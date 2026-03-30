HLV Kim Sang-sik: 'Chúng tôi muốn thắng Malaysia 2-0'
HLV Kim Sang-sik: 'Chúng tôi muốn thắng Malaysia 2-0'

30/03/2026 16:25 GMT+7

Trước trận đấu trên sân vận động Thiên Trường tại vòng loại cuối Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Malaysia.

Tại buổi họp báo trước tái đấu đội tuyển Malaysia, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết dù đội tuyển Việt Nam đã sớm giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, trận đấu sắp tới vẫn đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn.

Theo HLV Kim, đây là dịp để toàn đội rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi trước những giải đấu lớn phía trước.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Đây cũng là cơ hội để kiểm tra đội hình và sự chuẩn bị của toàn đội". Ông Kim kỳ vọng đội tuyển Việt Nam có thể thắng với tỷ số 2-0.

Nhắc lại thất bại 0-4 ở trận lượt đi, HLV Kim Sang-sik thừa nhận đó là kết quả đáng tiếc, nhưng cũng là động lực để các cầu thủ quyết tâm thể hiện tốt hơn ở lần tái đấu, đặc biệt khi được thi đấu trên sân nhà.

Đánh giá về tương quan lực lượng, HLV Kim Sang-sik cho rằng cả hai đội đều có những biến động nhất định. Đội tuyển Malaysia thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng, trong khi đội tuyển Việt Nam đang không có đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, theo ông Kim, yếu tố then chốt vẫn là quá trình chuẩn bị và tinh thần thi đấu.

Tin liên quan

Tottenham sa thải HLV Igor Tudor sau 44 ngày, gấp rút tìm HLV cứu nguy

Tottenham đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Igor Tudor sau 7 trận cầm quân, tương đương 44 ngày làm việc. Quyết định được hai bên thống nhất trong bối cảnh đội bóng thành London sa sút nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ xuống hạng.

HLV đội tuyển Malaysia: 'Chúng tôi sẽ không buông xuôi trước Việt Nam'

Khám phá thêm chủ đề

HLV Kim Sang-sik Đội tuyển Malaysia đội tuyển Việt Nam Sân vận động Thiên Trường Asian Cup 2027
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
