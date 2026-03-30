Tottenham sa thải HLV Igor Tudor sau 44 ngày, gấp rút tìm HLV cứu nguy
Tottenham sa thải HLV Igor Tudor sau 44 ngày, gấp rút tìm HLV cứu nguy

Quỳnh Phương
Tottenham đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Igor Tudor sau 7 trận cầm quân, tương đương 44 ngày làm việc. Quyết định được hai bên thống nhất trong bối cảnh đội bóng thành London sa sút nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ xuống hạng.

Dưới thời Tudor, Tottenham chỉ giành được 1 điểm sau 5 trận tại Premier League, khiến đội bóng rơi xuống vị trí chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” đúng 1 bậc. Thất bại 0-3 trước Nottingham Forest ở vòng gần nhất được xem là bước ngoặt dẫn đến việc chia tay.

Không chỉ gặp khó khăn về chuyên môn, Tudor còn chịu cú sốc tinh thần khi nhận tin cha qua đời ngay sau trận đấu với Forest. Tottenham đã gửi lời chia buồn và thể hiện sự cảm thông với HLV người Croatia.

Cùng rời đội với HLV Tudor còn có HLV thủ môn Tomislav Rogic và HLV thể lực Riccardo Ragnacci. Trong thời gian chờ bổ nhiệm HLV mới, trợ lý Bruno Salter sẽ tạm thời phụ trách đội. Ban lãnh đạo Tottenham kỳ vọng sẽ sớm công bố người kế nhiệm trong vài ngày tới.

Trước đó, Tottenham đã chủ động tìm phương án thay thế nhưng gặp khó khăn khi nhiều ứng viên không muốn nhận nhiệm vụ ngắn hạn trong cuộc chiến trụ hạng. Đội bóng sẽ trở lại thi đấu vào ngày 12.4 trên sân Sunderland, trước khi tiếp đón Brighton.

Igor Tudor được bổ nhiệm vào ngày 14.2 sau khi Thomas Frank bị sa thải, với kỳ vọng mang lại sự tổ chức và tinh thần thi đấu cho đội bóng. Tuy nhiên, những điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự của ông không mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tottenham hiện trải qua chuỗi 13 trận không thắng tại Premier League - thành tích tệ nhất kể từ mùa 1934-1935, thời điểm họ phải xuống hạng. Lần gần nhất đội bóng này rớt hạng khỏi giải đấu cao nhất nước Anh là mùa 1976-1977.

Dù từng có những tín hiệu tích cực như trận hòa 1-1 trước Liverpool hay màn thể hiện cải thiện trước Atletico Madrid ở Champions League, Tottenham vẫn không thể duy trì sự ổn định.

Trong quá trình dẫn dắt đội bóng, Tudor cũng nhiều lần chỉ ra những hạn chế của các cầu thủ ở cả 3 tuyến. Tuy nhiên, các điều chỉnh không đủ giúp Tottenham thoát khỏi khủng hoảng, khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi trong thất vọng.

