẩn bị của toàn đội". Ông Kim kỳ vọng đội tuyển Việt Nam có thể thắng với tỷ số 2-0.

Nhắc lại thất bại 0-4 ở trận lượt đi, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đó là kết quả đáng tiếc, nhưng cũng là động lực để các cầu thủ quyết tâm thể hiện tốt hơn ở lần tái đấu, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Đánh giá về tương quan lực lượng, HLV Kim Sang-sik cho rằng cả hai đội đều có những biến động nhất định. Đội tuyển Malaysia thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng, trong khi đội tuyển Việt Nam đang không có đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, theo ông Kim, yếu tố then chốt vẫn là quá trình chuẩn bị và tinh thần thi đấu.